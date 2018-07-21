《如何讓人信任你》：一個小動作，就能創造出「性、肯定和搖滾反應」

文：羅賓・德瑞克（Robin Dreeke）、卡麥隆・史陶斯（Cameron Stauth）

信任的化學反應

信任是一種感覺。感覺由化學物質承載而來，主要是神經傳導物質和荷爾蒙。傳輸諸如信任等正向感覺的，多半是多巴胺、血清素、γ- 胺基丁酸（GABA）、腎上腺素、內啡肽（腦內啡）和幾種神經傳導物質。

這些傳導物質從大腦到身體，再從身體回到大腦，在回饋和前饋的連續循環裡，平衡身心功能。

當你幫助別人打開心房，讓信任感流入，就會引發一陣犒賞大腦的生化反應爆發，溫暖他們的心，讓他們想要再次看到你。

但是，當你讓別人認為他們應該對你自我封閉，他們只會感到疏離的冷漠，而痛苦不堪、四處流竄的恐懼，會強化冷漠。恐懼會在我們的耳朵裡不斷低語：不要信任任何人。

恐懼的記性絕佳，能讓人永遠動彈不得。恐懼深藏在爬蟲腦中，在一個叫做「杏仁核」的杏仁狀小屋，陰魂不散。它可說是大腦最靠近脊椎的部位，因此占有一個有利位置，能在你的心智有機會思考前，就啟動身體行動。住在大腦這間被恐懼糾纏的小屋裡的，還有歷經背叛經驗的陰魂，它們就像所有的恐懼情緒一樣，使出渾身解數想要保護你，但也會在過程中限制你的人生。

要信任他人，並受他人信任，你有時候必須清掃那間小屋，制伏矇蔽判斷力、破壞情緒化學反應並引爆怒氣的恐懼回憶，

要放下過去的黑暗，每個人要做的修練都不同，有些人的功課比較難。這條路，只有自己才能走，但各人都心知肚明，它究竟源自哪裡。如果你觀照自己的內心，你會找到那個源頭。

不過，與自己最煩擾的念頭和平相處，只是第一步。要達到領導力所需要的信任程度，你必須用新的記憶（像是放下自我、去除批判的接納、肯定他人、樂善好施和保持理性時感到豐富的正面時刻）取代恐懼，儘管在你行經死蔭幽谷的人生悲慘時期，那些恐懼曾經一度發揮保護作用。這些信任以及激發信任的回憶，能帶我們進入穩定的心境，這種心境，最簡單的描述就是「愛」。

所有的關係和交會都受到思想和情緒的生物學所影響，要從怨懟裡昇華、轉而相信他人，控制人際互動反應的化學作用，自然是重要環節。

雖然大家還蠻常用「化學作用」描述人際相處的品質，有些人卻不知道，人與人之間的「化學作用」確實存在，也名副其實。

我們在別人周遭的言行舉止，不止會影響別人的想法，也會影響他們的神經化學作用，因為身體會隨著想法而有所反應。

他人的行為也會挑起我們的神經化學作用，創造一條雙向道，讓「你」與「我」成為「我們」；結果有好有壞，可能創造連結，也可能形成對立。化學作用可以刻畫記憶，刻痕深到幾乎無計可消除。即使創造這些化學物質的行動已經過去，這些化學物質可能還會停留很久。

只要一個建立信任的明顯舉動，例如在關鍵時刻肯定他人，能創造出相當於「性」所觸發的化學反應。有時候，在對FBI和民間產業的學員講習時，我會特別把這種反應稱為「性、肯定和搖滾反應」。

肯定和性都能觸發大量多巴胺（興奮感神經傳導物質），以及血清素和γ- 胺基丁酸（都屬於滿足感的神經傳導物質）。這三種良好感覺的神經傳導物質，一旦經突如其來、值得信任的行為而活化，著名的內啡肽（愉悅感荷爾蒙）以及催產素（親密感荷爾蒙）就會加入（最為人知的就是在女性生產後不久，或所有人達到高潮後，其分泌會達到最高峰），一起邁向信任的旅程。

這些行為面化學物質聯手，為大腦創造出舒適無比的神經化學泡泡浴，在心理和生理上誘發顯著而持久的愉悅感受。這股健康的穩定感多半位於多巴胺驅動的大腦部位，名叫「基底核」，人稱「大腦的愉悅中心」，是浪漫親密感的主要位置。如果因不良的生物化學物質或行為環境，導致基底核的功能不彰，就會造成憂慮和焦躁的失調症狀（包括強迫症）、偏執的焦慮症，和注意力不足過動症。

情緒化學反應良好或是身處幸福環境的幸運兒（最幸運的是兩者都有），大腦和身體往往具備一種優勢，那就是找理由讓自己感覺良好，而不是感覺惡劣。

從心理面和生理面建立信任，兩者之間的界線模糊，而且會互相強化。啟發信任的言語或非言語訊息，會啟動大腦裡的愉悅中心，它們不只強化訊息的力量，也會強化訊息傳遞者的可信任度。

二○一二年，哈佛大學有群神經科學家證實了這點。他們發現一個人的日常溝通，平均有四十%是關於自己的意見、行動和感覺。他們的實驗顯示，當人們談論自己時，大腦是處於多巴胺主宰和神經化學喜樂的狀態。即使給予金錢，要他們改變話題，大部分人還是想繼續談論自己。

如果你大部分時間都讓對方說話，就能點亮他們大腦裡的愉悅中心，而他們通常會信任你。就是那麼簡單。

同樣地，科學家測量了催產素（親密感荷爾蒙）在不同情境下的分泌量，他們發現，人在與朋友見面，或甚至只是遇到相處愉快的陌生人，催產素都會增加。

即使只是和陌生人握手，或是無意間的碰觸，親密感荷爾蒙都會增加。在一項有趣的實驗裡，一名便利商店的店員在找零時，在每兩位顧客中，就會有一位是輕輕把零錢塞進顧客的手裡。顧客走出店門時，研究人員詢問他們與店員的互動情況。結果顯示無意間被碰觸的顧客，對於店員互動的評價遠遠高出許多。

同樣地，甚至有實驗證明，當你養的寵物用充滿愛的眼神看著你時，你的催產素也會增加。真的就是那麼可以控制、可以預測。

然而，操縱或脅迫的接觸，會引起心理和生理的反效果。負面的言語或非言語訊息，會產生演化心理層面的力量，就是俗稱的「大腦綁架」（brain hijacking）。

這股力量會產生生理上的壓力反應：在一九一五年首度被坎農（W.B.Cannon）指出來，稱為「戰或逃」（fight-flight）反應；在一九九○年代，史陶士（C.L.Stauth）進一步演繹，稱為「戰或逃或僵」（fight-flight-freeze）反應，這個說法也出現在各種書籍和文章裡。這種常見的生理反應，是用極其大量的壓力荷爾蒙可體松淹沒大腦，啟動自主神經系統掌管刺激和同情的區塊，導致與焦躁和焦慮相關的荷爾蒙分泌過多。

它也會壓制乙醯膽鹼的運作（掌管思考和記憶的主要神經傳導物質），藉此干擾邏輯思考，即大家常說的「大腦當機」。由此會釀成悲慘後果，那就是彼此不信任的人們在相處不愉快時，有時候甚至無法保持思路清晰。

「戰或逃或僵」反應有各種強化不信任的外顯生理症狀。血管收縮是其中一種生理反應，會導致手腳冰冷。壓力反應也會造成呼吸急促，可能會讓一個人講話變快；講話快速是不可信任的同義字，是無法讓別人信任的人都會露出的馬腳。壓力反應也可能引發肌肉抑制，有些人會因恐懼而癱瘓，引發輕微的語言障礙，或是覺得舌頭打結。這種抑制也會妨礙肌肉協調，造成外表看起來僵硬或古怪。其他生理症狀包括瞳孔收縮，造成俗話說的珠子眼；消化系統收縮的損傷，有時候會出現反胃症狀；還有周邊視覺的限制，造成隧道視覺（字面和象徵意義兼有）。

所有這些生理反應都會透過從身體到大腦的前饋活動，進一步引發壓力。如此持續交互作用下去，構成不信任的惡性循環，限制了給予信任或激發信任的能力。

這一套生理特徵（它們全都有明顯的徵兆），讓曝露在「戰或逃或僵」行為的人感到敵對、閃躲和無反應。一旦那些感受開始出現，就難以制止，一如身體有自己的思考，不聽你的使喚。

遺憾的是，經常追求領導職位的A型人，通常天生就有高腎上腺素的生理特質，身處壓力情境時，比平靜悠閒的人更容易受到大腦綁架的影響。他們的腎上腺發達（這通常被認為是強者和活躍者的天生優勢），讓他們很容易掉進負面行為，讓一些有生產力的條件（如積極進取），演變成具破壞力的條件（如具侵略性）。

因此，信任守則所蘊涵的強大身心力量，就是不屬於A型人的第二天性。有時候，他們愈努力追求領導力，領導力就愈退步。

如果這聽起來符合你的狀況，不要難過，因為我也一樣。我花了很長的時間才擺脫我固有的本性，不再成為自己最大的敵人，並學會多為別人想，勝過為我自己。我開始轉變之後，彷彿卸下肩頭重擔：那個重擔就是我的自我，我以為我的自我是我的支柱，但其實是我的限制。

時至今日，在醫療照護的創新時代，許多人都尋求快速治療（尤其是企圖心旺盛型的人）。新世代的緩和療法，確實能幫助某些有明顯情緒障礙的人平靜下來、控制憂鬱，並改善關係。但是，我在這個領域的研究讓我深信，想要控制信任的化學反應，最好的方法不是透過醫藥，而是行為調整。我秉持這個信念，創造出信任守則。

我在一個名叫IARPA（Intelligence Advanced Research Projects Activity；情資進階研究計畫）的政府單位時，曾花費一段時間，探索過「信任」的化學作用。但在尋找只依賴生理方法（如施打催產素）提升信任的可靠方法時，進展非常有限。它對有些人似乎有用，但有人則出乎意料地出現了感到更疏離的效果。

對大部分人來說，要追求情緒化學反應的最適化，最佳的純生理方法是努力保持良好的健康和體適能狀態。

整體健康情況對情緒的化學反應和認知，都有強烈的影響力，因此，如果你經常為了無所節制的企圖心或失控的放縱而犧牲健康，你就很難展現最佳狀態。滿足感的化學物質，以及高階思考能力，將會因耗竭和焦慮、甚至是不當飲食或營養不良而被大量掏空。

基於同樣的原因，咖啡因、碳水化合物和酒精的謹慎運用，通常能給人體健康暫時的刺激，過度使用則會產生反效果，尤其是用於自我醫治疲倦和憂鬱。這麼做很容易導致莫名地脾氣暴躁，開啟我們文化中常見的惡性循環：壞習慣會引發壞行為，壞行為又反過來加劇壞習慣。

我從史拉德學到的另一個重要課題是：不想治療壓力的最好方法，就是不要染上壓力，不要染上壓力的最好方法，就是保持最低期望。他說：「期望適當，就沒有失控的空間。」

神經傳導物質和荷爾蒙的功能想要達到最適化，最佳策略和媽媽的叮嚀一模一樣：飲食健康（包含蔬菜；拿甜點之前，先把正餐吃光光！）；睡眠充足（包括有助於大腦細胞重建的深度睡眠）；規律運動（大量有氧運動，啟動身體自己的抗抑鬱劑和興奮劑）；把曝露於有害物質的程度降到最低（包括你喜愛的有害物質）；每天都要試著放鬆；和你愛的人相處（包括偶爾打電話給媽媽）。

以下是你的功課：極度誠實地盤點你自己的信任化學作用。請思考以下的問題：

你容易發怒嗎？

碰到問題時會讓你睡不好嗎？

和不認識的人在一起時，你會不自在嗎？

在你採取行動時，曾被背叛的往事仍會影響你嗎？

你是否禁得起別人的冷落怠慢？

對你而言，失敗的難過會比成功的喜樂更強烈嗎？

你要依賴外部因素，情緒才能恢復正常嗎？

你多少為自己的孤獨覺得驕傲嗎？

看到別人失敗時，你會產生一種帶著罪惡感的快樂嗎？

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書籍介紹

本文摘錄自《如何讓人信任你：FBI 頂尖行為分析專家傳授最強交心術，讓你在職場、人際及生活中擁有人人信服的深度領導力》，時報出版

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作者：羅賓・德瑞克（Robin Dreeke）、卡麥隆・史陶斯（Cameron Stauth）

譯者：周宜芳

本書作者羅賓・德瑞克是聯邦調查局（FBI）反情報部門的行為分析專家，資歷長達三十年，並曾擔任美國海軍陸戰隊軍官。在專業而豐富的工作經驗中，他領悟到「信任」的重要性，並將之整理歸納成五大信任守則，以及將信任付諸行動的四大步驟。

作者認為，要博得信任，必須先把別人放在第一位。信任別人，他們就會真誠對你；尊重別人，他們就會表現自己最好的一面。信任也會轉化為領導力，提升你與大部分人的關係，累聚一群信任你的人，形成「信任族群」。在 族群內的成員，彼此的目標會相結合，並且同心協心，穩步前進，更快達到成功之境。全書穿插作者從事情資工作時曾經歷的精彩實例，暢銷書《FBI教你讀心術》作者、也是本書作者的長官喬・納瓦羅亦為本書作序。所有的領導力皆來自信任。只要你看重他人的需要，他們自然會信任你，也樂於追隨你。信任的力量，能把「你和我」變成「我們」，讓敵對成朋友，競爭變合作，使你值得信賴，別人也願意相信你。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航