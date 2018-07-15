掌握類風濕性關節炎發病初期特徵，避免錯過黃金治療期

根據台灣健保數據統計，近十年來，台灣罹患自體免疫疾病的人數年年增加，其中類風濕性關節炎的健保申報人數，更從2006年至2015年成長了57％，已成為不可輕忽的疾病。一名47歲婦女，平常興趣為繪製中國傳統畫作，但自從出現類風濕性關節炎的症狀後，在關節劇烈腫脹與疼痛下，讓她不得不放棄工作與興趣。雪上加霜的是，該婦人對於口服藥的適應性較差，並出現肝功能受損與發炎的症狀。

這位婦人經由台中榮總過敏免疫風濕科陳一銘醫師收治，並開立生物製劑的治療處方。約莫三個月後，病情逐漸穩定，日常生活也無任何不便，並順利回歸工作與重拾畫筆，讓她十分滿意。

類風濕性關節炎為一種免疫系統疾病，好發於中年女性，其中又以30～50歲居多。但由於初期症狀不具特異性、治療不易，亦常被誤認為痛風或退化性關節炎等症狀。陳一銘醫師提醒，類風濕性關節炎發病初期多以關節對稱的腫熱痛、晨起關節疼痛、僵硬等症狀出現。若是發現每天早上起床出現關節疼痛僵硬等不適感，無法握拳，且持續時間較長，則應盡速就醫，避免錯過黃金治療期。

生物製劑助益四成RA病患 有效延緩關節惡化

陳一銘醫師表示，由於類風濕性關節炎初期症狀不明顯，多數病患容易忽視診治重要性，等到關節出現變形的症狀，才感受到嚴重性並接受醫療就診，但此時病情已是不可逆狀態了。由於類風濕性關節炎最佳的黃金治療期為發病初期前二至三個月，雖然以現行的醫療技術仍無法完全痊癒，但經過治療卻可以達到有效的症狀緩解，盡早治療才是唯一的途徑。

對於類風濕性關節炎的診治，已趨向個人化的治療方式，針對每位病人的狀況，對症下藥。陳一銘醫師指出，目前市面上的治療方式包含傳統口服疾病修飾藥物（DMARDs）及生物製劑，多數病人可利用口服藥達到病情穩定，但約近四成民眾仍會出現病情惡化的狀況，可經由評估後，並利用生物製劑以延緩關節惡化與相關併發症的狀況。

陳一銘醫師補充說明，生物製劑是一種選擇性的免疫抑制劑，可以有效的改善關節發炎狀況，並且在短時間內達到效果，而目前生物製劑的機轉，包括抑制免疫細胞中的T細胞和B細胞，以及作用在腫瘤壞死因子（TNF-α）、白血球介素（IL-6），抑制發炎作用，減緩對關節的傷害；主要分為皮下注射及靜脈注射兩種劑型，病患用藥前，會先視其狀況討論適合的劑型，作為選擇的依據。

醫病合作與順從用藥 有效維持類風濕性關節炎病情穩定

陳一銘醫師提醒，雖然現在已經有多項治療類風濕性關節炎的用藥，但是單靠醫師的努力是不夠的，病患對於日常的照護需要特別注意，才不會導致病情加劇。

類風濕性關節炎病患日常照護應注意：

有規律的運動、適當休息、睡眠充足 健康飲食、加強鈣質的攝取 保持理想體重 抗拒沮喪、保持心情愉快 保持積極的態度 藥物控制 戒除菸癮、避免過度飲酒

除了良好的生活習慣外，更應配合醫護、復健、營養諮詢、心理治療團隊的照護，以及社福、家庭、病友會支持。透過積極的治療可以達到良好的療效，醫病合作，順從用藥，才能有效的長期穩定控制。

本文經健康醫療網授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航