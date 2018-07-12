【插畫】我們一起經歷過的「遊戲強迫症」

10 Seconds Class - 10秒鐘教室

常玩遊戲的玩家，一定聽過「全成就」、「白金」這些行話，代表著不只破關，更要把遊戲裡面所有的成就都解除。

然而，除了遊戲公司制定的成就條件之外，有些玩家也會挑戰非官方的「全要素通關」，包括取得所有道具、外觀，解開所有支線劇情等等，甚至還有人堅持玩遊戲一定要解開所有的地圖迷霧、甚至仔細聽完每個NPC說的每一句話，就像是必須收集齊神奇寶貝圖鑑的小智一樣。

另一些人，則對遊戲世界的完美性擁有劇烈的強迫症，像是模擬市民（The Sims）中自家的房門若不能擺在那面牆的正中間，就覺得渾身不舒服，或是看到手遊的體力或回合數沒有用盡，就睡不著，一定要玩完。

從龍與地下城到Candy Crash，我們都經歷過這些偏執，也都為了錯過就拿不到的道具和劇情不斷存檔讀檔，不過，正如許多論壇上對某款遊戲「全破之後要做什麼」的經典答案：出門去吧。見見朋友，看看藍天綠樹，吃一些泡麵和洋芋片之外的食物。

直到資料片發表的時候。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航