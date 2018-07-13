若來到桃園國際機場，會發現周邊此起彼落的旅客，不乏摻雜韓語、日文、越南話、印尼話等語種，而這一現象其實正是反應臺灣觀光產業的變化！近年來陸客來臺人數銳減，傳出飯店、餐廳倒閉潮，被認為是臺灣觀光衰退的大警訊，但事實上，日韓港澳、甚至是新南向旅客的來臺人數逆勢上揚，扭轉過去過於仰賴中國團客、單一國家的劣勢。

陸客不來臺後⋯數據說真話：新南向旅客數崛起，有望取代陸客市場

自從開放陸客來臺後，陸客遊臺人數不斷增長，曾在2015年創下最高的418萬4千人次，但直到去年，人數已下滑至273萬2千人次，近乎砍半的旅客數量，讓許多觀光業者直喊憂心。但一度輝煌的陸客訪臺盛景，被學者認為是過度仰賴「單一市場」(one single market)，恐怕有損於臺灣的觀光體質發展。

據今年最新數據指出，2016年的臺灣觀光市場佔比當中，東北亞、東南亞、歐美港澳，與中國大陸的四大市場各占約1/4，同時，特別以東南亞旅客來說，內政部移民署入境旅客統計及觀光局 106 年最新來臺旅客消費動向調查報告顯示，在臺停留夜達8.1天，比陸客的7.33天還長，其中菲律賓日均消約 175 美元、新加坡約 163 美元，表現亮眼，更超越歐美紐澳旅客！

交通部觀光局初估，光106年的新南向市場就可貢獻臺灣觀光外匯收入達約28.18億美元，僅次於中國大陸的36.93億美元，可見新南向旅客來臺市場潛力看好，更有望超越陸客來臺效益。

而這亮眼的表現，則是歸功於近幾年來，政府不斷開放免簽、推廣穆斯林認證，以及許多觀光業者積極開拓自由行、歐美長程線，更是發展東南亞等新興多元市場，使得臺灣觀光市場擁有更多元的發展空間跟高度。

臺灣為何深受旅客歡迎？主要原因是這三項

針對訂單年增率最高的旅遊地點，國際旅遊電子商務公司排名出「2018年十大新興旅遊城市」，其中臺灣的臺東亮眼上榜，不僅如此，全球旅遊搜尋引擎統計發現亞洲旅客愛來臺旅遊的主要前三名——則分別是安全性、人情味，與方便性。

Photo Credit: 交通部觀光局 臺東被認為是擁有慢活步調的城市，今年被列選為2018全球十大新興旅遊城市。

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擁有得天獨厚的天然景致，與優質的旅遊安全性，讓臺灣擁有相當不可忽視的競爭優勢。而臺灣觀光市場的多元發展趨勢若持續發展下去，勢必未來會有更多國際旅客來臺旅遊，挖掘與探索臺灣之美！

以上由交通部觀光局提供