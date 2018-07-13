大溪有個傳統，每年農曆6月24日關聖帝君聖誕日，是大溪最大盛事，大溪人的第二個過年。

今年以《大溪大禧》定名、以傳統遶境文化為基礎，融合當代文化元素，重新定義大溪迎六月廿四地域型祭典，邀請各領域頂尖創作者進入大溪與傳統信仰文化媒合，從傳統文化中進行採集再創作。2018《大溪大禧》圍繞著迎六月廿四傳統遶境，拉出為期三週的前祭，從【七月十四日大囍臨門祭】揭開慶典序幕，集結廟會、光影、音樂、市集、劇場等，共同演譯「大溪大禧-一場跨越當代設計與民俗信仰的城市祭典」！

照片來源：桃園市政府提供 農曆六月二十四日是關聖帝君誕辰，誕辰慶祝期間，由大溪不同行業與地區居民組成的「社頭」團體參與遶境行列，鑼鼓喧天，聖轎與陣頭隊伍走遍整座城鎮的大街小巷，在地百業結合信仰熱忱在這天達到沸騰，有如「大溪人的第二個過年」，是大溪人共同的記憶、最美的文化風景。 迎六月廿四遶境盛況

【七月十四日大囍臨門祭】老街廟埕《與神同巡》、入夜古宅《神嬉舞夜》

大溪大禧系列活動以【七月十四日大囍臨門祭】揭開序幕，當天下午從大溪信仰地標普濟堂、經過大溪老城區至木藝生態博物館四連棟，重新組合遶境傳統陣容，由大溪普濟堂、在地31個社頭與日本四國Hyoge祭共同出演，加入當代設計的遶境符碼同慶拚場，最後由大溪第一頂神轎乘載著百年關聖帝君壓陣出巡。《與神同巡》一場延續傳統的新遶境聯盟，四點燃炮、神明起轎。

照片來源：桃園市政府 跨海同慶Hyoge祭

7月14日入夜後由三金音樂人柯智豪領軍，結合台灣最具代表性電子廟宇音樂混種創作組合《三牲獻藝》、台灣土產搖滾樂團《 拍謝少年 》，銀河藝廊、VJ邱智群、李文政等藝術家參與創作，在百年古蹟李騰芳古宅中進行當代演出，並由大溪重量級北管界耆老揭開序幕，嘉天神將團與小事製作共舞。《神嬉舞夜》以傳承百年的信仰為核心，跨越古今的光影聲響齊向傳統致敬。

照片來源：三牲獻藝臉書粉絲團

照片來源：拍謝少年臉書粉絲團

以設計力辦信仰喜事，承襲傳統同時創新演繹！

邀請長期關注台灣傳統文化價值的創作者，加入遶境傳統再創作的挑戰，如服裝設計師「陳劭彥」為掌管天氣的雷神電母童仔重新訂製服裝、負責裝置創作的「吳孝儒」轉化傳統旗幟意涵，為各隊伍打造可移動的大禧霓虹旗，三金音樂製作人「柯智豪」透過聲音採樣與編曲，將大溪兩代的傳統音樂聲響收錄在樂曲中重新創作。而剛獲頒第29屆金曲獎最佳專輯裝幀設計獎的「廖小子」更擔任大溪大禧主視覺操盤手，以關聖帝君與神龍為主題，在承襲傳統的同時大膽改造關聖帝君的新形象！

照片來源：衍序規劃設計 設計師吳孝儒轉化傳統旗幟意涵製作大型移動裝置

照片來源：衍序規劃設計 當新銳設計師廖小子，遇見大溪最老將軍關平

在【與神同巡】過後，所有設計師與社頭媒合之作品，將移置武德殿進行「五社五師創新紀錄展」、同時加入獸之森、古蹟燒—大溪特別版、葫蘆剪工作室的迎六月廿四剪紙裝置，搭配博物館夜間延長開館，讓大溪宛若一座山城藝境！

照片來源：衍序規劃設計 吃一口大溪：古蹟燒—大溪特別版

創意大偶與大型歌舞劇輪番上陣，大街小巷都是戲

慶典第二週開始，台灣最具代表性的劇場「無獨有偶」劇團，以工作坊形式帶領民眾一起「創意製偶」，結合關聖帝君信仰主題，連續兩天進行創意大偶的夕照與夜光遊行，更有不同大大小小的劇場輪番上演，包含由駐地藝術家進行田調、與在地居民攜手共演的大型文化歌舞劇場—「慶公生」。

最後，八月四日至五日，即是農曆六月二十三日、二十四日 關聖帝君聖誕，相關慶典與遶境儀式壓軸登場，民間氣氛達到最高潮，從三獻禮、暗訪到出巡遶境，一系列慶典準備行程，社頭的廟埕夜練、龍陣與將軍等各色藝陣，在在描繪出大溪特有的宗教人文風景。今年《大溪大禧》讓傳統信仰工藝與當代設計走在一起，宗教、地域特色被深化與凸顯，祈願在地文化能量更加突破與創新，寫下台灣民俗信仰與遶境文化新篇章。

照片來源：無獨有偶 大偶踩街