他為何是賴清德的最後一塊拼圖？葉俊榮接手教育部長的「好處」

（中央社）

內政部長葉俊榮將接任教育部長，知情人士今（12）日指出，過去教長多找學者，但政策論述偏弱、常挨打，立委又受限於補選問題。歷經一波多折，葉俊榮點頭接任，完成此波內閣改組的最後拼圖。葉俊榮也將於下週一（16日）走馬上任。

行政院長賴清德一個月前開始思考內閣人事布局，知情人士透露，因為「拔管案」讓內閣民調受挫，原本銜命要為高教爭議滅火的前教育部長吳茂昆上任41天，因任職東華大學校長期間涉及專利爭議，成為最短命的教育部長。

知情人士表示，過去教長接任人選多半從高教體系找人，但即便教育部長換人，官僚體系並未改變，因此難有興革，學者對政策論述與媒體應對也普遍偏弱，經常處於挨打的地位，因此用人思考轉向，著手徵詢立委。

該人士說，這次內閣改組確實曾思考從區域立委找人，例如民進黨立委管碧玲出任教育部長，以及兩任縣長卸任的立委蘇治芬，出任內政部長或其他內閣職務，但最後都因補選問題而作罷。

依照《公職人員選舉罷免法》規定，立委辭職後3個月內要完成補選，如果補選要和11月24日九合一選舉同步進行，內閣改組必須拖到8月24日，因此，區域立委轉任政務官無法納入這波改組思考。

一度傳出文化部長鄭麗君可能轉任教育部長，但因鄭麗君對文化內容策進院設置條例、文化創意產業發展法、公共電視法修正草案尚未完成修法念茲在茲，後來推薦名單陸續增多，適合人選遲未敲定。

府院人士說，賴清德上台後最受矚目的人事決定之一，就是任命立委顧立雄擔任金管會主委，當時外界一片罵聲，但顧立雄上台後啟動三大金融改革，瓦解「財金幫」陳年老症，吹起金融改革號角，深獲高層肯定。

基於顧立雄的任命案跳脫傳統用人思維，府院高層考量葉俊榮的法律專業與高教體系出身，或許也可以讓教育體系除弊興革展現不同面貌，決策人士表示，葉俊榮同意接任教長後，完成內閣改組最後一塊拼圖，趕在7月15日民進黨全代會之前，展現內閣新氣象。

黨政人士指出，葉俊榮在2016年新政府組閣之際，就是最先被徵詢的教育部長人選。

葉俊榮資歷如下：

民國47年10月10日生

學歷：國立台灣大學法律學系學士/碩士、美國耶魯大學法學碩士、美國耶魯大學法學博士

經歷：國立台灣大學教授、行政院政務委員、研究發展考核委員會主任委員、內政部部長

葉俊榮這次原本曾表達希望回任教職，但因府院認為葉俊榮是不可多得的人才，因此全力慰留。賴清德也點出葉俊榮接任教長三大原因，首先，葉是耶魯博士、國際知名法學者，學術地位不輸任何一位大學校長。其次，耐性和毅力，教育問題千頭萬緒意見紛雜，要不厭其煩溝通才能化紛爭於無形。

第三點是葉俊榮具理想和創新特質，教育部最重要的工作是思考為國培育人才，葉俊榮是個性浪漫、充滿理想、有創新思維的學者，懂得年輕人的需要，最能從國家高度思考培育下一個世代台灣需要的人才。

立法院教育及文化委員會召委、民進黨立委鍾佳濱表示，管中閔案已經高度政治化，國民黨已將管案設定為選舉議題進行政治操作，葉俊榮具有法律背景，在管案進入法制階段之後，不會被既有官僚牽著鼻子走。他認為，葉俊榮出任教育部長是張安全牌。

撩落去接教長 葉俊榮：短期內處理好「台大校長案」

接任教育部長一職，對葉俊榮而言，應該是相當不容易的決定，這點可從行政院長賴清德記者會上形容葉俊榮是「現在再一次兩肋插刀，出任教育部長」，可以略知一二。

葉俊榮下午在內政部召開記者會，說明想法。他說，最近感受到學術與教育系統有一些低迷現象，士氣不高，大家都應該正視這個問題，「我們要重新發現教育」，賦予教育應有的內涵，不應該用常態主義來看預算、人員，需有時代進展新的想法，也需要相當多的規劃，當然也要相當多的突破與說服。

台大校長遴選案，至今折損兩位教育部長，不僅台大校長迄今難產，教育部長也懸缺一個多月。葉俊榮當然也提到最近的台大校長遴選案。他說，自己也是台大人，「台大校長的遴選案，時間很長，議題也引起很多爭議」，但到現在為止，沒有看到一個結構性的解決，事件對社會各層面影響非常大。

他時常感受到台大校長的遴選，問題引起的爭議，讓台大更消沉，讓台灣的教育很糾結，甚至於整個社會為這件事情都感覺到好像沒有出路，「這是不對的，不應該再用這樣的方式，容忍它繼續糾結、遲滯，而沒辦法解決。」

對此，葉俊榮強調，「我們必須有決心、有寬闊的視野、有勇氣、要直接面對，要找出一條路」，「要能夠有大家認為我們面對困難問題是走得開的、是可以處理的，這件事情的處理非常重要。」

葉俊榮說，他給自己更多的期許，要結合教育部、學校、社會各界、政府各部門的力量，「短期內要面對台大校長遴選的這個課題，而且要處理好。」長期來說，他則要把台灣的教育精神找回來，充實教育的內涵，讓台灣的下一代真正是有未來的。

葉俊榮還說，這幾天他坐鎮中央災害應變中心，一方面救災，晚間則在應變中心裡徘徊踱步，一直思考是不是真的要第二次「撩落去」，昨天晚上才做出決定。

他說，進一步的作法，等到下週一交接後，他會在教育部向大家報告。

台大盼校長遴選尊重大學自主

台大校長遴選委員會1月5日選出台大教授管中閔為新校長，原訂2月上任，卻因管中閔遭多項質疑引發爭議，教育部5月發函給台大，請台大重啟遴選，台大召開臨時校務會議，決議要求教育部依大學法等規定處理校長遴選結果並盡速發聘，但教育部再度回文要求重啟遴選程序，台大因此於6月提出訴願，目前訴願結果尚未出爐。

台灣大學主任秘書李心予受訪時表示，不管教育部長由誰接任，台大立場始終不變，就是希望依據大學法精神，在大學校長遴選上，能尊重大學自主，葉俊榮也是台大的教授，未來接任教育部長後，希望能多為台大考慮，目前台大校長遴選案已進入訴願階段，將等訴願結果後決定下一步。

國教行動聯盟召集人王立昇表示，大學自主一定要尊重，如果大學不能自主，就無法好好提倡學術研究風氣，因為要創新就一定要有思想的解放，要自由就一定要讓大學自主，因此希望葉俊榮能以宏觀面和部長高度，來處理台大校長人事案，讓這件事盡快落幕，別讓台大一直沒有校長。

王立昇也提到，陽明大學、高雄醫學大學、文化大學在校長遴選上接連傳出問題，這也凸顯校長遴選制度需要全盤檢討，大學校長是學校領頭羊，人選非常關鍵，將引導學校走向，希望新部長未來能擬定大學校長遴選的規則，並清楚定位教育部的角色，不要再出現模糊空間。

葉俊榮除了台大校長案，還有「課綱」難關

十二年國教課綱預計於108學年度正式上路，教育部力拚今年8月底完成課綱審議，但目前仍有科技、自然、社會、綜合、藝術、技職群科等領域還未審查完畢。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清表示，從葉俊榮的法律背景切入，或許行政院安排人選，首要還是考量遴選案的處理。站在教育團體立場，希望葉俊榮不只是「階段性任務」，畢竟教育部長不該一換再換。

除了台大案，謝國清認為十二年國教課綱同樣具有「時間壓力」，教育部原訂108學年度上路，但課審會進度較落後，影響到後續教科書編撰、課程準備。他馬上就想到一個問題，14、15日共5次的審議大會是否仍照常，如果因部長人選而暫停，對進度會有很大的影響。

吳茂昆接任教育部長前，課審會曾暫停一次，如果本週又因新部長人事暫停，恐失去5次審議大會進度，影響非常大。對此，中央社記者詢問教育部相關單位得到回應，指週六、日（14日、15日）的課審會仍照常舉行，由代理部長姚立德主持。

本月8日舉辦的107年第41、42次會議，完成藝術領域課綱草案「伍、學習重點」至「柒、附錄」的審議。教育部指出，14日將接續進度，預計會審議到技術型高級中等學校群科領綱。

十二年國教課綱預定8月底前完成，目前仍有科技、自然、社會、綜合、藝術、技職群科等領域還未審查完畢，其中社會領域課綱涉及意識型態議題，恐再生波瀾。全國中小學校長協會理事長吳錦章表示，希望政治歸政治、教育歸教育，葉俊榮接任後應盡快瞭解中小學的區塊，以學生為重。



吳錦章也提到，教育部長難產多時，有人願意出來承擔，教育界會給予祝福。他並相信葉俊榮在內政部的2年歷練，國會互動、行政生態很快就能上手。

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核稿編輯：楊之瑜