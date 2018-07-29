一個懂得自己沈默的人最難得，給生命中那些不離不棄的人

生命中最難得的，不只是有人可以陪著你哭、陪著你笑、陪你一起經歷與成長，更珍貴的是，一個可以在你沈默的時候，還能理解與體貼的人。

他不會追問你現在好不好？心裡在想什麼？而是體諒你的不想說話。每個人都有難以訴說的事，不了解自己的時候，但也都需要一個能理解自己的安靜的人。

好朋友是不需要時常聯繫，也能保有默契

年紀漸長之後，再加上環境不同了、接觸的事物也不一樣了，再加上忙碌，所以原本時常聯繫的朋友也會越來越淡，甚至共同的話題也會越變越少。有時候你也會擔心，是否從前的好朋友就要疏遠了？

可是，真正的友誼是不會輕易隨著時間消逝的，即使是很久沒見、一段時間沒聯絡，但只要相聚了，感覺就會回來。好朋友最難得的地方，就在於你們不需要時時聯繫，而是不管多久沒見面了，再見時仍舊有說不完的話、聊不完的天，不會覺得陌生。不管你去了哪裡、隔了多久，關心卻會永遠都在。

好朋友，就像是把時間停留在美好的舊時光機器，讓你在難過的時候感到暖心，沮喪的時候還能鼓起力氣。

錦上添花的多，雪中送炭的少

真正的朋友，並不是在你榮耀的時候接近你沾光，而是知道你一路走來多麽不容易。他們會為你慶賀不是因為你有了一點成績，而是知道你終於實現了自己的夢想。

錦上添花的人很多，帶著目的接近自己的人也總是有，但願意雪中送炭的卻很難找。風光時候才靠近的人不要信，艱難時候不離棄的朋友才珍貴，無論走得多遠，最後會發現真心才是最難得。

有些人，只是為了教你一些什麼就離開

每個人出現在自己的生命中一定有其意義，可能是給你一段美好的回憶，讓你往後可以緬懷；也可能是給你一連串的打擊，教會了你堅強、讓你長大。而這些人，來了、經過的、暫歇的、留下的，都會豐富我們的生命。他出現了，教予了你些什麼，就要離開。

是這些生命裡的好與不好所組合而成，讓我們知道生命裡必須同時擁有完美與不完美才算是完整。是在我們生命中的每一個出現的人，讓我們得以長成跟另一個人不同，變成一個特別的存在。

所有關係都一樣，太勉強會受傷、太用力會疼

年紀會累積，但朋友卻不是，一路往前走，會遇見越來越多的人，有的人走了、有的人留下，然而有更多的是，停留了一下再離開。

而那些曾經停佇的人，就因為留下了些什麼，所以才會變成日後的不捨。你會想：「為什麼他要離開？」可是，卻忘了或許他本來就是要陪你一段而已，只要在相聚的時候真誠以對就足夠。

不要把過去的日子當成未來，太勉強會受傷，不要讓過客在心裡住下，讓他經過，變成是過去式。每個人的緣分都不一樣，若是有緣有日會再相逢。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺