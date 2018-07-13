你聽過她的作品嗎？70年來第一位台灣人獲英皇家愛樂協會大獎

（中央社）

28歲台灣新銳作曲家林佳瑩日前榮獲2018年英國皇家愛樂協會作曲大獎，是這個獎項自1948年設立至今70年來第一位台灣得主，深具意義。

皇家愛樂協會網站11日宣布，林佳瑩由知名作曲家陳銀淑（Unsuk Chin）及兩位英籍作曲大師自眾多高度競爭的作品中選出，奪下皇家愛樂協會作曲大獎（Royal Philharmonic Society Composition Prize）。

皇家愛樂協會1813年在倫敦創立，至今超過200年歷史，最具代表性的事蹟是貝多芬第9號交響曲「合唱」就是由皇家愛樂協會在1817年委託創作的。而林佳瑩此次同時也獲得愛樂管弦樂團（The Philharmonia Orchestra）的委託創作與獎金。

這項大獎今年有7位得主，都是28歲或更年輕的20幾歲作曲家。皇家愛樂協會表示，皇家愛樂協會表彰音樂藝術才能的最高水平與卓越性。協會的認可是對精湛音樂成就的保證。

林佳瑩榮獲具有國際聲譽的皇家愛樂協會作曲獎，顯示國際樂壇對台灣年輕作曲家創作的肯定。她表示，對於獲獎感到非常榮幸，也相當期待能替愛樂管弦樂團創作，並於明年首演。

林佳瑩的創作成果將於明年夏季，搬上倫敦南岸中心的皇家節慶廳（Royal Festival Hall），由愛樂管弦樂團進行世界首演。

1990年出生的林佳瑩，是台灣新銳的作曲家。 2008 年進入國立台北藝術大學，主修理論作曲，師事楊聰賢教授。 2012 年負荷英國進入曼徹斯特大學 攻讀作曲，師事菲力浦·葛朗吉 （Philip Grange） 教授，並以最優異等第 （Distinction） 獲得碩士學位， 創作作品包括「弦樂四重奏」、「模稜之界」、「永恆之歌」。

25歲在國際樂壇嶄露頭角，林佳瑩於 2015年 榮獲義大利法魯利國際作曲比賽 （Piero Farulli） 首獎，以及芬蘭西貝流士國際作曲大賽（International Jean Sibelius）第3名等國際獎項。幾年來，林佳瑩的 演出已遍及全球，作品曾於英國、芬蘭、義大利、匈牙利、瑞士、希臘、韓國等地發表，包含了芬蘭的曼塔音樂節（Mänttä Music Festival）、義大利佛羅倫斯的「玩它！音樂節」等；也曾於芬蘭海門林納（Hämeenlinna）市政廳、佛羅倫斯威爾第歌劇院（Teatro Verdi）等地演出。

最近的榮譽包括了獲得南韓歌德學院委託創作，於2017年南韓統營國際音樂節中的「亞洲作曲家」單元（Asian Composers Showcase）演出。

2017年，林佳瑩在國立傳統藝術中心「台灣音樂館人才培育計畫」的支持下，到匈牙利彼得·艾特沃許當代音樂基金會（Peter Eötvös Contemporary Music Foundation）完成半年創作與培訓計畫，當年9月，她在 布達佩斯音樂中心發表了她的迷你歌劇「月光下」首演。

而林佳瑩的創作「永恆之歌」（Chanson Perpetuelle），在2017年參加英國「愛之歌」國際鋼琴作曲比賽（Love Song Composing Competition），在該組374件參賽作品中脫穎而出，獲得首獎；該比賽分為25歲以上及25歲以下2組，曲長限定3分鐘，全球各國好手共526件作品參賽，但女性作曲家作品較少，林佳瑩也是該屆賽事中唯一得獎的女性。

這首「永恆之歌」也被《泰唔士報》（The Sunday Times）形容為「具有明顯的才情」，被收錄在今年6月發行的《16首當代愛之頌》專輯裡。

林佳瑩其他的重要作品，包含「弦樂四重奏」由義大利權威古典音樂出版商 黎柯迪（ Casa Ricordi）出版、 「 模棱之界」則由國立台灣交響樂團出版。

林佳瑩現居羅馬，於義大利國立羅馬音樂院（Conservatorio S. Cecilia di Roma）攻讀作曲最高文憑，師事 馬鐵歐．達米可（ Matteo D'Amico）。林佳瑩二度獲得教育部留學獎學金，三項英國曼徹斯特大學獎學金，文化部，國藝會及台北市政府文化局獎補助等。

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核稿編輯：羊正鈺