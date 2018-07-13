【圖表】大學之間宿舍供需的差異，是「15%」到「1900%」這樣的距離

又到了七、八月這段大學考試的時節，指考已經在七月初結束，成績公佈後考生也將在此時決定要去那個學校就讀。

如果是選擇到其他縣市就讀，也就需要處理住宿的需求。一般多會先選擇學校宿舍，但是學校宿舍的床位數量不一定充足，可能無法滿足所有學生的需求。

從前陣子侯友宜與文化大學的宿舍爭議事件，也可看出大學宿舍供給不足的問題。就以文化大學為例，該校107學年能提供的宿舍床位數量是4,662床（包含學校向外承租的數量），而提出宿舍申請的學生，則有6,604人。也就是說，提出申請的學生中，約有三成的人，無法住到學校的宿舍。

那麼，目前全台的大專院校，宿舍的供需狀況又是如何呢？我們可以從教育部統計處所釋出的資料，計算每個學校宿舍，107學年時的供需情形。（計算方式請見文末）

一般與師範體制學校

從一般與師範體制大學的82處宿舍來看，其中床位數量，比申請學生數量多的宿舍，共有31處。其餘51處，則是床位數量，比申請學生數量少。

這51處學校宿舍中，床位供給不足的前十名，供需比都低於七成。前三名甚至低於六成，分別是交通大學的台南宿舍（44.78%）、世新大學的台北宿舍（51.82%）、與佛光大學的宿舍（52.82%）。

而床位供給充足前十名的學校宿舍，床位數量都比申請學生人數多一倍以上，前兩名甚至高於十倍以上。最高是真理大學的臺南宿舍，共有656個宿舍床位，而提出申請的學生只有34人，差距19倍。其次是稻江科技暨管理學院的宿舍，有1,260個宿舍床位，118名學生提出申請，差距十倍。

技職體制學校

技職體制學校共有96處宿舍，其中59處的宿舍床位，比申請學生數多。其餘40處，則是宿舍床位比學生少。

宿舍床位供給不足的前九名，供需比都低於七成。供需比最低的是弘光科技大學的宿舍，只有一成五，該宿舍能提供364個床位，但卻有2,276位學生申請。

而供給充足的前十名宿舍，床位數都比申請學生數高兩倍以上。最高的是亞太創意技術學院的宿舍，共有1,482個床位，而提出申請的學生有120人，相差約12倍。

綜合以上來看，目前台灣一般與師範體制的大專院校，比較多的學校，能提供的宿舍床位比學生申請人數少，大多數的供需比例可達七成以上。而技職體制則是相反，能提供的宿舍床位數，比學生申請人數多，而其中一個可能原因，是因為近年招生人數不足，學生數下滑的關係。

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資料來源：教育部統計處

宿舍供需比例的計算：

總床位數量 = 學生宿舍床位（不含學校向外承租數）數量 + 學校向外承租學生宿舍床位數量 宿舍供給率 = 總床位數量 / 申請宿舍人數（含向外承租宿舍部分）

核稿編輯：楊之瑜