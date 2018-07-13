臺灣的樂團文化，從 1960 年代開始在美軍俱樂部發跡。然後到了 1980 至 1990 年代，重心轉移至 PUB、Live House 及音樂節。江山雖代有才人出，但是樂團成名始終不易。這個要嘛成名，要嘛轉行的時代，最終奠基了臺灣流行音樂的一代盛事，包括羅大佑、蘇芮、趙傳及張雨生等，許多撐起時代的知名歌手，出道前都曾經歷過「樂團時期」。

成名在望的「海洋夢」－ 屬於樂團的21世紀

如今，臺灣的樂團的成名路跟樂風一樣演變不息，從地下浮上檯面的案例越來越多。回顧過往，2000 年可說是一個重要的分水嶺。當年金曲獎的「最佳演唱團體」，全數都由樂團入圍，若從獎項的字面上來看，樂團尚未從「合唱團」的脈絡之中獨立出來，但已經成為不可忽視的勢力了。最後亂彈擊敗初出茅廬的五月天，主唱阿翔更在台上登高一呼：「樂團的時代來臨了！」

同年，另外一個關鍵事件就是，貢寮國際海洋音樂祭（Ho-hai-yan Rock Festival）於 7 月 15 日，在福隆海水浴場正式登場。從此之後，每年 7 月中旬，開往福隆的火車，除了載滿上萬樂迷，同時承載樂團一戰成名的美夢，他們爭奪著獨立樂團的最高榮譽——海洋旗。

Photo Credit: 新北市觀光局 貢寮國際海洋音樂祭的獨立樂團競賽項目從第二屆開始，冠軍樂團可獲得最高榮譽「海洋獨立音樂大賞」

海洋音樂祭延續著「樂團的時代來臨了」的氣勢，許多獨立樂團因獲得「海洋大賞」或「評審團大獎」而受到媒體、大眾矚目，甚至成功打進國內外商業市場，更帶動一股玩團熱潮。翻開歷屆海洋音樂祭得獎名單，可以發現蘇打綠、旺福、Tizzy Bac、MATZKA、滅火器，現今耳熟能詳的名字，當年卻都還沒沒無聞。除了榮獲大獎的風光，可歌可泣的故事也少不了，當時還是 Mango Runs 主唱的安溥，雖沒拿下主要獎項，但，她在舞台上感動地說：「我們的團員，我們一起經歷很多事情，就是為了這個比賽⋯⋯。」

很少有一場音樂祭是可以每年投入資源持續不懈地舉辦，而海洋音樂祭正是那少數堅持了如此長久、將近20個年頭的一場國際性音樂活動。這背後隱含的正是對台灣獨立音樂發展的重視，以及努力提供給需要舞台的樂團們，一個被看見與聽見的機會。

今年，「海洋獨立音樂大賞」一共收到 159 組樂團報名，經過激烈的 3 場會前賽，正式公布入圍的最終名單，包括夕陽武士、五五身、安懂 X Savakan、美秀集團、原味醞釀、臭屁嬰仔、遊樂、馮羿、嵐馨樂團及 MAFANA，以及去年因颱風延期至今年比賽的城市雨人。當中特別的是，進入決賽名單的馮羿，是一位年僅11歲的烏克麗麗好手，他過去曾拿下「2017亞洲達人秀」黃金按鈕，也是該節目台灣第一位進入決賽的選手。而另外一組雖然未能進入決賽，但在會前賽中卻引起不小話題性的「鐵獅亮光樂團」則以最長年齡62歲成為焦點，同時也是由綜藝大哥彭恰恰與許效舜領團組成，由此可看出今年海祭在報名獨立音樂大賞中對不同年齡層與不同樂風的百納性。

11 組進入決賽的樂團，將於 7 月 28 日，站在海洋音樂祭的大舞台，踏上前輩們的成名道路，征服眼前人山人海的外來遊客與樂迷，冠軍樂團除了獲得高額獎金，今年更提供發行數位單曲的機會，其實這對於在台灣玩樂團的音樂人而言，是相當重要也是相當具有實質意義，因為在台灣玩音樂，往往缺乏的是資金與被看見的機會，數位單曲正是基於這樣的立場而在今年首度提供給大賞得主作為一種鼓勵與資源投注。

土與洋融合的「氣味」

海洋音樂祭最初由政府主辦、民間單位執行，英文名稱「Ho-hai-yan」的靈感來自於歌手陳建年的專輯《海洋》，原屬於原住民語的虛詞，一說是對於海波浪的形容。總之直接勾勒出特殊的地理位置，同時也呼應臺灣海洋文化的多元包容，再衍伸出獨立音樂有別於主流市場的開拓性。

此外，不同於樂團專場或是都市型態的音樂節，臺北市區到福隆海水浴場約 1 個多小時的車程，當然當地的好山好水也是一個賣點。海洋音樂祭從首屆的3萬人次到近幾年平均4、50 萬人次的參與，規模也從 1 日、2 日增加至 3 日，福隆便當也變成了名產，創造出龐大的觀光與商業效益。一起擁抱陽光、沙灘、音樂，創造夏日最美好的回憶。

八十八顆芭樂籽是首次獲得「海洋大賞」的樂團，目前活躍於臺灣各地的音樂場景，同時是多屆的演出嘉賓，主唱阿強曾在 2013 年接受《Bark》訪問時說：「海洋還是一塊很重要的跳板，是給很多人看到的機會。整個樂團史上，大概只有百分之五的臺灣樂團有機會唱到那麼大的舞台。」

多年來，海洋音樂祭維持兩座主要舞台：碧海藍天大舞台與熱浪搖滾小舞台，自首屆海祭至今，登上舞台的樂團已突破1,000組。今年更特別增設第三舞台——「跨國拚場世界台」，可聽見分別來自 10 個地區、15組樂團的音樂，找來 Flammable goods、神奇膠、神棍樂團、mutesite、台客電力公司、章魚樂團、春ねむり、YZ于耀智 x Jay Izaak x BG8LOCC、정흠밴드、八十八顆芭樂籽、Quis樂團、Goober Gun、生命之餅、空きっ腹に酒、三十萬年老虎鉗，重現首屆經典的「土洋大戰」。

Photo Credit: 新北市觀光局 國際之間的交流，一直是海洋音樂祭所著重的項目。今年更特別增設「跨國拚場世界台」，可以聽見來自不同國家的好聲音。

值得一提的是，已即將邁入第 18回的海洋音樂祭，今年將於 7 月 27 日至 29 日登場。除了「海洋獨立音樂大賞」的年輕樂團，另一個主打賣點就是國際級的大團與歌手前來助陣，今年的名單包含入圍金曲獎最佳國語男歌手的小宇、入圍最佳演唱組合的原子邦妮、新科最佳新人獎及最佳台語專輯獎得主的茄子蛋、榮獲最佳樂團獎的董事長樂團、蛋堡、黃明志、有泰國五月天之稱的Slot Machine，以及蕭敬騰所率領的獅子合唱團等，可說囊括了各種流行曲風。

3 天不間斷的國際音樂交流，樂迷除將可以一飽「看團」的眼福之外，對於即將登上海祭舞台的樂團而言，更是一種對自我長久以來做音樂的肯定，傳承臺灣樂團文化。

以上由新北市觀光局 提供