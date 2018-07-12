這位17歲的少女被NASA破格訓練，只為了成為第一批火星殖民者

新聞整理：蔣亞岑

「我想去一個沒有人去過的地方！」今年17歲的實習太空人艾莉莎亞・卡森（Alyssa Carson）正與NASA合作受訓，目標成為NASA第一批火星殖民者。艾莉莎亞3歲時受到動畫片花園小尖兵（The Backyardigans）的啟發，覺得「這個紅色的星球太酷了！」她堅定地告訴父親，「我想成為一名前往火星的太空人」若2033年火星登陸任務成功，她將會在火星上種植食物、進行科學實驗和尋找生命跡象。

《My Modern Met》報導，艾莉莎亞 是NASA太空學校最年輕的畢業生。她也是世界上第一個完成NASA三個太空營（ 美國阿拉巴馬州、加拿大魁北克，以及土耳其伊茲密爾 ）的人。此外，她是第一個也是唯一一個完成 NASA護照計劃的人 ，曾訪問過位於美國九個州的所有十四個NASA遊客中心。

2013年1月，她被邀請加入NASA TV在華盛頓特區的MER 10小組討論未來的火星任務。根據NASA規定，18歲前不能申請成為太空人，但 艾莉莎亞 憑著 熱情及優異的成績，破例被選為 2033年火星登陸任務的七位大使之一 。2016年10月， 艾莉莎亞 畢業於太空學校（poSSUM Space Academy），成為官方認證最年輕的太空人。

美國第一位環繞地球的太空人約翰·格倫（John Glenn）於77歲時還重遊太空，究竟成為太空人的資格為何？HASSE太空學校於臉書上列出成為太空人的基本條件：

身高在158到190公分之間，坐姿血壓不能高過140/90 。

穿著飛行服與網球鞋，在泳池中游泳超過十分鐘。

水下環境與太空環境很像，因此所有學員必須擁有潛水員認證。

需要能適應無重力狀態，能夠承受一天坐在特製噴射機中用超快的速度下墜多達40次。

學俄文。由於美國從2011年起就已經停止太空梭發射計畫，目前幾乎所有的太空人都是經由俄國的太空梭往返太空站，因此要有能力在太空站中與俄國的太空人溝通。

NASA的火星任務預計在2033年執行，等艾莉莎亞從火星回來時，她已經36歲了。她表示，在此之前她都不會談戀愛，因為對於艱鉅的太空任務來說，愛情將會使她分心。對於未來的規劃，艾莉莎亞・卡森表示，「我和其他孩子一樣，也想成為教師、成為總統，也許等我從太空回來，我也會走上其他的職涯」。

即將成為首批火星殖民者的她曾擔心登陸火星任務將會是一趟單趟旅行，但她仍堅持著3歲時的太空夢。（歡迎逛逛她的個人網站。）

NASA的登陸火星計劃為何？

根據NASA今年公布的火星計劃，計劃中提到將把太空人封閉在一個管形飛船中，並且將他們送上長達3年的深太空之旅，並且沒有任何形式的緊急逃離裝置。此外，太空人只能在2033年圍繞火星軌道運行，而且永遠都不會嘗試登陸，計畫共分成五個階段。

第一個階段是將國際空間站（ISS）作為一個測試基地，驗證關鍵的探索能力和操控能力，並且對新興的商業太空企業進行培養，比如說SpaceX和波音公司等等，目前NASA正處於這一階段。

第二個階段NASA計劃在2018年到2025年將進行六次發射。首先NASA想要發射它的SLS火箭（SLS：Space Launch System，是一種從太空梭演變而來的運載火箭）如果它的處女航和獵戶座飛船一切良好，NASA將繼續發射5枚SLS火箭。這5枚SLS火箭中的第一枚將把快艇探測器送達木衛二的軌道，探測冰凍海洋。其它4枚火箭將把一個新的空間站部件送到月球附近，四名太空人將幫助組裝這個名為深太空通道的空間站。

第三個階段將依賴於這座月球空間站，NASA將在2027年啟動一個深太空運輸任務。大約在2028年或2029年，四位幸運的太空人將乘坐41噸重的管狀飛船——獵戶座飛船圍繞月球生活長達400天時間，他們的任務就是確保這座空間站能夠正常運轉而且不會在關鍵時刻出差錯。

第四個階段開始於大約2030年，首先需要確保深太空通道空間站和它的成員沒有問題。NASA將發射另外一枚SLS火箭來為飛船補充燃料和供給，隨後將通過另外一次發射將四位太空人送上飛船，這四位成員將成為第一批前往火星的先驅者。

第五個階段將在2033年之後進行，而且這一階段敘述的相當模糊。這一階段將把棲息地物資和供給送往火星表面，並且實現最終的人類登陸火星目標。

除了NASA ，許多民營公司也有火星夢

特斯拉（Tesla）是伊隆·馬斯克（Elon Musk）創辦的美國太空探索科技公司（SpaceX），是一家航太業製造商和太空運輸服務公司，目標是研發降低太空運輸成本，並最終使宇宙殖民成為可能。2016年伊隆·馬斯克在墨西哥舉行的國際太空大會（International Astronautical Conference）發表專題演講「讓人類成為跨行星物種（Making Humans a Multiplanetary Species）」，他預計10年內就能將人類送上火星。

目前NASA積極與SpaceX合作，2012年SpaceX成為第一家首次成功將飛船送至國際太空站的民營公司，截止2016年7月，SpaceX已經執行了十一次國際太空站補給的任務。目前SpaceX正在研發用以向國際太空站運送航太員的龍飛船。

《聯合新聞網》報導，今年初SpaceX的新型「獵鷹重型」（Falcon Heavy）火箭成功從佛羅里達州卡納維爾角的甘迺迪太空中心順利發射升空，運載執行長馬斯克的另家公司特斯拉製造的敞篷跑車，飛向接近火星的太空軌道。這次是首度由民間資金成功發射火箭，也讓SpaceX在太空商業市場的發展搶下領先地位。

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺