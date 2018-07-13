政府缺乏賦稅人權觀念，再怎麼鼓勵創業也沒用

文：張濡道（前經建會研究員）

在政府限塑政策的禁用吸管下，一群年輕人自創品牌「100%植」，致力將農業廢棄物轉變成安全且環保的食、容器，成功以甘蔗渣為原料，製成「甘蔗纖維吸管」，申請了專利並將量產上市，也婉拒中國廠商以高價買斷該項技術，希望從台灣與世界各國合作，堅持在地研發製造。

相信看到各大媒體報導這則新聞的人，不禁替這群年輕人高興，也與有榮焉，甚至有網友留言提醒該創業團隊專利權的申請要小心，否則未來有可能無法取得完整的專利權。但對我這研究財經法稅問題的人而言，則萬千感慨湧上心頭。

先說創業：一旦開始賺錢，政府先來追稅

年輕人常因找不到理想工作而創業，但往往一成功，馬上就被追稅。

我的一位朋友最近失業，就是因為老闆帶領大家沒日沒夜打拼，終於營業額破千萬，沒想到厄運因此來臨，被國稅局盯上，收到一張百萬元稅單，不論他們如何說明都沒有結果，最後老闆咬牙繳稅後，心灰意冷關門大吉。另一位朋友創業成功，每年都交由專業會計師作帳報稅，且從不逃漏稅，前幾年卻因為業績太好被盯上，要求協商繳稅，他不服而備好所有證據資料去國稅局說明，稅務員竟回答：「沒辦法，你是我們轄區獲利最好的廠商。」這些案例實不勝枚舉。

根據經濟部中小企業處創業諮詢服務中心統計，一般民眾創業，一年內就倒閉的機率高達90%，而存活下來的10%中，又有90%會在五年內倒閉，等於只有1%存活率。姑且不論是否跟稅有關，但足以證明創業維艱，國稅局等這些創業者打拚到開始賺錢，就開稅單殺雞取卵，台灣經濟怎麼會好？反觀許多先進國家如日本，不僅不會開單下重手，甚至對青年創業還有許多租稅協助。

Photo Credit: AP / 達志影像

再說專利權：還沒實質收入，先來課稅

國稅人員不知是常識未與時俱進，還是刻意不知，讓很多人專利權作價後就變成稅災戶。

國內知名稅災戶案例，DNA晶片技術學人葉揚春、金融科技專利王簡永松及擁有上千張國內外專利權的台灣愛迪生L先生，都是因為專利權作價後，馬上被國稅局盯上，違法認定專利權作價是公司支付的薪資所得，開出數百萬到上億元稅單，但他們沒有實質收入，哪來錢繳稅？於是被查封財產、凍結銀行存款、查扣1/3薪水、限制出境，成為稅奴，葉揚春甚至妻離子散。

其他還沒被限制出境的人，出走對岸，因諸多原因結束經營，把剩下的錢匯回台灣，竟直接被課走45%的稅，消息傳出，誰敢回來？政府的作為有如要逼他們海外漂流。據報載，有近五兆資金因租稅問題卡住無法回來，這些都是因為財稅單位造成的台灣悲歌，可嘆！

若未來「100%植」的商標大紅，卻有布希鞋推手的馳綠國際公司稅災案例為其前車之鑑。當自創品牌後，負責人希望將公司總部設在台灣，可是卻不斷被查帳，只因國稅局不相信，怎麼可能有台灣公司自創品牌，還可以去跟國外公司收權利金，認為他們是空殼公司。同時間，新加坡卻提出五年免稅的優惠，這對創業成功又想留在台灣的年輕人來說，一個推力、一個吸力的作用下，故鄉情深的因素能支撐多久，他們願意留在台灣的意願呢？

關鍵評論網 攝

停損點：在民眾與政府的信任被破壞前，盡快回歸「賦稅人權」

股市有財務損失的停損點，環境也有生態傷害的停損點。設停損點不僅因為它是承受損失的極限值，更往往是創新的原動力。以這次甘蔗吸管的創新研發來說，正是因為各國發現塑膠製品，造成海洋汙染及引發人類癌症的元凶，而啟動全球限塑方案，才造就此次的研發成果與全球商機。

相對，賦稅也應有侵害人權的停損點。有個很讓人振奮的歷史案例，那就是工業革命，其實和租稅的停損點有關。這段歷史是過去英國人民不准國家隨便抽稅，以致於當政府有許多施政需要挹注經費時，因為不能走額外抽稅這條路，於是研發出金融商品，從民間取得資金來做國家建設，最後發展成為金融革命，而後成就了工業革命。

其實社會日新月異，許多新興行業如雨後春筍，人民並非故意逃漏稅，而是法律怠惰沒有立法或修法，才讓財政部有機會把人民當俎上肉。其實依法不能溯及既往，也不應罰鍰過重，傷及人民財產權與生存權。且法治先進國家稅率簡單、稅制透明，人民很清楚投資後會產生哪些稅負，但台灣卻用許多涉及逾越法律授權範圍的九千多條函釋，處處設陷阱佈滿地雷，讓納稅人隨便就被炸到非死即傷。

反觀加拿大，該國稅務局在過去四年懲處了一千名稅務人員，甚至法院因稅務機關對老夫妻惡意查稅，判賠上千萬元台幣，皆因加國對稅務人員有「以民為本」的停損點，所以只要稅務員侵害到納稅人財產或人性尊嚴，都會遭淘汰或裁罰，而此即人民與政府之間信任的重要基礎。

台灣稅制若缺乏賦稅人權的停損點，青年創業，真是稅稅不平安！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航