人類學學生在智利：南美人是不是真的比較快樂？

「選擇到智利做交換學生，是因為我對南美很有興趣：雖然大多數是發展中國家，但通常在快樂指數上排名都很高。反而經濟發達的香港，人們好像常常都不開心。南美人是不是真的比較快樂呢？」

在智利生活、學習了一年之後，Carol的問題仍未得到解答，而且似乎變得更加複雜了。

「我覺得好難定奪。例如說，智利人見面時會擁抱和貼臉，我會覺得好warm，但其實他們是不是這樣覺得的呢？還是說，是因為擁抱、親吻在我自己的文化當中有很親密的意義，所以我才有親近的感覺？」

Carol發現，港人常把生活點滴在社交網站上分享，許多智利人卻因為擔心隱私問題而不使用Facebook，社交圈子也更為固定和有限。「智利人可能對所有人都很友善、更加善於表達，但我思疑，要真正進入他們的生活也許並不容易。」情感也需要在不同的文化之間作「翻譯」，讓沉浸其中的Carol仍然充滿疑惑：人類學的田野研究方法，是不是真的能得到準確的答案呢？

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「從小到大，我從裡到外都是一個超級理科人。」Carol參加過許多大大小小的比賽和計劃，對科研創新很感興趣。「但是，上到大學我發現，理科的學習很多時要基於前人的成果，首先要背很多很多資料，然後跟著已有的方法去做研究。我發覺……其實我不是很喜歡這樣。我想有多點originality，想讀有多點發揮空間的科目。」

Carol在JUPAS選科時留意到人類學，「我一向對哲學也很有興趣。那時不知道人類學是什麼，但見到這個科目的名字的時候已經有一種直覺：咦，這個學科似乎是在解決一些我會覺得是人生之中最重要的問題。」修讀了包括人類學理論的幾門課程之後，Carol決定轉到人類學系。

Carol在智利交換期間同樣修讀人類學。「智利的學生超級勤奮——這完全出乎我意料之外！我就讀的是南美洲最好的大學，學費也相當貴，可以說是一間精英學校。我在這裡每個學期take四科，比在中大讀六科時workload還大。這裡不合格的比率也比中大高很多，我認識不少同學因為數科不合格要重讀，還重讀不止一次。而且，每次考試之後會有一個表格，列出學生的姓名和成績，發給所有人……完全可以用excel排出次序！」

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壓力雖大，樂趣也不少。Carol在智利的生活和學習幾乎全部以西班牙文進行，初時以為語言的障礙會令她難以交到知心朋友，結果卻並非如此。「一開始我也覺得蠻難的，但時間久了，慢慢地也能用西班牙文和當地人溝通。而且，我還逐漸發覺西班牙文有其特別的有趣之處。例如，在說『我喜歡（Me gusta）』的時候，『我』是賓語，讓我喜歡的東西才是主語；『我忘記了（Se me olvidó）』的字面意思，其實是『那樣東西使得我忘記了它』。」

在Carol看來，西班牙文似乎是一種「推卸責任」的語言；這種對人的寬容，或許也可部分解釋南美人豁達樂天的形象。「我自己在說西班牙語的時候，與人互動甚至是思考問題的方式，似乎也與說中文時有所不同。」

Carol介紹說，智利的人類學課程通常都會涉及智利的原住民馬普切人（Mapuche）。馬普切人與智利政府有很多政治上的爭拗，抗爭運動活躍，甚至會發生暴力衝突，希望爭取土地所有權和保護傳統文化。

「馬普切人現時是智利社會中貧困的弱勢群體。有一間NGO以公平貿易的方式銷售馬普切手工藝品，嘗試以此保存和推廣馬普切文化、改善馬普切人的生計。學期結束之後，我會去實習，想知道這樣的方式是不是真的能對原住民有所幫助。」

本文獲授權轉載，原文見香港中文大學人類學系Facebook專頁。

責任編輯︰歐嘉俊

核稿編輯︰鄭家榆