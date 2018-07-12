行政院新發言人的名字你會唸嗎？Kolas Yotaka：願大家尊重，這是台灣的一部分

（中央社）

將接任行政院發言人的民進黨立委Kolas Yotaka今（12）日說，使用羅馬拼音才能完整發音她的名字，10多年來雖然生活中產生不少困擾，希望大家能適應、習慣她的名字。

行政院長賴清德上午宣布內閣改組名單，包括新任教育部長葉俊榮、內政部長徐國勇、交通部長吳宏謀、法務部長蔡清祥、財政部長蘇建榮，故宮博物院院長陳其南與行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）。

Kolas Yotaka向記者表示，自己使用拼音至少有10年以上，只有用拼音才能清楚發音、表達她的名字，過去用漢字很難完整發音，但為了協助非原住民族的朋友唸她的名字，她不得已必須挑漢字「谷辣斯‧尤達卡」。

Kolas Yotaka說，希望大家能尊重她對自己的認同，「可以適應、習慣我的名字」，在《原住民族語言發展法》通過後，已清楚定義拼音是原住民族文字，法理上來說也是台灣的國字之一，目前只有原住民單獨使用，自己已經很習慣，證件也都是這樣用。

因為堅持使用羅馬拼音，生活中也遇到許多困擾。

Kolas Yotaka舉例說，像她到醫院掛號時，藥袋上的格子很小，名字會寫不下，藥袋上就會變成「谷辣斯‧尤」，看病時醫生也會直接跟她說英文，以為她是外籍勞工。

她說，如果大家能越來越適應台灣有這樣的文字，像是原民小學生寫族語、教會裡的聖經也用羅馬拼音書寫時，可以藉此更加認識原住民文字。

Kolas Yotaka說，這是一個溝通的過程，會用比較寬容的心情來面對，會不厭其煩地說「請你尊重我，因為這是台灣的一部分」，自己就像苦行僧，會不願其煩的告訴其他人，她正確的名字是什麼。

Kolas Yotaka表示，她提案修正《姓名條例》，主張原住民得使用原住民族文字登記姓名，但草案還在內政委員會中，曾排審一次但還沒達成共識，相信黨團立委會願意支持、再次排審，也希望內政部可以支持。

Kolas Yotaka說，提案修法不是強迫性的，而是讓原住民有選擇使用拼音或保留漢名，但若有任何原住民像她一樣想要單獨使用羅馬字，也要讓原住民有另一種選擇，提案只是開另一扇門。

記者出身的Kolas Yotaka為何「爬那麼快」？

Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）是阿美族人，取得東海大學社會學碩士學位後進入媒體圈，曾任記者、原住民族電視台主播、新聞部副理兼製作人等，也曾任桃園市政府原住民族行政局長，被視為是桃園市長鄭文燦的人馬。

看中Kolas Yotaka從媒體出身，也具有政治敏感度，民進黨中央去年啟用她出任發言人，除為年底大選備戰，更加強政府政策的對外論述。Kolas Yotaka兼任民進黨發言人也已8個月，被視為是能夠精準對外傳達行政院政策的人選。

外界形容她轉述民進黨中常會內容，及平時回應問題時，用字言簡意賅，讓人容易理解，也對媒體相當有耐心，是民進黨新聞、政策說明的重要角色。

同樣兼任民進黨發言人的立委鄭運鵬說，Kolas Yotaka是主播出身，又是原住民女性，是難得的人才，與過去的行政院發言人形象完全不同，「光寫名字是用拼音就很不一樣」。

在民進黨第九屆全國不分區立委名單中，Kolas Yotaka排名第七，是原住民族事務專業代表；進入立法院後，在內政委員會耕耘，關注原住民各項權益，更提案修正姓名條例部分條文，主張原住民得使用原住民族文字登記姓名，深耕原住民議題令人印象深刻。

鄭運鵬說，Kolas Yotaka精通英文、日文，加上南島語系也通，未來對新南向工作很有幫助，加上有民代背景的訓練，比較符合這時代政務官的需求。

曾與Kolas Yotaka共事過的桃園市新聞處長張惇涵說，Kolas Yotaka不只是外界看到的外型亮麗而已，她的語言能力強，行政、立法的經歷，對於政策的轉述能力也沒有問題，原住民出身的她，身段也十分柔軟、親民，過去她在桃園服務的時候，也常看到她穿著簡便，甚至是穿著拖鞋，在原鄉與族人溝通，了解族人需求的身影。

張惇涵說，Kolas Yotaka踏入政壇才短短4年，一路從桃園市政府原住民族行政局長、不分區立委、民進黨發言人、現在還要接受更辛苦的任務，到行政院擔任發言人，從政治素人的角度來看，她的學習力和爆發力相當驚人，Kolas Yotaka絕對能夠勝任。

44歲的Kolas Yotaka也是這波入閣最年輕的閣員，黨政人士說，這次改組的第二個意義是「讓青壯世代承擔責任」，包括Kolas Yotaka和57歲的財政部長蘇建榮的任用，就是明顯例子。

遞補不分區立委的蔣絜安，將聚焦客家議題

因為Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）將接行政院發言人，空缺的不分區立法委員，將由同樣來自桃園市政府、現任客家事務局長的蔣絜安遞補。

蔣絜安今天接受記者採訪表示，2天前聽到內閣將進行改組，但因消息未獲證實因此並不確定，直到行政院長賴清德今天召開內閣改組記者會後，才確定自己將遞補不分區立委，但是目前尚不知時間點。她說「不管在哪一個位置，只要能夠做事都是好的」。

蔣絜安坦言，此刻心情很複雜，因為自己是桃園市政府團隊的一分子，原本是希望做滿這一任，把4年的整體建設、政策落實，陪伴市長鄭文燦連任成功後，再接手陳其邁不分區立委的職缺，如今時程比起自己的設定提早了半年，有些事尚未做好規劃，手邊進行中的政策、該做的準備等，都需重新調整。

蔣絜安表示，值得安慰的是，一週前，桃園市政府配合中央「國家級台3線浪漫客庄大道計畫」，爭取前瞻基礎建設，正式核列「桃園浪漫茶香大道客庄茶故事園區」、「永安海螺文化體驗園區」、「桃園市乙未戰爭紀念公園及地下停車場規畫設計暨工程案」，總經費高達新台幣13億元，客家事務局確定爭取到客家委員會補助金額達10億元，占客委會前瞻預算半數，為全台之冠。這是過往桃園不曾有的建設，原本擔心無法落實，在順利爭取到之後，也算是了卻自己很大的一樁心事。

蔣絜安告訴中央社記者，當時就是以北部客家的代表被提名民主進步黨不分區立委選舉，雖然客籍的立委很多，但專注在文化議題的較少，未來希望以客家的語言、文化、產業以及青年作為優先關注議題，目前的浪漫台3線就位於北部客家區，它貫穿4個縣市，但其實北區客家還包含了基隆、台北市、新北市及宜蘭等地，要做的事情與挑戰很大，希望結合中央與地方的力量，讓浪漫台3線的各項軟硬體建設到位。

蔣絜安為知名客籍作家鍾肇政的媳婦，夫婿為鍾延威，東吳大學中國文學系畢業，國立中央大學客家學院社會科學碩士。曾任中國廣播公司新聞記者、主播、華視記者、民視節目主持人。並擔任過客家委員會諮詢委員、國立台灣大學客家研究中心顧問，2014年鄭文燦當選首屆桃園市長後，宣布由蔣絜安出任客家事務局長。2016，蔣絜安以民主進步黨籍身分參與不分區立委選舉，排名第23名。

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核稿編輯：楊之瑜