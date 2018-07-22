你最應該做的事，是成為那個「喜歡自己的自己」

不管活到幾歲，他人的耳語都是不會停止的。而無論是再好的人，永遠都會有一個人在說另一個人的不是，阻擋不了。所以，不要讓別人的評價影響了你成為怎樣的一個人，因為你的人生是自己的，也只有你自己必須為自己的人生負責，沒有人會替你承擔。

你控制不了別人的言行，但卻可以決定自己的作為，去努力、去實踐，然後去變成那樣的人。你可以去成為喜歡自己的人。

不要讓沮喪擋在前頭

只要是人與人相處，就難免會有比較，尤其是看到他人擁有比自己好的東西、或是比自己成功時，更是會不由自主地比較，然後伴隨而來的卻常常時沮喪的心情。

有時候比較是好事，它能成為激勵我們往前的動力，但若僅僅只是比較，而沒有去思考改進，則變成只是一種負面能量而已。不要讓沮喪主導了自己的人生，不要讓生活一直過在與他人的比較當中。每個人都有屬於自己的樣子，也應該去創造屬於自己的人生才是。

內心的聰明

一個人無論再聰明，都會有解不開的結、過不去的關卡，因為這世界本來就是複雜難解，更因為所有的難題都包含著自己無法掌控的部分。然而許多聰明的人都會努力從外在找解答，而忽略了鑰匙可能就存在自己的內心，只是自己從未去試著發掘。

常常能夠讓事情解套的，並不是腦袋，而是心。心境轉了，結就開了。因此，與其去追求絕頂的聰明，不如去開拓內心的遼闊。

戒掉只是埋怨

遇到不順利的事情時，難免會埋怨。埋怨有時候一種宣洩，幫助我們的壞情緒找到出口，如果只是是把它視為一種舒壓的方式，就是件好事。

偶爾的埋怨人之常情，但不要會把埋怨變成是一種解決問題的方式，只曉得訴苦，而學不會解題，不斷地埋怨最後身邊只會圍繞著負面能量。所以，戒掉只是埋怨的習慣，試著去找出為問題的癥結，培養出解題的能力。這樣，才是前進的根本之道。

清理心裡的垃圾，才能擺進去美好的事物

常常人生的最大苦惱不是來自於自己擁有的太少，而是握在手上的太多。因為想要的太多，所以就連不該留下的也一併給收留了，最後導致無法負荷，然後壓垮了自己。

人心有限，不能無止盡地放進去東西，有時候我們該學的並不是繼續去獲得什麼，應該是練習放下。學著在適當的時候放下那些受傷的回憶、多餘的眼淚，還有太多的煩惱，這樣才有力氣能往前。

定義自己過生活的樣子

許多單身的人，總是特別在節日加倍感到不開心，尤其是聖誕節、情人節等，歡愉的氣氛反而會放大了自己的情緒，提醒了孤單。可是，從來都沒有規定節日非要怎麼過不可，不要被刻板的模式給綁架了快樂。

要自己定義自己的節日與每一天，快樂或悲傷，而不是依循別人的模式悲喜。過自己的生活，而不是模仿別人的，這樣才會快樂。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺