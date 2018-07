因為早死，所以不死：古巴特產切．格瓦拉

古巴有三寶,雪茄、蘭姆酒、切.格瓦拉。

三種特產,同樣放在大街小巷成為遊客商品,同樣輸出國外歷久不衰;不同之處,在切.格瓦拉的神像更高更大,學校仍喊着他「勇往直前,直至勝利」的口號,在古巴讀切.格瓦拉的事蹟,正如世上所有歷史故事後世都會毫不吝嗇地不斷添加作大,切.格瓦拉不只是革命家,還是經濟學家、外交家、教育家、游擊戰理論家、馬列思想研究者、詩人、攝影師、慈父、象棋高手、卡斯楚永遠的好兄弟……

因為死去,他還活着;也因為早死,一位英雄來不及變成一個惡棍。

樹碑立傳時,人們只願記得美好的事。切.格瓦拉的遺孀、第二任妻子阿萊達二零一二年出版《追憶切.格瓦拉》(Remembering Che),公開了一首切.格瓦拉給她的告別詩。切.格瓦拉曾經承諾要把詩寫在白手絹上,但找不到,結果還是寫在紙上:

Farewell, my only one 再見,我的唯一

do not tremble before the hungry wolves 勿顫抖,在饑餓的狼群前

nor in the cold steppes of absence; 在空寂荒原上;

I take you with me in my heart 我心牽着你同行

and we will continue together until the road vanishes相廝守,直到路的盡頭