《為這個美好世界獻上祝福》的中二魔法師「惠惠」爆裂魔法威力計算

文：關旭佑

傳說以前大科學家費米在原子彈試爆，氣流吹到的時候，隨手抓了把紙往天空一扔，又追著紙向前帥帥的跑了幾步，就估計出原子彈的爆炸能量。《為這個美好世界獻上祝福》這個動畫中，有個中二病［2］的大魔法師惠惠，很會（也只會）放爆裂魔法。這個爆裂魔法的能量有多大？跟原子彈比起來又是哪個威力強呢？

圖片來源：作者提供 圖一 惠惠：只要出問題， C4炸藥 爆裂魔法都能搞定。［3］（來源：https://forum.gamer.com.tw/C.php？bsn=46218&snA=748）

惠惠的爆裂魔法，說穿了也就只是個爆炸。不過從動畫中看來，惠惠在施放的時候有能量輸出大小的不同，而最大威力的那次，發生在第一季動畫的結尾，她為了阻止機動要塞的自爆而放出的爆裂魔法（是的，你沒有看錯）。接下來我們先猜猜看費米所用的估算方法。費米在氣流來襲的時候，追著被吹走的紙片跑，可以推知風速，而這個風的動能是因為核爆產生的，因此可以概算出核爆能量。

但在動畫裡，沒有費米帥帥的一扔，那該怎麼辦？幸好我們看到爆炸時白色的衝擊震波跑了一段距離後就消失（如圖二），而這可能是超音速的衝擊波［4］，因此我們可以假定在衝擊波看不見的邊界上，氣流的速度就正好是音速340 m/s。然後我們要估計這個範圍有多大。圖中爆炸的衝擊波範圍的直徑，與阿克賽爾新手村裡的河流寬度比約為75：1，而這條河流的寬度約為30 m［5］。

圖片來源：作者提供 圖二 紅色半球估計為超音速衝擊波的最後範圍，白色線段為河流的寬度。

因此衝擊波半球［6］的半徑大約是1,100公尺。以空氣密度1.3 kg/m3來說，半球內的空氣質量是3.6 X 109 kg，而這半球內的空氣都至少應該有340 m/s的向外速率，不然衝擊波早已中斷了。所以這半球的空氣，向外的動能為：

E=1/2mv2= 1/2 ×（3.6×109 kg）×（340 m/s）2=2.1×1014 焦耳

如果假設爆炸所生的熱能都轉換成這些動能［7］，那麼爆炸大概是五萬噸TNT當量［8］，比費米參加的「三位一體」核試驗還多了2.5倍的威力！難怪惠惠每次放完爆裂魔法就直接倒地躺平了。

圖片來源：作者提供 圖三 惠惠的爆裂魔法與各種著名爆炸作比較。

話說關於核試驗的能量估計這件事，其實是有學術論文討論的。1950年，G. Taylor發表的論文便提到離爆炸很短的時間內［9］：

其中R為爆炸火球半徑，t為爆炸後經過的時間，ρ為空氣密度，S是一個很接近1的參數，而E就是所求的爆炸能量。這個式子其實在核試爆前就已完成，只是因為怕被FBI查水表［10］所以一直沒公布。其想法大概是這樣：E必定是能量的因次，也就是ML2T-2（質量*長度2*時間-2），核試爆的時候，可以想見比較容易測得到的物理量，是爆炸後經過的時間T和從照片中得到的火球半徑長度L。但這樣還缺少了具有質量M的物理量，這質量一定和氣體有關係，因為火球就是由加熱氣體而來。所以這裡就取用氣體的密度，因次為ML-3。再次試著湊出能量的因次，就得到R5ρt-2~E。

我們把下面這個式子，

整個式子取對數，會得到：

logR=2/5log⁡t+1/5log E-1/5logρ+logS

所以將log R對log t作圖，得到直線的截距就是1/5log E-1/5logρ+logS，再帶入log ρ 與log S，便可以求出E了。

圖片來源：作者提供 圖四 爆炸範圍隨時間的變化。兩兩並排的圖為同一時刻下的火球，其中左邊為原圖，而右邊有畫圓估算範圍。圖上的數字為估算出的時間與火球半徑。

圖片來源：作者提供 圖五 爆炸半徑對時間的關係圖。藍色圓圈是從圖四得到的數據，紅線為近似直線。

將動畫中爆炸半徑的變化對時間作圖，再求得近似直線，可得直線的截距為2.76，帶入1/5log ρ=0.029與log S=0.015，可以算出log E=13.87，所以E=1013.87=7.4×1013焦耳，這與前面的估算只差2/3！所以說雖然本作的人物故意畫的有點崩壞，但在爆裂魔法的場景倒是處理得好認真啊XD

圖片來源：作者提供 可以，這hen惠。（圖片來源：https://i.imgur.com/tPd4RDD.jpg）

註釋

［1］也有ptt鄉民使用核平地圖nukemap估算爆裂魔法的規模。

［2］中二病簡單說，就是指人類在中學二年級左右容易得到的一種稱為小屁孩的疾病（誤）

［3］電視節目留言終結者的 問題 名言。

［4］超音速的衝擊波造成空氣被壓縮，使得水氣凝結成白色雲霧。

［5］從下圖中可以看出，河川的寬度約是人身高度的18倍。以人身高170公分來算，河流寬度約30公尺。

圖片來源：作者提供

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［6］其實動畫中可看出衝擊波只是接近半球。但為了方便，我們假設為半球體來計算。

［7］這裡沒有考慮氣體的內能、熱輻射、傳到地面的能量等等。

［8］TNT可參考泛科學的介紹

［9］可惜在動畫中沒有高速攝影，因此火球的時間估算都是至少離爆炸一秒以後了。

［10］因為當時正值冷戰時期，所以這個估計一直是機密。直到蘇聯也成功作出原子彈後，這個估計方法才被公開。

本文經物理雙月刊授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航