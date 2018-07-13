劉德華、金城武獲邀擔任奧斯卡評審！你一定認識的20位美國影藝學院的新成員

文字： Eachen Lee、Tony Lin

而其中，亞洲男神「金城武」、好萊塢超級新星「堤摩西柴勒梅德」、亞洲天王「劉德華」、龍后「艾蜜莉克拉克」紛紛獲邀擔任奧斯卡評審：

#01：金城武

代表作品：《重慶森林》、《投名狀》、《十面埋伏》

早期金城武多與王家衛與朱延平合作，像是《重慶森林》、《墮落天使》、《泡妞專家》等，後來接演日本富士電視台《神啊！請多給我一點時間》而榮獲日劇學院獎影帝，爾後更與吳宇森、張藝謀、陳可辛等國際大導合作，演技有目共睹。

#02：堤摩西柴勒梅德 Timothée Chalamet

代表作品：《以你的名字呼喚我》、《淑女鳥》、《星際效應》

今年初以《以你的名字呼喚我》一片備受矚目的堤摩西柴勒梅德，2018年中就收到美國影藝學院的成員認可信，相信是對他演藝能力的一大肯定，而以《逃出絕命鎮》入圍奧斯卡影帝的丹尼爾卡盧亞（Daniel Kaluuya）也同樣在這次新成員的名單中。

#03：劉德華

代表作品：「賭俠」系列、《桃姐》、「無間道」系列

劉德華至今出演超過150部電影，榮膺三屆香港金像獎影帝、兩屆金馬獎影帝，近年來致力於協助對影視產業有興趣的年輕創作者，2005年啟動「亞洲新星導計劃」資助不少新導演，其中包含《人魚朵朵》、《瘋狂的石頭》等，而後者更造就導演寧浩與演員黃渤。

#04：河正宇

代表作品：《與神同行》系列、《下女的誘惑》、《追擊者》

以《黃海追緝》榮獲亞洲電影獎影帝的河正宇，在2006年因為出演金基德《時間》而備受關注，大家這才知道他是演員金容建的兒子，不過河正宇卻不憑藉父親的光環，而是靠著自己的努力在電影圈闖出一片天。

#05：艾蜜莉克拉克 Emilia Clarke

代表作品：《冰與火之歌：權力遊戲》、《我就要你好好的》、《韓索羅》

以影集《冰與火之歌：權力遊戲》迅速走紅的艾蜜莉克拉克，近期也積極現身在大螢幕上，而在劇中飾演Cersei的琳娜海莉（Lena Headey）也在這次的新成員名單中，有趣的是兩人都分別在不同的版本中飾演過《魔鬼終結者》的Sarah Connor一角。

#06：金敏喜

代表作品：《下女的誘惑》、《獨自在海邊的夜晚》、《之後》

金敏喜初試啼聲，演技就備受肯定，先連榮獲KBS、SBS新人獎，不過她卻一直到演出《下女的誘惑》後才受到國際間的注目，而她在2017年出演的《獨自在海邊的夜晚》更讓她拿下柏林影展影后，與金敏喜多次合作的導演洪尚秀亦被美國影藝學院選為新進評審之一。

#07：莉莉詹姆斯 Lily James

代表作品：《仙履奇緣》、《唐頓莊園》、《玩命再劫》

散發古典氣質的魅力女星莉莉詹姆斯儘管尚未收到奧斯卡獎的肯定，但他這次入選成美國影藝學院成員足可證明他在電影圈的表現已被相當的肯定，而他最新的作品《媽媽咪呀！回來了》即將在8/1於台上映。

#08：布蕾克萊芙莉 Blake Lively

代表作品：《花邊教主》、《牛仔褲的夏天》、《時空永恆的愛戀》

現在提到布蕾克萊芙莉，你可能第一時間只會聯想到他的丈夫萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds），但其實這位影星的演出經歷也是相當豐富的，從讓他一戰成名的影集《花邊教主》、出演伍迪艾倫（Woody Allen）執導的《咖啡‧愛情》，一直到獨挑大梁的《絕鯊島》都能看到他不斷挑戰自己的精神。

#09：黛西蕾德莉 Daisy Ridley

代表作品：《星際大戰》後傳三部曲、《東方快車謀殺案》

黛西蕾德莉在2013年出道後，很快就因為演出《星際大戰七部曲：原力覺醒》而成功走紅，成為該系列40年來第一部由女性擔任主角的電影。隨後也因他的表現獲得《東方快車謀殺案》的演出機會，雖然該片的評價褒貶不一，但才出道短短幾年的時間就能與那麼多知名影星同台飆戲，其實力與魅力可想而知。

#10：張艾嘉

代表作品：《相愛相親》、《20 30 40》、《華麗上班族》

榮獲三座金馬獎的張艾嘉，是位演員、編劇，也是名導演。出演超過100部電影的他，先前才以新作《相愛相親》獲得香港金像獎最佳編劇、亞洲電影獎最佳女主角、香港電影評論學會最佳導演，如此全方位的影人就算是放眼全世界都是很少有的。

#11：J·K·羅琳 J.K. Rowling

代表作品：《哈利波特》系列、《怪獸與牠們的產地》系列

J·K·羅琳不只是位作家，近年他也位「怪獸與牠們的產地」系列操刀劇本。他所書寫的「哈利波特」系列影響數以萬計的世界讀者，成為史上最暢銷的書籍之一。

#12：強納森諾蘭 Jonathan Nolan

代表作品：《記憶拼圖》、《黑暗騎士》系列、《星際效應》

如果你知道他的哥哥克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan），那你應該對強納森諾蘭這個名字一定也不陌生，因為克里斯多福諾蘭大部分執導的電影都是由其弟弟負責編寫劇本，不過近年強納森諾蘭也漸漸自己創造影集，像是《疑犯追蹤》與《西方極樂園》。

#13：趙震雄

代表作品：《Singal》、《下女的誘惑》、《鳴梁：怒海交鋒》

才剛以韓劇《Singal》拿下演技大賞的趙震雄或許台灣的觀眾來說還有點陌生，但他在韓國早已是實力派的演員，他在2016年以《暗殺》拿下春史電影獎最佳男配角，而此獎的最新得主則是《與神同行》金東昱。現在趙震雄的新作《信徒》也才剛在台灣上映。

#14：西恩貝克 Sean Baker

代表作品：《夜晚還年輕》、《歡迎光臨奇幻城堡》

近年在好萊塢闖出知名度的獨立電影導演西恩貝克（Sean Baker），憑藉自己的努力與實力成功獲得美國影藝學院的肯定，用獨到的視角關懷美國社會邊緣的無力人士，秉持者人性本善的信念，西恩貝克總透過角色與角色間的互動碰撞出不一樣的色彩。

#15：馬克史壯 Mark Strong

代表作品：「金牌特務」系列、《模仿遊戲》、《00:30凌晨密令》

大家對馬克史壯的螢幕形象是「金牌特務」系列的梅林、福爾摩斯的反派角色或是《別相信任何人》的心理醫生，無論是何者都足以證明馬克史壯每次的演出都讓人印象深刻。而同樣為《金牌特務：機密對決》的演員佩德羅帕斯卡（ Pedro Pascal）也在這次新成員的名單中。

#16：婁燁

代表作品：《推拿》、《浮城迷事》、《春風沉醉的夜晚》

導演婁燁不顧中國的審查制度，大膽觸碰性愛與政治議題，更因此遭到禁拍五年，婁燁卻不因此而罷休，仍然偷偷拍下，甚至投稿參加國際影展。在南京偷拍的《春風沉醉的夜晚》即獲得坎城影展最佳劇本，《浮城迷事》榮獲亞洲電影獎最佳影片、最佳編劇，而最近期的作品《推拿》則拿下金馬獎最佳影片等六項大獎。

#17：李滄東

代表作品：《燃燒烈愛》、《生命之詩》、《密陽》

如果要提到在國際影展屢次出現的韓國導演，那李滄東絕對是榜上有名，《綠洲曳影》就讓他獲得威尼斯特別導演獎、《密陽》榮獲亞洲電影獎最佳導演、《生命之詩》則獲得坎城最佳劇本。而他的最新作《燃燒烈愛》雖然只在坎城獲得費比西影評人獎，不過它卻成為坎城影展場刊有史以來的最高評價。

#18：林強

代表作品：《刺客聶隱娘》、《南國再見，南國》、《最好的時光》

與侯孝賢導演密切合作的電影配樂大師林強無論是金曲或金馬都獲獎無數，他以《刺客聶隱娘》拿下坎城最佳電影原聲帶獎，導演賈樟柯與趙德胤也時常與之合作。

#19：嚴歌苓

代表作品：《天裕》、《梅蘭芳》、《金陵十三釵》

與J·K·羅琳相似，從作家轉變成編劇，但嚴歌苓在劇本的操刀經驗明顯比前者多出許多，他以《天裕》榮獲金馬最佳改編劇本、以《少女小漁》獲得最佳劇本，而他最新編寫的電影劇本則是馮小剛執導的《芳華》。

#20：王中軍、王中磊

代表作品：《非誠勿擾》系列、《狄仁傑》系列、《太極》系列

華誼兄弟傳媒股份有限公司由王氏兄弟建立，在1994年創立初期，公司積極與馮小剛與姜文合作，隨著兩位導演的成功，華誼公司也聲名大噪，成為今年中國數一數二的娛樂公司。而它旗下的知名的藝人包含：井柏然、Angelababy、廖凡、張涵予等。

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載

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責任編輯：古家萱

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