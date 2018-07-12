賴內閣最大改組：除了教長由內政部長葉俊榮接手，有9位首長換人做

行政院長賴清德上任即將滿一年，今（12）日啟動第3波內閣改組，賴清德在行政院院會後11時親自舉行記者會，也宣布了內閣改組名單；最受矚目的教育部長由內政部長葉俊榮轉任，遺缺由行政院發言人徐國勇接任，本次改組會在下週一（7/16）交接。。

外界解讀，這次內閣改組是為了因應年底選戰，是「戰鬥內閣」；賴清德重申，這次人事安排是依照施政節奏需要，第一階段，也就是前2年主要著重在法律、計畫、方案、特別預算等等規劃，下個階段的未來2年就是執行；這樣的調整，無非是希望讓整個行政團隊在推動各種政務時，能夠服務人民，讓整個建設效率能夠持續提升。

這也是賴清德去年9月上任之後，最大的一波改組。

賴內閣第一次改組是今年2月間以國安人事為主，包括外交部長吳釗燮等人；此外，4月間前教育部長潘文忠請辭，吳茂昆4月19日接任教長，又旋即於5月29日請辭，今天宣布由葉俊榮接任。

賴清德認為，同樣是教育工作，如果葉俊榮擔任教育部長，是不是比回學校當教授，可以造福更多的學生？賴清德在回覆記者提問，有關之前傳出教育部長可能由立委管碧玲擔任，但最後選擇的葉俊榮的考量為何，賴清德指出，主要原因有三，第一是學術地位，賴認為葉的學術地位，絕對不輸給任何一位現任大學校長；第二是耐性和毅力，第三是理想和創新。

台灣大學主任秘書李心予表示，不管教育部長由誰接任，台大立場始終不變，就是希望依據大學法精神，在大學校長遴選上，能尊重大學自主，葉俊榮也是台大的教授，未來接任教育部長後，希望能多為台大考慮，目前台大校長遴選案已進入訴願階段，將等訴願結果後決定下一步。

葉俊榮資歷如下：

民國47年10月10日生

學歷：國立台灣大學法律學系學士/碩士、美國耶魯大學法學碩士、美國耶魯大學法學博士

經歷：國立台灣大學教授、行政院政務委員、研究發展考核委員會主任委員、內政部部長

而原本的內政部長遺缺，由原行政院發言人徐國勇接任。

賴清德指出，內政部是第一大部，業務繁瑣吃重。所賦予徐國勇最重要的任務，就是善用法律專業和社會網絡，致力於改善治安、打擊犯罪，尤其是掃毒的工作，更是未來的重中之重。

徐國勇資歷如下：

民國47年6月7日生

學歷：省立台北師範專科學校啟智教育組畢業、國立中興大學法律系法學士、國立台灣海洋大學海洋法律研究所法學博士

經歷：台北市立龍山國小教師、大興律師事務所所長、三立電視台政論節目主持人、第6屆、第9屆立法委員

而原行政院發言人一職，由民進黨不分區立委谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）接任。

賴清德認為，谷辣斯也是民進黨發言人，擔任立委雖然只有兩年多，但是她的沈穩、認真、專業，得到許多人的好評。有豐富的媒體經驗，可以掌握記者朋友的需求。在市府的歷練，對於行政工作也並不陌生。立委任內，除了原住民事務之外，所關心的政策議題也相當廣泛。

谷辣斯．尤達卡資歷如下：

年齡：44歲

學歷：東海大學社會學系研究所碩士

經歷：桃園市政府原住民族行政局長、原住民族電視台新聞部副理兼採訪中心組長、原住民族電視台主播、民視新聞部記者

另外，原交通部長賀陳旦退休，由台灣港務公司董事長吳宏謀出任。

吳宏謀資歷如下：

民國43年11月10日生

學歷：國立中山大學海洋環境及工程學系博士、國立高雄第一科技大學環境與安全衛生工程碩士、逢甲大學土木工程系

經歷：台灣港務股份有限公司董事長、行政院政務委員兼行政院公共工程委員會主任委員、高雄市副市長

法務部長邱太三轉任總統府副秘書長，由原調查局長蔡清祥接掌法務部。

蔡清祥資歷如下：

民國42年1月15日生

學歷：台灣大學管理學院高階公共管理碩士、美國哈佛大學法學院訪問學者進修研究、文化大學法律研究所法學碩士

經歷：法務部調查局局長、法務部司法官學院院長、最高檢察署檢察官

總統府發言人黃重諺今天說，法務部長邱太三曾擔任陸委會副主委，總統蔡英文希望繼續借重其國安事務上專業歷練，將請邱太三出任國家安全會議諮詢委員一職，並將於近期上任。但邱太三表示，還是希望回學校教書，不過菊姐（陳菊）來勾勾纏，做小弟的只能先耍賴，所以還在猶豫中。

邱太三資歷如下：

民國45年8月30日生

學歷：國立台灣大學國家發展研究所博士

經歷：法務部長、高雄市/桃園市政府副市長、第4屆、第5五屆立法委員

財政部長許虞哲去職，由原次長蘇建榮升任。

蘇建榮資歷如下：

民國50年11月12日生

學歷：美國賓州州立大學經濟學博士、國立中興大學法商學院經濟學碩士

經歷：財政部政務次長、台北市政府財政局局長、國立台北大學財政學系專任教授、國立台北大學公共事務學院院長、國立台北大學教務長

故宮博物院院長林正儀離職，由前文建會主委陳其南接任。

林正儀到任故宮院長之前，林正儀曾任奇美博物館營運總監、台灣交響樂團團長、台灣美術館長。賴清德解釋道，林院長在前不久表示，因為另有人生規劃，希望能夠離開，林也建議，故宮是台灣的重要資產，應該找一位更有文化視野和號召力的人來領導，讓故宮領頭羊的角色可以發揮到極致。

陳其南資歷如下：

學歷：國立台灣師範大學地理系畢業、國立台灣大學人類學碩士、美國耶魯大學文化人類學博士

經歷：行政院文化建設委員會副主任委員、總統府國策顧問、財團法人國家文化藝術基金會董事長、行政院政務委員、行政院文化建設委員會主任委員、中央研究院民族學研究所副研究員、香港中文大學人類學系系主任、國立交通大學人文社會學院教授兼院長、國立台北藝術大學傳統藝術研究所教授、國立台灣藝術大學藝術管理與文化政策研究所兼任教授

另外，體育署署長林德福遭撤換，由國立體大校長高俊雄出任。農糧署署長由主任秘書胡忠一升任。

行政院發言人指出，高俊雄為美國印第安納大學休閒管理系的博士，由高來接任是符合專長的，而胡忠一是日本東京大學農業經濟學系的博士，一直都是從事農業相關的工作，是名至實歸。

高俊雄資歷如下：

學歷：輔仁大學企業管理學系學士、中國文化大學企業管理研究所碩士、美國印地安納大學休閒管理系博士

經歷：國立體育學院副教授/教授、國立體育大學教授/教務長/校長

胡忠一資歷如下：

學歷：日本東京大學農業經濟學系博士畢業、台灣大學農業推廣學系碩士畢業、台灣大學農業推廣學系大學畢業

經歷：行政院農業委員會主任秘書、行政院農業委員會處長、行政院農業委員會處長、行政院農業委員會技正

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜