工業革命時期，歐洲大量人口湧入城市，導致原有老舊城市建設難以負擔，衍生交通雍塞、公共衛生不良等問題；當時知名法國建築師柯比意（Le Corbusier）提出「光輝城市」（The Radiant City）概念，提倡通過科技的革命，利用種種科技的手段來破解城市難題。



隨著科技不斷的創新，消費者行為的改變，打造智慧移動城市漸漸成為各界政府及產業追求的未來目標，而自動駕駛、電動車及車聯網更是其中重要的一環；其核心理念智慧移動(Smart Mobility)正是在於改變人與車、車與時空、時空與生活之間的互動關係。



未來，當人工智慧、機器學習等科技應用在汽車產業上，都將使人類的移動方式及與車的關係產生轉變，汽車將從單純的代步工具轉換成生活的一部分。在這股未來趨勢的使然下，尋求在汽車技術創新上的突破也成為各大車廠致力的目標。



改變互動，改變移動

據聯合國公布的全球最新都市化人口數據，預估2050年全球都市化人口比例將超過六成，都市交通壅塞問題將更形嚴峻，且無法再透過鋪建更多的公共道路，或是提供更多的公共運輸工具等傳統方式來解決；資誠聯合會計師事務所在《2018全球汽車產業未來趨勢報告》中也指出，全球汽車產業將在2030年面臨重大的改變，屆時將有超過三分之一行駛里程來自共享汽車、40%的駕駛里程會透過自駕車完成、55%的新車將為電動車。



建構良好的智慧移動生態圈，不僅能解決都市交通問題，更能創造城市的永續發展；也正巧反映當前全球社會兩大趨勢：逐漸升高的都市化程度，以及逐漸普及的新興運輸服務。



此刻，我們極可能正處在一個見證移動革命的時代。當數位化普及，帶來更多的創新服務，大眾也將重思城市化的設計和意義，並朝永續性目標前進。



Volker Kaese指出，AI將改變人車關係，人類不需動手，車就會自動接載並反映人的需求

創新，將改變人與車的關係

由於車聯網的快速發展，汽車服務與商業模式近年來正面臨巨大的轉變，新科技及新應用如雨後春筍般冒出，各家車廠也開始重新定位，期望打造新的人車關係，實現智慧移動願景。BMW提出「自動、互聯、電動以及共享」未來移動的四大面向，並將從傳統汽車製造商轉型為創新聯網科技服務的開發商；豐田 (Toyota）汽車也押寶數據，認為數據將驅動未來新移動服務。



Audi則更進一步重新定義人車關係，為人們創造出前瞻性的「第25個小時」概念；Audi產品創新部門負責人產品創新總監Volker Kaese認為，Audi AI以「人」為智慧移動核心，讓人類不需要親自動手，自駕車就會自動接載、考量車內孩童行車需求，甚至反映人的任何需求，幫忙調整車內溫度、濕度等，為駕駛人創造更多的自由時間及空間，這就是Audi所謂的「第25個小時」。



車聯網與改變移動的方式，將成為改變未來城市風貌的解決方案

數位、城市、永續，是智慧移動的趨勢

城市化所帶來的空間雍塞問題，共享經濟或許能做為解方。和商辦大樓、住宅社區等停車場合作的USPACE以共享經濟模式，打造輪班停車機制，讓閒置車位再次被利用；即便城市再擁擠，依舊能夠創造無限空間。

台大先進公共運輸研究中心主任張學孔認為，城市化是必然趨勢，也是未來將面臨的挑戰；而永續化作為智慧移動的核心價值，若能利用數位化技術，減緩都市化所帶來的負面影響，人、車、城市三者間的關係將更和諧。

城市化是趨勢、永續化是核心、數位化減緩負面影響，以此讓人、車、城市三者間更為和諧

台灣都市化比例已超過80%，未來也將面臨城市化挑戰；而扎實的ICT產業基礎，將協助台灣以數位化發展智慧移動，實現永續化目標。為了在台灣推動智慧移動生態圈，台灣奧迪舉辦首屆 Audi Innovation Award，號召全台新創從人工智慧、數位化、城市化及永續性四大主題切入，尋求解決方案，甄選出五家新創團隊，攜手實踐台灣智慧移動新發展的目標。

數位化應用，將解放傳統權力。過往金融業受限於人力與時間，多以服務大企業為主，普羅大眾的貸款需求常被忽視；Audi Innovation Award獲勝團隊之一的ADENOVO諦諾科技期望透過AI人工智慧，建立資產融資信用評估平台，先以車貸為出發點，期望實現普惠金融。

永續化，則是智慧移動的追求目標。生技公司Bionicraft在電動車內放置移動空氣清淨機，將電動車運轉的動力轉為電力，讓空氣清淨機運轉；當車子移動，城市也被淨化。

台灣奧迪數位事業經理 Angela Leibinger指出，未來智慧移動時代，並非單一技術稱霸，而將會有多元技術應用，包括：物聯網、雲端運算以及半導體等；但最重要的，是打造一個良好生態圈，才能塑造一個利於智慧移動的環境。

現在，我們即將邁入新階段，見證智慧移動顛覆性革命的到來。