吳靜吉：我曾為學生說過兩次謊，還會「借」分數給學生

吳靜吉 口述、何定照 撰文

半世紀來，我教了很多類型的課，但不論是哪堂課，我從不逼學生非要考到什麼分數。我深信，教育是過程，不能僅憑一次分數、一次考試決定對方生死，學生有時沒辦法做到，可能是有什麼原因，也可能是因為真的很沒興趣。如果他的天分和興趣真的在別處，為何非要逼他呢？所以，學生卡關時，我通常會給一些彈性，甚至曾為此說過兩次謊。

我的第一次說謊，是為一位南部鄉下來的男學生撒的。

當時他在中央大學選修心理學，學期結束時，面臨死當退學。同學們來求我讓他修我的科目及格，我想這男生應該是全家都指望他，只是他在花花世界迷失自我，如果一旦被開除，結果實在太可怕，就做了兩件事：我借分數給他，但要他答應做幾項作業；又去跟校方說我寄出的成績打錯了。當時教務長好像知道我要幫這個學生，說「您真的很和善，有教育家的風範」，不過這個學生好像不知道有這樣的過程。

後來，我又為一位碩士生撒謊。這學生的學術成績不錯，人際關係也很好，但在我班上的學科考試沒考好。碩士要七十分才及格，我打六十八分，跟他熟悉的助教來幫他說情，嘆氣說「他有他的難處」，我聽了覺得他可能真的有什麼困難，就跟學校說我打錯分數，叫這位碩士生補交報告。後來他就拿到碩士，也一路拿博士、獎學金，成為正教授。

我還會「借」分數給學生。我在輔大教教教育心理學時，有位女學生因為談戀愛的關係，上學期不及格，我沒直接當掉她，而是要求她寒假必須做功課，並簽下欠分數契約，由助教當見證人。她下學期就把分數「還」給我。

當時學生都說，我的要求很嚴，但給分數慷慨，這是因為我覺得教育既然是過程，就要看一路的改進，如果改進了，就該過關。作家海明威、費茲傑羅的編輯柏金斯（Max Perkings）給他們很多建議，這些文豪都感謝他，我認為，老師對學生也應該這樣，讓對方知道怎麼改。

老師因為角色的權力和資源，除了在學業上幫助學生，也可在許多方面幫忙。我在政大教書時，有位學生讀教育系，常評論社會和教育現象，被學校處分開除。他爸媽來找我幫忙，我跟他們說，如果是我去拜託，效果可能不大，要找國民黨裡面有分量的人比較有效。後來政大有另位非常欣賞他才華的老師去講，總算把開除轉成退學，他才有機會轉念淡江，再進師大歷史所，之後到大學當專任教授。

也是在政大時，在後來轉新聞系的焦雄屏那班教育系學生，有些女同學有一回在公車上看到一位歌星，很興奮，結果車子突然剎車，其中一個女生沒抓穩、坐到政大訓導長腿上。大家很害怕這女生被開除，一群人跑來我家門口，哭著要找我幫忙，我一位弟弟剛好從外面看到，還以為我死掉。

我後來就問系主任說，如果這些女學生在車上看到她們喜歡的同學在電視上出現，結果因為車子剎車而摔跤，你覺得這樣有什麼問題嗎？他說沒什麼問題，我就說明當時學生遇到的狀況，問說是不是可以請你們幫忙，他就說可以幫忙。我會想到這樣做，不是因為我反應快，而是我先想過對方可以接受的反應，用創意來處理。

在教書外，我也擔任過很多論文、教師升等的評審。由於我從小的經驗，我一直深知評審、也就是守門人的重要性，因為評判誰比較有創意和表現，評審是重要決定者之一。

相對於老師，我認為評審考量的要更多一點，要有善良之心、明辨之理，要考慮得更周延。有次一位講師要升副教授，提出的論文其實沒有很好，但我考量校內有些正教授的論文並不如他，他若進不去，該系作出的決策品質會更差，所以最後我基於相對標準而非絕對標準讓他通過。

我因為自我定位成無圍牆的教育工作者，教學範圍也不只在校內，還擴大到政府、企業。一九八○年代，台灣經濟起飛，政府規定各單位要邀請學者專家演講來訓練員工，開始在企管系教的我，頻頻受邀到政府、企業演講。

當時，像福特汽車、松下企業等重視員工訓練的外商公司，都找我講創造力、自我了解、領導與團隊等課程，我就跟企業界越來越熟悉。

邀約越來越多後，我也做出準則：一般訓練不接，但我因為在商學院開課，需要了解新變化，因此我若想了解某特定行業，就會接。這樣我可以一面教導他們，一面從工作坊中員工所談經驗，來更了解這個行業。這些演講、工作坊，還延伸到香港、大陸、新加坡。

在教學過程中，有些部分我以前雖然不見得知道，但就享受吧。我一直認為，社會變遷太快太大，知識的增進也越來越多元，，我們必須要能學新東西，和本來就會的東西融合，我心驚膽顫地整理創造力、自我了解、人際溝通、領導、團隊、戲劇和智能等，再把重組出來的新東西與人分享。

我也擔任一些公司的顧問。最有趣的一次經驗是，有回一家家電公司想建立區分管理和技術專業的新制度，並從上課的十二人中找出總經理接班人，我就安排他們去墾丁上課，也觀察他們的處事和管理模式。

正式上課前夜在餐廳裡，我聽他們談話，有人說太太在學校做輔導老師，參加過心理劇課程，班上當時大部分人都哭了，讓他覺得這堂課太可怕了，男人要怎麼哭？當時他不知道我就坐在他們身邊。正式上課時，我講出來，他們都很驚訝。從這件事顯現，如果你想當總經理，一定要有基本的人際敏感，該說的話才能說。

我也會請公司找這些主管的太太一起晚餐，並訓練他們用優點轟炸法，要他們對太太說出優點。直接表達之後，太太都非常感動。

還有次，由於太太們抱怨先生都在外面，我就請公司允許他們妻兒都來參加活動。小孩在車上吵鬧，我就設計身體變化活動，讓小孩安靜下來嘗試；又安排太太們一起知性聊天。這樣他們都很感謝家人，彼此更加了解，工作上也更順暢，終於讓家人親眼看見「工作坊」真的在「工作」。

一路走來，我常想起柏林前市長沃維雷特（Klaus Wowereit）二○○四年說的話「柏林雖窮，但是性感」。東西德合併後，柏林在國際大城市中算是貧窮的城市，這位市長此話正標舉出資源不足下，創造力的重要以及會有的自信。我覺得，台灣的教育也應該像這樣，儘管因限制太多，創造力還很貧窮，但這貧窮也正是機會，只要能突破圍牆，一定能自由發揮，創造新局。

相關書摘 ►吳靜吉回顧蘭陵劇坊四十年：金士傑就曾說，我上課時很慵懶

書籍介紹

本文摘錄自《因緣際會擺渡人：吳靜吉的生命故事》，遠流出版

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作者：吳靜吉 口述、何定照 撰文

他是政大創新與創造力中心「創造力講座」主持人、中山大學榮譽講座教授、學術交流基金會執行長、蘭陵劇坊的助攻手......

他門下桃李無數，對台灣戲劇界、藝文發展界、大眾心理學界、創造力發展、學術交流、社會福利、商業創新等領域，都有卓越貢獻。



「我出生的前十三年，外婆帶著八歲女兒，坐船從宜蘭五結鄉來到壯圍鄉東港村。外公本想把女兒賣到酒家，外婆堅持不肯，趁著黑夜把她帶到我爸家當童養媳。外婆下船處，正是展開我人生的三叉口，那條冬山河、宜蘭河和蘭陽溪交會的三敆水。這個故事在我家族裡說了又說，故事最關鍵的人物是那位划著槳、把我外婆和媽媽從這個渡船口搖到另一個渡船口的擺渡人：他戴著斗笠，穿著簑衣，在深夜裡堅定地搖著槳，把我媽媽送往人生另一個起點；他還必須被信任，像個中介者，知道什麼能說、什麼不能說，不向追來的人透露誰坐過船、送到哪去，保護每位被渡送的人。或許是受到這故事影響，我從小就覺得擺渡人很重要。他們無論刮風下雨，不管被渡者的身分高低，都無怨無悔地把人渡過去。他們的社會地位雖然較低，卻是社會中不可或缺的中介角色。八十年後回首，我覺得自己就像這個三叉口、三敆水處的擺渡人，命中註定要做不同領域的中介者，為其創造、串聯、資源整合，再匯流入海。」

本書是吳靜吉博士的首本傳記，自述一生成長與不同領域的經歷與創見，讀者透過這看似個人性的縱橫大時代、跨領域的回憶與省思，將一同航行台灣這驚濤駭浪的八十年，見證台灣在社會、文化、教育、政治的蛻變與關鍵，並從他每一段生命故事中獲得啟發。

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九