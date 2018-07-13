【國際大風吹】運動場上的國歌，和它們的爭議

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世足賽進入尾聲。如果你有跟上轉播，一定會對開賽前兩隊球員和現場球迷一起國歌大合唱的場面，印象深刻。40年來第一次踢進世界盃的巴拿馬，也傳出一段兩位體育主播在棚內聽到國歌忍不住抱在一起的畫面。

Narrador y comentarista panameños escuchando su himno nacional ser tocado por primera vez en la historia de las Copas del Mundo. pic.twitter.com/Lz2vHSJDzQ — Barra Brava (@barrabrava_net) 2018年6月23日

不過當國歌來到運動場上，往往就有很多玄機和故事。今天就先從那些不唱國歌的運動員開始講起。

Photo Credit: AP / 達志影像

西班牙：兩百多年來找不到歌詞的〈皇家進行曲〉

西班牙絕對是體育大國，從籃球、網球、賽車到足球，都在全球體壇佔有一席之地，但很多人也注意到，怎麼西班牙運動員在國際大賽上從來不開口唱國歌呢？答案很簡單，因為這首〈皇家進行曲〉（La Marcha Real），打從1770年被選為國歌的時候，就是一首軍隊的進行曲，本來就沒有歌詞，後來也一直沒有填詞。直到200多年後的今天，還是沒有官方歌詞，運動員再怎麼熱血也只能放在心裡啊。

好笑的是，2007年西班牙奧委會為了爭辦2016奧運會，向全民徵求國歌歌詞，相信可以大聲唱的國歌會更感動，最後也從7000件作品中選出一件。但就在正式宣布結果之前，整個活動卻急忙喊停。原來，評審委員會請來一小批民眾試聽歌詞，但反應非常差，說歌詞太強調愛國，讓人聯想到20世紀中獨裁統治西班牙的佛朗哥將軍，所以活動最終不了了之。

畢竟西班牙是多民族國家，境內有五種語言，不論國歌太右派或太左派，或忽略巴斯克和加泰隆尼亞人的分離主義情緒，或沒有提到主流宗教天主教信奉的上帝，可能都會有人不滿。

目前世界上只有四個國家的國歌沒有歌詞，除了西班牙之外，還有完全被義大利包圍的小國聖馬利諾、巴爾幹半島的波士尼亞與赫塞哥維納，以及國際地位有爭議的科索沃。

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阿根廷：不是沒歌詞，但梅西從來不唱

說到運動員不張嘴，雖然最有名的是西班牙，但今年應該也有人注意到，阿根廷球員一樣沒唱歌。原因倒不是阿根廷國歌沒歌詞，而是這首歌太長了，全長超過3分半，所以在奧運等國際賽事上，通常都只播放一分鐘出頭的純前奏版本，當然也就沒詞可唱了。

話又說回來，阿根廷頭號球星梅西不論在國內國外，賽前真的從來不唱國歌，還因此被批評不愛國。他2015年受訪時飆髒話回嗆，說他永遠把國家隊擺在第一位，不需要用唱歌來證明愛國心，而且雖然沒拿到2014世界盃和2015美洲盃冠軍，好歹也都進了決賽，難道還嫌太爛嗎？語氣中充滿了無奈。

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英國：半數年輕人不熟的〈天佑女王〉

說到不唱國歌的足球球星，英國也有一位，那就是至今保持英格蘭國家隊進球數最高紀錄的魯尼（Wayne Rooney）。他在國家隊的生涯早期從來不唱國歌「天佑女王」，在隊友身邊顯得格外惹眼，同樣遭受外界質疑。沒想到媒體一問為什麼，他說他不知道歌詞啊。

當然，他有可能是故意裝不懂，但根據2014年英國民調公司YouGov的普查，發現18到24歲的年輕人當中，有43%完全不知道在國際賽事播放的英國國歌第一段歌詞，另外有13%回答不確定。

可能原因之一，就是天佑女王不是那麼常在日常生活中聽到。英國沒有法定國歌，中小學通常不升國旗也不唱國歌。天佑女王傳統上被當成英格蘭和北愛爾蘭的國歌使用，只有在國際賽事或官方儀式會聽到，而愛爾蘭、威爾斯則是唱自己的國歌。世界知名的英格蘭足球超級聯賽，賽前也不唱國歌，而是播放官方主題曲。這樣說來，英國年輕人背不出國歌歌詞，似乎就情有可原。

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美國：賽事必唱的國歌，成為抗議焦點

相較於英國，以民族大熔爐自居的美國則是非常強調國旗和國歌的地位，不論各級學校或各大體育賽事，都要唱國歌。也因此，從2016延燒到2017年的NFL美式足球聯盟「國歌跪地」抗議事件，才會引起軒然大波。

舊金山四九人隊四分衛卡珀尼克（Colin Kaepernick），從2016年9月開始，在賽前唱國歌的時候拒絕起立，以單膝跪地的方式，抗議美國警方執法不公，歧視黑人和弱勢族群。他表示這些現況都讓他沒辦法以這面國旗為榮。

這個動作陸續引發更多球員跟進。到了去年2017球季，由於總統川普透過推特痛批抗議球員不愛國，應該開除或禁賽，因此以互勾手臂或單膝跪地等方式表達不滿的NFL球員，增加到兩百名以上。於是今年五月、2018球季開始前，NFL各球團投票通過新條款，規定球員在播放國歌時，只能在場上站著或在休息室等待，不得再有特殊動作出現。會不會有球員挑戰規則，還得繼續看下去。

撇開這些爭議不談，世足賽或奧運這類賽事對我們來說，基本上是個可以一口氣聽到很多不同國歌的機會。不少外國媒體都針對決賽圈32強的國歌做了趣味排名，妙的是，瑞士的排名幾乎都在倒數五名以內。

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監製：李漢威

企劃：丁肇九、彭振宣、李漢威、羅元祺

主持：李漢威

拍攝 / 後製：許家嘉、鄭宇軒

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核稿編輯：楊士範