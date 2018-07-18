深度 vs. 速度？Google、臉書企業文化的優勢與劣勢

網路讓許多以前無法想像的科技公司快速崛起，成一方之霸。而這之中，Google與Facebook幾乎霸佔了整個數位廣告市場，而它們雖然都是網路科技公司，營收的主要來源也都來自數位廣告，但由於發展初期，獲得巨大成功的因素截然不同，所以也發展出完全不同的企業文化。筆者因為在兩家公司都待過一段時間，藉由這兩家公司的對比，來討論不同的企業文化並沒有絕對的熟優熟劣，端看所處的市場與產品的特性而已。

這裡筆者要特別說明的是，Google與Facebook都是員工超過好幾萬的大公司，裡面不同團隊也多少形成不同的文化與風格，這裡所有的觀察與討論都只是大體而言，單就個別的團隊一定會存在特例，但這應該不影響我們的討論。

深度 vs. 速度

Google是以搜尋引擎起家的，而最特別的是，在Google進入市場之前，市面上已經有了Yahoo！、AltaVista等七個比較有名的搜尋引擎了（ 連結 ）。所以Google成功的關鍵並不在於速度以及提早進入市場，其成功的根本因素在於更優越的演算法（主要是所謂的PageRank）與軟體架構，而這樣巨大的成功，也形塑了整個公司根本的文化──我們能夠勝出，是因為在根本上我們的技術更為優越。

你可能認為，這不是廢話嗎？在科技發展的道路上，不是總是技術較好的產品勝出嗎？不過綜觀整個科技歷史，像是Google這樣因為比較優越的技術而贏得市場的其實是少數，大部分最後獲得大量市場份額的產品，幾乎都不是因為技術的優越性，在商業上有太多太多的因素決定了，包含了更好的商業模式，甚至只是因為是對消費者來說最省時間、省力的選擇，都可能是決定成敗的因素。

遠的不說，光看Apple Map與Google Map的比較，在許多方面，Google Map都比Apple Map更為精準、資料更為詳盡，也更為好用，但是在iOS上面，Apple Map仍然是使用量最大的地圖類App（ 連結 ）。這都是因為Apple Map是預載（default）的地圖而已。

圖片來源：作者提供 左邊的是Google Map，右邊的是Apple Map，可以看到Apple Map並沒有清楚的標出綠地的範圍，而且也缺少了建築物的輪廓。

而Facebook更強調產品發布與迭代的速度，這家公司著名的口號「Move fast and break things」（後來把break things拿掉了，因為一個月活躍用戶超過20億的公司總不能常常當機），便是體現這家公司精神的最佳標語。公司最推崇的工程人才是所謂的hacker，就是那種發現生活中某些不便之處，或是某個產品或是服務不好用，馬上動手自己修改或是創造一個新的產品來使用的那種人。

會產生這樣的文化，是因為Facebook一開始的成功，並不是因為在技術上做出重大的突破，或是對於某項技術特別深入的專研，而是因應人類的社交需求，在網際網路中重現你實體生活中的社交網路。這須要精準地理解使用者的偏好與需要，而快速的迭代產品，就變成達成這個目標唯一的途徑，亦即不間斷的推陳出新，並用使用者的資料，作為反饋快速調整產品的方向。

企業文化的影響

創辦人以及這家企業賴以成功的因素，會順理成章地成為這家公司所標榜的企業文化，而即便公司不斷地擴張，越來越多人進入這家企業，仍然會藉由各式各樣的標準訂定跟管道，潛移默化到每位新進的員工身上，進而影響這家公司大部分產品的開發與流程，以及其切入市場的時機與角度。

像是Google由於重視技術的深度，便十分重視程式的質量，程式完成應該有的功能只是最基本的，在寫任何一行程式之前，很多都需要先撰寫所謂的設計文件Design Doc，經過冗長的會議，反覆討論不同設計的優缺利弊，常常過了幾個星期，一行程式都還沒有開始寫。因為Google認為，一個合適的設計，可以體現出許多優勢，像是效率更高、更節省資源、更方便之後想要更改或擴充功能。這也體現在Google在討論工程師升職時，其中一個重要的因素便是complexity，亦即這位候選人處理包含系統設計等等複雜問題的能力，而不是全然的以個人對專案的貢獻程度即做出決定。

另外像是Google也特別重視程式本身的品質，強烈要求大部分程式都要寫所謂的單元測試（unittest）以及各式各樣的測試。所有的一切都圍繞著一個核心思想：最好的技術才能開發出最好的產品，也才能贏得市場與使用者的心。

至於Facebook則選擇了另外一條路。整個公司的核心思想認為：在這個網路科技快速變動的世界，沒有人知道使用者想要的到底是什麼，有時候甚至連使用者自己都不知。在這樣的情況之下，過度的專研一個技術環節，或是一開始就把程式寫的極為高效，有強大的擴充性等系統設計理念一點意義都沒有，很有可能你做出一個在軟體工程上，在系統架構上極為出色的功能，但消費者完全不買單，因為他們根本不需要這個功能。

這裡最佳的案例，莫過於Google在2011年推出的Google+，很多的評論者都認為相較於Facebook，它的功能更完整、考量更全面，但這裡只有一個問題：你的朋友沒人在用。而對於一個社交網路來說，這可能是唯一重要的功能。

在這樣的情況之下，只有快速地推出與迭代產品，蒐集、分析使用者的模式，並做出相對應的調整，才是一條正確的產品開發道路。但凡事求快會犧牲很多東西的，除了技術的深度之外，像是程式到處充滿著所謂的hacky code（泛指只針對某個問題解決的程式碼，但犧牲了整體性與擴充性，程式也極難閱讀與維護）、或是資料本身的正確性，例如在2016年底開始被發現許許多多測量廣告相關的數值計算有誤，短短幾個月被發現了多達十處的錯誤（ 連結 ），這絕對與其崇尚速度的文化脫離不了關係。畢竟，過度的追求速度便很容易忽略必要的檢查跟驗算。

商業上的啟示

兩家網路巨頭，兩頭數位廣告的巨獸，卻擁有著幾乎截然不同的企業文化。正如我們一開始說的，公司一開始的巨大成功，必定會影響公司之後的每一個決策，進一步形塑這家公司的文化；在這樣的文化氛圍之下，又反過來影響公司對產品研發、功能開發、迭代流程各方面的決定。而我們從中能夠獲得什麼樣的啟示呢？

一、天下沒有白吃的午餐（There is no free lunch）：任何一個決策，都不會只得到純粹的好處，而不付出任何代價的。Google更重視科技的深度，代價就是產品產出的速度比較緩慢，而在一個競爭激烈、產品快速迭代的市場，過慢的推出產品，代價可能就是失去先機，再也無力追趕。而Facebook重視產品的速度，在一個需要技術上重大突破才能打開的市場，則很容易徒勞無功，研發出一堆功能卻沒有一個管用。

二、最佳的策略，取決於所在的市場與產品的特性：一般來說，什麼樣的策略比較有效，與所處的市場跟產品本身的特性息息相關。如果商業模式或是使用者的偏好尚未確定，還在摸索中，最好的方式通常就是快速的迭代，一邊測試市場反應，一邊尋找可行的商業模式；而如果產品本身的瓶頸是恰恰便是技術本身，像是無人車這類的領域，最佳的策略則更依賴於技術本身的突破，而快速的開發出堪用的產品則很可能欲速則不達。

三、企業文化是企業的價值觀：正如個人的價值觀一樣，身在其中的人通常無法察覺，並通常認為這才是最正確的做法：如果問一個Google員工，開發一個功能須不須要寫單元測試，通常會得到驚訝的回應──這不是理所當然的事情，哪還需要問？同樣的問一位Facebook員工，開發一個功能之前，需要花費幾個星期來討論並修改有關系統設計的問題，他也大多數認為在浪費時間。身在其中的員工，很難跳出來看，質疑整個公司賴以生存的文化，但是大部分人都忘了：對錯的標準只由市場決定，市場才是最終也是唯一的指標，而它也是極其殘酷的。

本文經翰林小書僮授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航