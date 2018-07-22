《京都的異次元旅行》：平凡妻子變成咒殺者的「丑時參拜」傳說

文：入江敦彥

傳說一：丑時參拜

鐵環古井 下京區堺町通松原下ル鍛冶屋町

地主神社 東山區清水一

京都的眾多恐怖傳說當中，「丑時參拜」絕對是數一數二的知名傳說。發源地就是此處。咒殺者的代名詞──「鐵環之女」，在寧靜的住宅區巷尾悄悄張開嘴巴；如今，她依然被奉祀在此處。

此處陰氣逼人，令人聯想起她揮下槌子的貴船森林。「命婦稻荷社」的主神是由「伏見稻荷大社」分靈而來，旁邊的古井就是鐵環之女含怨投井的地方，從前曾設有憑弔塚。

鐵環之女是個平凡的妻子，由於丈夫外遇，她不禁走火入魔、失去理智。她無意耍奸計，只是想詛咒人，才會手持木槌及稻草人偶，躍動於京都街頭。女子面塗胭脂，髮抹松脂高高豎起，頭戴五德（譯注1），化為鬼神。她別無選擇，否則只能當個無法實現詛咒的平凡女子（同時也證實她走火入魔，導致淪為鬼神）。平凡無奇的女子，竟因嫉妒而演變至此；真正可怕的，其實是嫉妒心啊。

各位應該不難想像，稻荷社存在的目的除了保護城鎮，也包括鎮撫女子的冤魂。神社創立於寬文八年（一六六八年），也就是第四代將軍德川家綱的時代；此時「丑時參拜」可能已在民間流傳開來，成為一種傳說或傳承。

江戶時期可說是太平得令人麻木，居然能頒布殉死禁止令（譯注2）這種法令。此外，任命將軍的儀式並非在京都，而是在江戶舉行，也象徵京都的凋零。體弱多病的家綱逝世後，民間繪聲繪影地謠傳家綱遭到朝臣咒殺，目的是為了助有栖川宮家親王繼位。由此可見，京都人下意識地將內心的深層欲望體現於日常生活中。總而言之，隨著社會逐漸擺脫戰國時代的氛圍，平安京檯面下的詛咒文化再度壯大、受到重視，這種現象頗令人玩味。在此種時代背景之下，難怪鐵環之女降生於世。安寧與不安──當這兩者獲得奇妙的平衡，就會化為實體。

京都許多神社內院都有「許願杉」。據說鐵環之女是對著貴船（與鞍馬山上）的某棵樹執行儀式，但以地理上而言，怎麼想都不合理。八成是後人為了替故事增加真實感，才會將地點選在和泉式部（譯注3）也曾去過的「知名景點」。事實上，她當初應該是去鄰近的神社吧？

「地主神社」以求桃花聞名，但即使如此，內院依舊殘存著滿是釘痕的樹樁。丑時參拜的動機與行為本身，想必在從前的京都造成莫大的影響。

譯注：

一種日本爐架，鐵環下附有三支腳架，為丑時參拜的必要道具，三支腳架上須插置三根點燃的蠟燭。 禁止家臣追隨主公死去的法令。 在平安時代，和泉式部與《枕草子》作者清少納言、《源氏物語》作者紫式部三人是齊名的才女。和泉式部曾前往貴船神社，祈禱與丈夫重修舊好。

傳說二：首塚

神田神宮 下京區新町通綾小路西入ル

義仲首塚 東山區八坂通下河原通東入ル金園町 法観寺內院

我認為「有求必應」是一句很可怕的話。想達成心願，勢必得付出同等的代價。這個世界並非「一分耕耘，一分收穫」，事倍功半是常有的事；「有求必應」，那麼必須付出多少代價才行？光想像就令我頭皮發麻。

「有求必應」是一種詛咒。如果有神社標榜「有求必應」，那麼他們的目的，必定是以「實現願望」為誘餌，實則想帶給許願者不幸。

我該說這座城市真是深藏不露嗎？京都的小巷中真藏有此種陰神小廟。我不知道以下這段傳說是真是假，但「神田神宮」的故事確實有種令人不寒而慄的真實感。

話說回來，說是「神宮」，其實這裡連鳥居都沒有。它與民宅融為一體，主神看起來跟地藏菩薩沒兩樣。主神是平將門。沒錯，這裡是主宰日本三大祭之一的東京「神田明神」（神社）（譯注1）原型，由於落差太大，實在有點令人難以置信。不過，將他斬首示眾的是京都，因此總廟在這裡也沒什麼好奇怪的。神田神宮規模小也沒辦法，畢竟他在關東或許是英雄，但在這裡可是逆臣賊子。

他是名門望族中最不受歡迎的人，由於與親人不合，遭到朝廷疏遠，於是竟忘恩負義，自稱「新皇」，意圖謀反──在京都人心目中，將門就是這種男人。以某種角度看來，他也是深信「有求必應」的人。

據說戰亂弭平後，在七条河原示眾的平將門首級睜開雙眼，每晚都怨氣沖天地大喊：「我的身體在哪裡？」真是陰魂不散啊。空也上人見狀於心不忍，便誦經超渡平將門，為其製作首塚，現在的「神田神宮」就是當初的首塚遺址。民間傳說平將門的首級飛到大手町，但其實只是虛構；幕府為了使平將門成為反京的象徵，便將其分靈請至江戶總鎮守社，接著杜撰了這段故事。

關於京都「神田神宮」的民間故事，多半圍繞在驚人的靈驗度。據說只要參拜三次，任何願望都能有求必應──只是實現的方式無比諷刺。

有個債臺高築的男子，他失去了最愛的妻子，得到保險金；想從第三者身分扶正的女子，才剛開始跟老公同居沒多久，就發現他會家暴；有人減肥成功卻變成厭食症，瘦到皮包骨；有人祈求金榜題名，考進好學校後卻患了不明的怪病，遲遲治不好……

即使同樣含冤而死，「法觀寺」內院的木曾義仲「首塚」就不曾傳出類似傳言，平將門果然與眾不同。有些人將他視為「武士之魁」，從武士變成厲鬼，發起威來可真是毫不留情。

然而最恐怖的，莫過於明明恐怖傳聞不斷，「神田神宮」的參拜者卻仍絡繹不絕。我衷心感到不寒而慄。

譯注：

平將門也是神田明神神社的主神之一。

書籍介紹

《京都的異次元旅行：你差一點錯過的京都魔幻景點》，時報文化出版

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作者：入江敦彥

譯者：林佩瑾、曾志偉

京都就是如此的地方啊！這座古都會讓怪異的力量逐漸擴大。這塊土地，不，該說是這塊土地上住的人有意或無意識的，會讓怪異的事物如釀酒般適時的散發醇香。──入江敦彦

「京都最有名的說書人」入江敦彥，告訴你99個可能為真的恐怖傳說，99個京都人從不跟觀光客說的練膽景點──當你滿懷興奮玩遍京都，你確定身後沒有看不見的東西跟著回來嗎？（京都人笑）

當你發思古之幽情走過宇治橋，蹲在橋墩旁殷殷期盼著你的，是披頭散髮的宇治橋姬。當你坐在榻榻米上享受著抹茶，在角落對著你的背影微笑的，是留著妹妹頭的座敷童子。當你滿心歡喜地希望惠比須帶來財富……你自己看看這本書的第一篇吧。（撇過頭不忍說）

Photo Credit：時報文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航