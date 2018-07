存錢不是「save the money」：十個常受中文混淆的搭配詞

文:Vicky Chuan

為什麼「吹長笛」是play the flute不是blow the flute?為什麼「參加考試」是take an exam不是join an exam?搞懂搭配詞(collocation),讓你的英文更上一層樓!

你的英文看起來好像沒問題,但卻顯得不自然、不道地嗎?可能問題出在你的搭配詞用錯了!為什麼我們常常會用錯搭配詞呢?很大的一個原因就是:受到母語影響!以上面的例子來說,我們常常會直譯中文,翻譯成英文後卻不是母語人士常用的用法。

接下來看看十個常見、受中文干擾的搭配詞,讓你擺脫中文思維,完全進入英文模式!

1. 喝湯

(X)drink soup

(O)eat soup

西方的湯以濃湯為主,對他們來說,自然就不像在中國文化裡,湯多半是清湯,用「喝」的。

2. 擦香水

(X)spread perfume

(O)wear perfume

在英文中,有許多衣物也都是用wear這個字,例如中文常說的「戴帽子」,英文也是wear a hat,戴眼鏡(wear glasses)、戴手套(wear gloves)也同理,另外,像是擦防曬乳也可以用wear sun screen來表示,就連化妝出門,也是用wear makeup喔!

3. 提出申請

(X)raise an application

(O)submit an application

這裡的「提出」也可以用file, make, send in來表示,raise也有提出的意思,但會用在像:”raise a question”(提出問題)、”raise a request”(提出要求)等情況。

4. 濃茶

(X)thick tea

(O)strong tea

形容飲料的濃烈程度,會用strong和weak來表示,淡茶=weak tea,又如中文的「烈酒」,在英文中也是strong alcohol,而不是wild或其他的字。

5. 吹長笛

(X)blow the flute

(O)play the flute

在英文中,彈奏樂器一律用play這個字,而不像在中文裡有「彈鋼琴」(play the piano)、「吹喇叭」(play the trumpet)、「打鼓」(play the drum)等不同動詞的差異,所以可別一看到play就只想到玩耍。

6. 存錢到銀行

(X)save the money

(O)deposit some money in the bank

在英文裡,save money是省錢的意思,所以你可以看到很多文章教你怎麼省錢:How to save money?50 ways to save money in 2017等等;把錢存到銀行裡,也可以說make a deposit;領錢也不是take out money from the bank,而要用withdraw這個字。

7. 趕飛機

(X)rush a plane

(O)have a plane to catch

眼看時間來不及,你的旅伴依舊慢吞吞,你心急如焚,怕錯過班機;你可以這麼說:

Hurry up! We’ve got a plane to catch!

快點!我們要趕飛機!

或者,你急著離開某處去搭機:

Sorry, I have to go catch a plane. I need to leave now.

不好意思,我要趕飛機,現在就得走了。

搭火車、計程車也都可以用“catch” 這個動詞。

8. 接電話

(X)accept/receive a call

(O)take/answer a call/phone

當然, accept a call在特定的情境下是合理的,意思是同意接電話,或同意為那通電話付費。例如:

Collect call from Kenny? No, I am not accepting this call.

肯尼打來的(受話人)付費電話?我才不要接!

9. 參加考試

(X)joinan exam

(O)take an exam

學英文的人常會過度使用join這個字,把所有中文是「參加」的動詞都用join替換。join的意思是加入一個群體;我們可以說:

I joined a new club this year.

我今年參加了新的社團。 We’re going out for lunch. Would you like to join us?

我們要去吃午餐,你要不要一起來?

join強調的是「(報名)參加」的這個動作,例如:Join the contest and win the prize!(快來參加比賽,拿走大獎),這跟自我介紹時說,「我參加過很多比賽」的「參加」是不一樣的,這個參加用take part in/participate比較適當。

另外像「參加試鏡」為audition for…,「參加甄選」為try out for…等等,中文或許有參加兩個字,但在英文完全不需要喔。

10. 享有八折優待

(X)enjoy a 20% discount

(O)get a 20% discount /20% off

enjoy也是一個常常被濫用的字,看到享受就翻成enjoy,但enjoy在英文中的許多用法,翻成中文可不是享受喔。

Children enjoy eating ice cream.

孩子們喜歡吃冰淇淋。 They enjoyed a large income from their investments.

他們因為投資獲得大筆財富。

