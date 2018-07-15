【插畫】ＸＸ能，台灣為什麼不能？

Little Deep Blue / 小深藍

Little Deep Blue / 小深藍

Little Deep Blue / 小深藍

Little Deep Blue / 小深藍

台灣人常喜歡取法國外，例如看到愛爾蘭就想要學習他的公務制度，看到冰島就要引入他們足球的人才培養，看到列支敦士登就要臨摹他的們小國經濟，但看歸看，我們好像也從來沒變愛爾蘭、變冰島、變成小瑞士。

在工作的場域也是一樣，老闆或客戶常要求「國際級」的服務，德國的品質、泰國的創意、美國的格局，姑且不談各自的特色衝突，說歸說，卻少能見到額外的資源投入，這種又要馬兒跑又不讓馬兒吃草的作為，明顯不是那些做出精彩作品的國家或企業會施行的方式。

最有趣的是，談了那麼多國外的程度和水平，實際講到員工薪資的時候，美國、歐洲、澳洲等等的案例就突然消失了，這種有如「效法國外自助餐」的行為，慣老闆的點得很開心，下面的人往往食不下嚥呀。

►以「為台爭光」為目標培養運動員的思維，都是死路

本文經Little Deep Blue / 小深藍授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航