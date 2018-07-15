都更之後，杭州南路「幸町百年伯公樹」將何去何從？

環境資訊中心記者 賴品瑀報導

「正隆」企業計畫在北市杭州南路、濟南路周邊進行都更建案，生長在當地的百年榕樹將遭移植。4日上午在當地文北里里辦公室舉辦老樹移植說明會，雖然該計畫在2012年已經獲台北市樹保委員會通過，不過樹保團體質疑，當初預定要移植的地點現在已經沒有空間容納、且現在進入7月，不是適合斷根的季節，這些問題恐怕影響老樹未來的存活。

十幾位樹保人士趕到現場，不過散會時有成員與建商及支持者一度發生推擠衝突，最後進入警局作筆錄。其中成員吳柏瑋腦震盪送醫。

「正隆」企業4日舉行百年老榕樹的移植計畫說明會 | 幸町百年老樹聯盟提供

樹保團體稱，這棵榕樹已有百年歷史，符合國定老樹身份，各方應該好好討論，尋求留下老樹的雙贏方案。但這次會議有缺失，例如通知時間太短、辦在週間上午、居民無法參加等，樹保人事潘翰聲認為，應該再多辦說明會。不過，正隆也明確表示，「不會再辦了。」

正隆的樹木移植計畫在2012年就已經獲北市樹保委員會通過，不過都更程序今年才跑完，因此近期才要展開移植前的修枝、斷根流程。

在啟動移植程序前，樹委會曾在6月8日進行現勘，會中並要求正隆舉行說明會。

正隆指出，雖然曾考慮現地保存，不過老樹位在停車場預定地，該建案實在很難再找空間容納老樹。若老樹留在原地，可能破壞牆壁結構、造成漏水，而建物也會影響老樹的生長，因此選擇基地外移植。

當時正隆向華山文創園區與自來水博物館洽詢老樹新的落腳地點，自來水博物館表示可以收留這棵老樹。

幸町百年伯公樹 | 幸町百年老樹聯盟提供

不過，護樹團體反擊說，計畫通過是在2012年，當初選定的移植地點，目前已經遭其他移植樹木捷足先登，現在沒有空間容納這棵老樹了。他們擔憂硬要安插進去的話，老樹必定會被修得不成形，也大幅影響樹木的存活機會。

樹保團體強調，他們上個星期才去現場看過，現址真的已非計畫書上的狀況，正隆不應該沿用六年前的舊資料來報告。但正隆卻反駁，上個月才去看過，非護樹團體所稱的狀況。

樹保團體質疑，森林法在2015年增訂都市樹木保護專章，並推出受保護樹木認定標準，包括樹齡100年以上等條件者為國定老樹，此樹已經百年以上，北市應該重新處理此案。此案2018年曾經再次送審，應該將森林法新制上路後的規定納入，重新考量此案才對。不過，文化局表示，今年的審查，只是正隆提出期程的變更，因此仍是維持2012年已經核定移植計畫的結果。

再者，在正隆提出的移植計畫中，期程安排是1至2月進行修剪、5至6月第一次斷根、6月架設支架、8、9月移植，如今已經7月，護樹團體認為正隆明顯無法按照期程執行移植，一再要求北市文化局正視此事。

文化局表示，民眾提醒後，未來文化局會注意，若未來正隆沒有按照計畫執行，那麼將會開罰、限期改善，不過目前台北市樹保條例規定，未按計畫者也僅處3萬元，這樣的輕罰，讓護樹者感到憂心。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航