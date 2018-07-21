都築響一《圈外編輯》：編輯的工作性質完全只是「指揮交通」的一種

文：都築響一

身為策展人，身為DJ

「編輯」到底要做什麼呢？粗略地說，編輯的工作就是想企畫，接著出去採訪或向作家邀稿，最後編排出書或雜誌。其中我認為編輯最重要的職責，就是讓作者除了創作之外什麼都不用想。

「打造作家」這種想法太過火了。編輯的工作性質完全只是「指揮交通」的一種，協助書順暢出版問世。就這角度來看，美術館的策展人跟編輯似乎有點像。有的策展人會說：「一起來辦個好展覽吧！」誤會過頭了吧。策展人的角色不是和藝術家「一起做作品」，而是設法讓藝術家集中全力製作作品，不需要去擔心宣傳和經費問題。這不是上下關係，但也不是對等關係。不管怎麼說，動手做的人就是騎馬打仗中的大將，而自己是下面的馬。要是忘記這點，就會發生丟臉的誤會，而且遲早會在名片上放「超級編輯」這種頭銜。

從以前開始，大出版社漫畫雜誌的編輯就會和漫畫家一起想故事，但這習慣非常扭曲不是嗎？就某方面來看，編輯大概算是漫畫家的製作人吧，但編輯本就不該干涉關乎作品本質的部分。發想書籍內容的人是作者，不是編輯。近來年輕漫畫家對毫不變通的大出版社漫畫雜誌敬而遠之，寧可自費出版，完全按照自己想法做書，然後參加Comic Market或透過網路商店直接販售。會有這樣的趨勢也是當然的吧？對漫畫編輯而言，這是自作自受。

若用音樂譬喻，作者就相當於音樂人，編輯該扮演的也許是DJ的角色。DJ的工作是將一首又一首歌曲串連起來，創造出一個音樂的集合體；同樣地，編輯必須將各種文章組合起來，拼成一本書。內容素材完全由音樂人提供，編輯不會和他一起作曲。

沒有DJ會只放暢銷金曲吧？不斷放沒人聽過的歌曲，舞池裡的群眾也無法隨之起舞吧？因此，要炒熱氣氛就得穿插播放有名和冷門的曲子，偶爾還得插入曲風完全不同的音樂，製造意想不到的展開。

要成為這種DJ，非得各類型音樂都聽才行。還得找出業界人士愛店之外的唱片行，跑完全沒有認識的人會去的表演，在旅行途中尋找從未聽過的音樂。像這樣擴大自己的世界觀，對DJ和編輯都是很重要的事。

這需要經濟上的餘裕，但也不是靠銀彈就能辦到的。

邂逅美國文化

我第一次為《POPEYE》出國採訪是在一九七八年，剛好是成田機場剛完工那陣子。還記得我應該是從羽田機場出國，從成田空港歸國。那也是我第一次搭飛機。我們家有好幾代都是開店的生意人，完全沒有長途旅行的機會。

我第一次出國是去紐約，但那時代和現在不同，沒有網路，因此只能從編輯部訂閱的《紐約》（New York）雜誌或《村聲》（Village Voice）找出有那麼點意思的哏，剪下報導，到了當地再拿起黃頁（依職業分類的電話簿）一個接一個聯絡、約訪，這就是第一步。接著就是不斷走路，或開出租車到處晃，尋找在意的店，不然就是從熱鬧大街的頭走到尾，然後根據筆記做出「街道地圖」。編輯部把這行動稱為「間宮林藏」。我們會說「吃飽飯之後就要去間宮林藏了」（笑）。我在《POPEYE》的五年幾乎都是這樣過的。

起初也會安排當地的幫手，但我後來都自己猛打電話，用英文溝通，結結巴巴地對電話另一頭提出請求：「我們是日本的雜誌，想要拍攝貴店照片。」結果對方三兩下拒絕：「我們不是會上漫畫雜誌的那種店。」有段時間我實在恨得牙癢癢的，想不透Magazine House為何偏偏要拿那種漫畫角色的名字來當雜誌名。但也因此，我的英文越來越進步，連以前在大學英語系學的零實用性的英語也用得出來了。

我在《POPEYE》的時代，責編、撰稿人、攝影師等等會組成少則四、五人，多則七、八人的陣仗從東京出發，在國外的飯店或汽車旅館住好幾個禮拜，幾乎是集訓狀態了。一個房間睡好幾個人，每天從早到晚都一起行動。大家都沒手機、沒網路、沒有一個人擅自跑到其他地方的行動力，所以沒有獨處的時間也沒有隱私。現在回想起來，那狀況或許是有點奇妙。

我就那樣一路在《POPEYE》工作，不知不覺從兼職人員變成了「自由接案但辦公室有我座位」的人員，然後在《BRUTUS》創刊後調往他們的編輯部。從那陣子開始，採訪團隊的人數就漸漸變少了……，那樣機動性也高多了。接著編制越來越接近一人團隊，我也開始會一個人到海外採訪。

一個人過去，找當地攝影師一起合作。對方幾乎都不是日本人，所以工作上彼此只能靠破英文溝通。

為什麼這麼安排？一來，當地人最了解他所在的城鎮；二來，採訪工作結束後就能獨處了。我不是想偷偷摸摸地幹什麼壞事，只是當時我已漸漸覺得一個人在街上慢慢晃、在旅館悠哉看電視舒服多了。

一般來說，做雜誌和製作電視節目一樣，到海外採訪時基本上都會有所謂的「統籌人員」隨行，他們負責為製作團隊導覽、甚至幫忙安排採訪行程。但印象中我還在《POPEYE》的時候，雖然經常拜託當地友人幫忙，卻不怎麼常雇用專業的統籌人員。到《BRUTUS》後，開始會一個人包辦幾十頁的特輯，那時已經跟統籌人員完全無緣了。到了英文完全不通的國家，也頂多請口譯來幫忙。

請統籌人員非常方便，但換個角度看，找了他們就只能報導他們知道的人事物，只要消化他們預先排好的行程即可，大概不可能出什麼差錯，但也不會有自己發現新事物的喜悅。說到底，只要找同一個統籌人員，任何單位都能完成同樣的工作內容。

相對地，自己查資料、自己去探訪的話會遭遇許多失敗，例如花半天好不容易抵達的旅館正在「冬季休館」，約好碰面的人一直不來……但一切順利時的喜悅是非常豐沛的。

這大概稱不上「專家的工作方式」吧，也經常有人說我這樣白費很多力氣，但一個人行動、一個人準備規畫的話，就不需要付統籌人員薪水，預算安排上反而輕鬆。

有時前往某處打算進行採訪，結果因為沒有統籌人員而無法順利取得成果，在這種時候，我就會心無旁騖地設法找出替代的報導題材。雖然無法按照預定計畫走，但我其實很喜歡這種「在什麼也沒有的地方想辦法生出頁數」的感覺。因為，不像大自然風光會有壯闊和樸素之分，人住的地方不管人多人少，不可能連一個有趣的點都沒有。真正超乎預期的邂逅，只存在於超乎想像的地方。

因此企畫也好、旅行也好，一開始就規畫得鉅細靡遺是行不通的。

自由工作者的自由與不自由

就這樣，我總共在《POPEYE》和《BRUTUS》編輯部待了十年。不過就像先前提到的，我一直都是以自由工作者的身分待在這裡，甚至不是每年簽約的工作人員，而是純領稿費。

我跟公司上級的交情也變得相當不錯，那十年內被勸過幾次：「要不要做正職員工？」還說，只要形式上考個試就能讓我入社。進公司後生活當然會比較安定，但另一方面，也會面臨人事異動。原本待在《BRUTUS》編輯部，哪天突然被調到女性雜誌《Croissant》也不奇怪。

很想在這種時候說：「我為此煩惱許久……」，但其實我根本沒猶豫。現在回想起來還真是不可思議。

現在的狀況我不知道，不過當時的Mangazine House似乎是以「社內工作年資」決定年薪。不論是辦公室內九點坐到五點的文書處理人員，還是忙到一週得住編輯部幾天的編輯，領的薪水都是一樣的。像我這樣的自由工作者，基本上都是在正職編輯底下工作。不過正職編輯有非常熱中於工作的，也有完全不做事的。他們會在員工餐廳吃中餐和晚餐（Magazine House的員工餐廳是免費的！），晚上就在編輯部角落打打撲克牌，去麻將館殺殺時間，然後用計程車券回家，每天感覺都這樣過。所以那陣子有人說，兩個員工結婚的話十年內就可以買房子了（笑）。

接受這種「高規格待遇」，工作與否都能領同等薪水的話，我想我一定會打混的。畢竟，經人事異動，從性質天差地遠的綜藝雜誌調過來後根本不做事的正職編輯可多了。

還有一個我不太希望回想起來的狀況。不只Magazine House，當時每家大出版社都有非常強大的工會，因此春鬥、集體交涉等工會運動接連不斷。於是，到昨天為止還跟我一起工作的正職編輯，今天突然就在頭上綁起紅色布條，在牆上貼出字跡潦草的大字報，或是感情很好的上司和部下突然開始在會議室互相咆哮。

傍晚一到，正職編輯撇下一句「工會決定禁止加班」從編輯部消失，但雜誌不能休刊，工作堆積如山，因此自由工作者和兼職人員得花比平常更多的力氣四處奔走，一再打電話給在公司旁邊喫茶店之類的地方「待命」的正職編輯，或跑過去報告狀況。正職編輯的薪資因此逐漸提高，我們卻跟這樣的恩惠完全無緣。我後來對這種公司運作方式討厭到了極點。不是工會這個系統本身不好，但做好書、好雜誌完全是另一回事吧。

埋頭苦幹十年後剛好也三十歲了， 我想讓這樣的生活告一段落， 於是在一九八五年向《BRUTUS》提出辭呈——平常接受訪談時，我總是這樣回答的，「想要告一段落」是事實。不過具體的理由其實有兩個。

第一個原因我之前沒什麼提過，是薪資問題。待在《BRUTUS》後期，我幾乎都是一個人做幾十頁特輯，工作量非常龐大，而且一年只能做三、四期。如果單純以「這頁幾百字所以領這麼多錢」的方式計算稿費，只會得到跟努力不成比例的數字。怪的是，與其那麼辛苦做事，每期都照抄業配資料寫個好幾篇新電影、新音樂的相關報導，賺到的總額還比較多，而且是多上許多。我認為這樣很奇怪，多次跟上頭交涉，請他們提高稿費，但不知道到第幾次連自己也覺得煩了。

某天，我終於下定決心提了離職，結果當時跟我談的總編竟然說：「那在你離職前，把採訪訣竅和合作對象清單告訴新人吧。」我到現在都還記得自己有多失落。那徹底是上班族的思考方式吧？對自由工作者而言，那「訣竅」正是財產啊。

還有一個理由，就是「雜誌有其壽命」。雖然《POPEYE》、《BRUTUS》都還活得好好的，說「壽命」也很怪，不過我總覺得雜誌是以三年為一個循環。《POPEYE》創刊時的總編似乎拜託過當時的社長：「請您這三年默默看著就好。」現在的出版社大概連三個月都等不了吧。三年過去後，營運狀況穩定下來，第四、五年就把過去受歡迎的企畫重做一次。並不是這樣不好，但重覆的企畫不應該由同一批人來做，否則只會做出相同的內容。因此我根據經驗產生的感覺是：好的編輯部應該要每五年有一次新陳代謝比較好。

相關書摘 ►都築響一《圈外編輯》：因為「專家的怠慢」，我這個圈外人才要跳進圈內

本文摘錄自《圈外編輯》，臉譜出版

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作者：都築響一

譯者：黃鴻硯

這本書不只是談出版、編輯、文字工作、自由工作者

更記錄了一場不向社會、體制妥協，不斷「追求自己的真實」的痛快人生

日本當代最具獨立精神的自由編輯

指標性生活文化誌《POPEYE》、《BRUTUS》前編輯

木村伊兵衛獎得主 都築響一 40年體制外生涯總回顧

直探在現代社會「生存」的本質，重擊每一顆冀求新事物的心

「不要追求『不認識的某人』的真實，而是要追求自己的真實。這教誨也許就是我編輯人生的起點。」

都築響一，可說是日本此世代中最具真正獨立精神的自由編輯與文字工作者。

他於七〇年代擔任當時草創的文化雜誌《POPEYE》、《BRUTUS》特約採訪編輯，獨立前往美國等地採訪，

引進介紹許多當時主流媒體未關注的當代藝術，也間接替這兩份雜誌打下後來能引領流行文化至今的基礎。

但面對轉為高薪穩定的正職編輯機會時，他毅然拒絕，移居京都，繼續他的體制外文字工作人生至今，四十年來從未領過月薪，過著背離主流的生活。

「我永遠是個圈外人。對室內設計圈、藝術圈、音樂圈、文學圈而言，我都是外人。

我為什麼能夠在圈內採訪、做書呢？簡單說就是因為『專家的怠慢』，不過如此。

專家要是動起來，我只要當個讀者就了事了。他們不動，所以我才動。

而我勉強能將行動和工作勾搭在一起，雖然賺不了多少錢，但還活得下去。

我就像是不斷走在危橋或鋼索上，不論多久都抵達不了對岸閃著霓虹光的『版稅生活』。」

書名中的「圈外」一詞，在日文裡也有「手機沒有收訊」的意思。

作者這四十年來選擇背離體制，就彷彿「失去了主流社會的訊號」一般。

但在沒有收訊的人生裡，他卻看見了許多我們從未留意的事物。

在《圈外編輯》這本書中，他完整回顧了他這四十年的獨立職涯：

在《POPEYE》、《BRUTUS》工作時，他們從不開會、不做企劃、各編輯獨立運作，卻創造了一個個具有個性的專題報導；

離開東京後，透過一個個不同的編輯案及採訪，他逐漸建立起有別於主流文化的編輯觀點；

他刻意追求「普通」、「隨處可見」、「低俗」的事物，反而捕捉到了主流媒體漏失的文化觀察；

面對學院體制，他不屑一顧，認為體制外的藝術才有生命力，而最需要藝術的人，反而是社會中的弱勢者；

雖然他不斷出版文字、攝影作品，舉辦了大型個展，甚至獲得了有攝影界芥川賞之稱的「木村伊兵衛賞」，但他卻一直認為自己只是在「紀錄」而非創作；

而被問到認為不斷衰退的出版界會有怎樣的未來，他認為「走上末路的不是出版這個媒體，而是出版業界」，

透過自費出版、電子書、網路平台的興盛，內容將主宰一切，紙本書則將成收藏品；

在2012年，年近六十的他更開發了自己的網路平台，創辦付費制數位電郵雜誌，不斷追求新媒體的可能性，

更認為「科技是一無所有者的武器」，最後預估整個世界將進入一個「無潮流時代」，所謂的「流行」將消失……

「我是報導者，不是藝術家。報導者的工作是持續待在最前線。

戰爭的最前線不是總統辦公室，而是遍布泥濘的大地，

同樣地，藝術的最前線不是美術館或藝術大學，而是天才與廢渣、真實與虛張混雜的街頭。」

在科技為大眾消弭技術門檻，讓自媒體得以興盛的這個時代，獨立的文化創作精神在世界各地如雨後春筍般崛起。

但在批判、背離主流文化之餘，我們該如何真正實現獨立精神？都築響一在這四十年生涯中身體力行所獲得的生命經驗，

以及他面對文化、媒體的觀點，或許正是我們可以參照借鏡的，也將成為這個追求獨立精神時代的一劑強心針。

Photo Credit: 臉譜出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九