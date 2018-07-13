紐約百年僑社改掛五星旗 僑委會：傷害台灣人情感

新聞整理：蔣亞岑

（中央社）成立近百年的僑團紐約遡源公所，即將撤下中華民國國旗改掛五星旗。外交部說，這顯示中國加強海外僑社統戰工作，但也指出，目前紐約最具影響力的僑社仍堅定支持中華民國。

紐約遡源公所是由雷、方、鄺三姓宗親於1925年共同組成，為紐約中華公所旗下60僑團之一，歷來支持中華民國，卻將於8月舉辦大樓落成90周年當天，改升掛五星紅旗，源公所主席雷錦權說，這是公所會員投票決定，當時到場的94名會員有78名表示同意換旗。

外交部北美司司長陳立國在外交部例行新聞說明會回應媒體詢問時表示，紐約遡源公所將於8月改掛五星紅旗，凸顯中國不僅加大對台灣國際生存空間的打壓，也加強海外僑社的統戰工作。

另一方面，他說，該公所近年湧入大量中國新移民成員，公所成員由「量變產生質變」，已非過去傳統僑社親台成員所組成。

《中央社》報導，「只要中華民國存在一天，中華公所一定支持」中華公所主席伍銳賢今（13）日表示，中華公所向來支持國父孫中山理念，只要中華民國存在，將繼續懸掛中華民國國旗。

中華公所為紐約僑界最具影響力、主導地位的僑所，自1883年成立，至今已135年，年紀比中華民國還大。

伍銳賢表示，中國對僑社動作很積極，也些僑團「愛國愛鄉」，卻是利用口號做生意或爭取名譽。他其他僑團維持現狀、跟隨中華公所懸掛中華民國與美國國旗，他還說：「我希望歷史不要竄改，不要忽略我們中華民國的歷史。要改歷史的不是我們，是寫歷史書的人，他要寫得清清楚楚，我們中華公所對中華民國不離不棄。」

連任國慶籌備會主任委員的林映君也表示：「中華民國的處境愈來愈難，中共不遺餘力挖我們的牆角、搶我們的人，所以今年比往年更重要，因為我們要團結大家的力量，展現我們的決心，一定要讓他們知道，不管你怎麼挖、怎麼拉、怎麼威脅、怎麼利誘，我們中華民國絕對不會動搖。」

關鍵評論網致電詢問僑委會，僑委會指出海外僑社在會所外懸掛我國國旗，表達支持中華民國，認同自由及民主理念。若僑社移除我國旗並改掛五星旗，不免傷害台灣民眾情感。

至於美國有哪些指標性僑團？僑委會回應，目前全美傳統僑社係以各地中華會館、中華公所為首，其中具指標性僑團如紐約中華公所、費城中華公所、洛杉磯羅省中華會館、芝加哥中華會館、華府美京中華會館、波士頓紐英崙中華公所、沙加緬度中華會館、屋崙中華會館、西雅圖中華會館、波特蘭砵崙中華公所、休士頓中華公所、北佛州中華會館、聖地牙哥中華會館等會館（公所）均堅定支持中華民國，並在會所懸掛我國國旗。

僑團對於台灣的意義是什麼？

中華民國海外僑團遍及六大洲，共計35處，僑團成立的目的是為了服務長年旅外的海外胞民，避免其因不諳法令而使權益受影響。除此之外，僑團在「經濟」及「外交」上也有一定的影響力。

《今日大紐約》報導，中華民國僑務委員會副委員長高建智7日到訪紐約歷史最悠久僑社——中華公所。高建智提到，台灣正值「拼經濟」時刻，鼓勵海外台商回台發展「到美國來，它畢竟是一個自由、民主非常正常、恆久的國家，但是在中國的台商有時候會受到一些，因為中國想統治台灣的一些政治因素，會受到相當多的一些困擾。」並強調台商在美國和中國投資的區別。

《大紀元》報導，英國僑團今年4月針對台灣受到中國打壓，被排除在世界衛生大會（WHA）之外，共同聲援台灣以觀察員身份參加第71屆WHA。由歐洲台灣醫事聯盟代理執行長藍國瑜提案並發表聲明，獲得13個僑團簽署支持，聲明中強調，台灣是世界衛生安全體系中不可或缺的一環，籲請國際社會支持台灣。

僑胞：「易幟」與中華民國政府施政不當不無關係

《TVBS》報導，美國近10年來各地傳統僑社將青天白日滿地紅旗易幟、撤下事件偶有發生，有僑胞直言，僑社每每易幟，與中華民國政府施政不當不無關係。對海外僑胞來說，當然期盼兩岸和平統一，但若是在支持中國政府和支持台獨政府之間選擇，僑胞更傾向選擇前者，蔡政府的種種行為，也幾乎是不斷地讓僑胞們面對類似選擇。

《聯合新聞網》報導，2003至2004年，舊金山華埠升起五星紅旗的傳統僑社數量多達十幾個；2013年5月，舊金山中華總會館將懸掛百年的青天白日滿地紅旗撤下，升起中華人民共和國五星紅旗；2016年舊金山岡州總會館掛起五星紅旗；同年，位於洛杉磯華埠黃氏宗親會也將青天白日滿地紅旗撤掉改升黃氏會旗。

對於遡源公所將改掛五星旗，陳立國說，駐紐約辦事處、僑務委員會等將繼續密切注意後續發展，並促請全美僑界繼續支持中華民國。政府也將持續堅持自由民主的核心價值，團結海外僑胞；越是面對打壓，越要用價值向國際社會傳達台灣對於追求民主自由與和平的決心。

至於後續可能的骨牌效應，陳立國說，每一雙支持自由民主體制的友誼的手，政府都會緊緊握住，都願意與他們往來接觸。未來政府也將利用有限的資源，積極與僑界互動，透過僑務、教育、文化的交流，增進僑界支持中華民國的力量。

僑委會有於昨日發布新聞稿表示，近年來中國新移民人數增加，且中國政府對僑社進行統戰滲透，導致海外部分僑社日益複雜。全球海外支持自由民主的僑團，都是中華民國台灣最寶貴的資產，只要是支持中華民國，認同自由民主的台灣，都是僑委會服務的對象。

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核稿編輯：羊正鈺