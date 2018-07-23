就像你會把「很好」念成「痕好」，懂得英文連音讓你的口說更道地

文：史嘉琳 Karen Steffen（1984年來台定居。1990年辭去新聞局的工作，轉到台大外文系任教，開始從事「台式英語」的研究）

每個語言都有字與字之間如何連接的規則，例如按照中文的連讀規則，當有連續兩個三聲字時，像「很好」，第一個字要改唸第二聲。英文呢？台灣的英語教學一般沒那麼重視發音，很少教英語的連音規則（linking rules），因此學習者也常不知不覺忽略。

英文連音是什麼？沒有連音會怎樣？

說英語時，一個字一個字唸過去不就好了嗎？沒錯，這樣一板一眼地說，對方通常會當然是聽得懂你的意思，可是忽略了連音規則，你的英語會聽起來卡卡的、不自然，甚至幼稚，會加重有「外國腔」的感覺，對方也可能會愣一下才知道你原來想說什麼，最起碼會聽得不太舒服。最重要的是：母語人士不是這樣說話的。

當你聽到對方真的把「很好」唸成ㄏㄣˇㄏㄠˇ而不唸ㄏㄣˊㄏㄠˇ時，你感覺怎麼樣？

英文字與字之間、音節與音節之間，基本上有兩種可能的連接方式：

Photo Credit：世界公民文化中心

什麼情況用1，什麼情況用2的方式唸呢？

我們先從1的情況講起。

母音開頭的字：要連音

討論第一種連音方式前，我們先看看中文的一個類似連音的規則。當中文句尾有感嘆詞「啊」ㄚā時，就會有以下連音現象：

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英語裡不只是一個類似「啊」或「仔」的虛詞要這麼做，而是所有母音開頭的字，要記得把之前的字的最後一個音，連到母音開頭的字的前面去，當作第一個音，例如：

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依此類推。

其實，法文也有類似的規則，叫做「liaison」（連繫）。為什麼要這樣連音呢？基本上，子音加母音是人類語言最自然的音節架構：

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當有赤裸的母音出現時，很容易吸引一個子音到身邊來構成CV的音節。

不定冠詞an

不定冠詞「an」也要跟下一個字連音，例如：

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不只跨字要記得連音，字內，音節與音節之間也要連音，例如：

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單字最後一個音是母音/u/、/aʊ/或/oʊ/，下個音變成滑音/w/

如果之前的字的最後一個音本身也是母音的話，變化規則跟中文的「啊」規則一樣：當最後一個音是/u/、/aʊ/或/oʊ/時（都有/u/或/ʊ/結尾），要把/w/作為下一個字的開頭音，只是/w/不要唸得太強（/w/等於是「子音化」的/u/或/ʊ/，分類上叫做「滑音」glide）。例如：

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單字最後一個音是母音/i/、/eɪ/或/aɪ/，下個音變成滑音/j/

當之前的字的最後一個音是/i/、/eɪ/或/aɪ/時，下一個字要把/j/作為開頭音，只是/j/一樣不要唸得太強（/j/等於是「子音化」的/i/或/ɪ/，分類上也是個「滑音」glide）。例如：

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句首母音前的子音：喉塞音/ʔ/

字再長再短，只要是母音開頭的，幾乎都要記得把之前的字的最後一個音拉到前面來，當作母音開頭的字的第一個音來唸。不過，要留意斷句和標點符號。例如：

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當母音開頭的字是句子的第一個字時（如上面第6句），當然沒有之前的字可以連音。

不過，這個時候，母音一開頭會有一個所謂「喉塞音」（國際音標IPA的符號是/ʔ/，一個沒有「點」的「問號」），就是說，母音一開始有個很唐突類似「ㄜˋ」的音，聽聽The Free Dictionary有聲字典的任何母音開頭的字（像it、up、actor）怎麼唸，字的開頭可以聽到一個很短促的「ㄜˋ」，實際上幾乎任何語言裡（包括國語和閩南語），母音起頭的字（如：「餓」、「一」、「安」等）單獨唸時，都有這個急促的「喉塞音」為開頭音，所以，20c、20d（以及所有母音為開頭的句子和片語）實際上要這樣唸：

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名詞筆記：什麼是喉塞音/ʔ/（glottal stop）？

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「喉塞音」在分類上是個無聲子音，讀作「ㄏㄡˊㄙㄜˋㄧㄣ」，發音的方式只是把聲帶閉合即可，有點像人在籃球打到肚子時會發出的「ㄜˋ」一聲。不過，ㄜˋ是喉塞音開頭的母音，/ʔ/純粹是子音，所以「ㄜˋ」和/ʔ/有所不同。

/ʔ/也可以出現在字尾，例如閩南語的「鴨」、「百」、「吃」裡，/ʔ/就是最後所聽到的短促、好像把字切斷的音。

有學生跟筆者說過，之前的老師曾叫他們「講英語要練習說快一點，要不然外國人不會想跟你說話。」於是為了加快說話的速度，很多學生會偷工減料，省略很多該講的音，尤其是詞尾的子音，讓母語人士聽得很辛苦。在仔細聽、模仿和演出美劇《The Big Bang Theory》（宅男行不行）的一幕之後，班上學生注意到，劇中人物無時無刻都在用連音，這時才恍然大悟發現，連音就是讓英語講得快又順的關鍵。

各位讀者也不妨聽聽美劇的人物怎麼說話，特別留意用連音的地方，也跟著Listen-Echo-Repeat唸唸看，慢慢養成用連音說英語的習慣。

總結來說，記得把母音開頭的字跟之前的音連起來唸，你的英語一下子就可以講得比以前更溜又道地。

本文經世界公民文化中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航