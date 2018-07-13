氣走3名內閣、連川普也唱衰，終於出爐的英國「脫歐計畫」寫了什麼？

英國2016年公投通過，將在2019年3月29日退出歐盟。首相梅伊（Theresa May）昨（12）日公布眾人期待已久的脫歐之後，未來英國的經濟和安全計畫細節。這項計畫上週經過內閣同意，但目前已有多名大臣因不滿而請辭抗議，連美國總統川普都表示，如果照這樣搞，美國恐怕會轉與歐盟交易而非英國。

（中央社）為重啟與歐洲聯盟（EU）陷入僵局的談判，英國政府12日公布外界期待已久的脫歐藍圖，不料引發疑歐派、英國金融心臟地帶倫敦金融城（City of London）及美國總統川普抨擊。

英國將於明年3月正式脫歐，英國首相梅伊（Theresa May）表示，她這項與歐盟保持密切經濟關係的計畫，是「有原則且務實」的。

根據梅伊的計畫，英國將遵守歐盟貨品規定，以維繫跨境貿易，並免除歐盟成員國愛爾蘭與英國北愛爾蘭（Northern Ireland）間的邊境檢查。同時英國也能管控移民，並與非歐盟國家簽署涵蓋服務業的新貿易協議。

但英國在脫歐後，仍與歐盟保持多年密切關係的「軟脫歐」規畫，不但讓脫歐基本教義派的內閣成員們不滿，包括脫歐大臣戴維斯（David Davis）、副脫歐大臣貝克（Steve Baker）、外務大臣強生（Boris Johnson）3位重臣就認為做出過多讓步，未來將繼續受制於歐盟，使得脫歐失去意義，因此憤而辭職。

這份長達98頁的脫歐細節文件12日出爐，卻立刻引發疑歐派議員抨擊，川普也對此表示質疑。

英國脫歐計畫藍圖，寫了什麼？

英國脫歐大臣拉布（Dominic Raab）12日在下議院公布這份藍圖時，現場噓聲不斷，會議還因此一度中斷。議員不滿未能在事前瀏覽這份文件，議長因此暫停5分鐘，讓議員們取得脫歐藍圖。

梅伊的脫歐藍圖宣示，未來英國將與歐盟聯合成立「自由貿易區」，英國將配合歐盟關稅與單一市場的規範，但不包含服務業，人力移動、金融服務都不會「完全開放」。而英國必須趕在今年10月底將脫歐白皮書送交歐盟各國審理，若來不及，恐對外交、經濟產生巨大傷害。



這項計畫設想與歐盟達成全面的「聯合協議」，涵蓋從能源、飛航到貿易和分享犯罪紀錄資料等不同領域的協議。以下是法新社整理的5大重點：

1. 貨品貿易

英國和歐盟將針對貨物維持採用「共同規則」，確保製造業和農業、食品和漁產品跨境貿易順暢。這項計畫提議取消關稅、限額和原產地要求規則，英國也會參加藥品、化學和航空監管機構，用意為保障複雜的供應鏈和準時生產過程，這對汽車業等產業尤為重要。同時也避免英屬北愛爾蘭和歐盟成員國愛爾蘭之間設有邊境檢查站。

2. 金融服務業

倫敦金融公司會因為這項計畫喪失與歐盟成員國自由貿易的「牌照通行權」（Passporting；其實就是歐盟的單一市場准入權利，擁有排照就得以進入規模19兆美元的歐盟市場，將商品或服務賣給5億以上的歐盟公民，而這個通行權涵蓋各行各業，也因為它，美國投資銀行可以把分行開在巴黎，但在倫敦雇用大量員工）。

沒有了「牌照通行權」，英國計畫啟用「同等性機制」，讓同意遵守歐盟規則的金融公司，持續進入歐盟市場。

3. 移民

原來能自由進出英國的歐盟公民，將劃上休止符，英國國會將制定未來的移民計畫，但會與歐盟尋求互惠的「流動協議」：英國不只支持企業在歐盟與英國之間調動員工，也支持學生和年輕人的自由流動，另外也計畫允許公民不需觀光簽證，就能自由出入境旅遊，並從事暫時的商業活動。

另外藍圖也指出，應確保在歐盟國家退休的英國人，能享有退休金和醫療健保。

4. 安全

英國想要有持續分享犯罪紀錄和航空乘客資料等內部安全的新協議，還有類似歐洲拘捕令（European Arrest Warrant）的引渡安排，以及密切參與歐洲警政署（Europol）等機關事務。



外部安全方面，英國希望與其他歐盟領袖進行定期對話，像是討論制裁。也希望繼續參與歐盟伽利略（Galileo）衛星導航系統研發工作，不過歐盟已拒絕英國加入伽利略項目。

5. 歐盟法院

歐洲法院（European Court of Justice）對英國的直接管轄權將會結束，未來將由英國法院和在歐盟國家的歐盟法院協議執行，而每個領土的法院都應該將相關判例納入考量，確保對協議有一致的解釋。英國若要加入由歐洲法院管轄的歐盟機構，就必須尊重其重審結果。



歐盟和英國將設立政治機關和官方級技術委員會監督這項協議，若有必要，會將爭議提交獨立仲裁。

外界怎麼看這份「脫歐計畫」？

《風傳媒》報導，梅伊向來希望與美國達成自由貿易協議，指出脫歐將可加強與美國的跨大西洋合作，是促進兩國經濟發展的大好機會，期盼川普訪英期間，可就英美自由貿易協議達成初步共識。

12日梅伊在晚宴上表示，她的政策將為自由貿易協議創造前所未有的機會。然而稍晚曝光的《太陽報》專訪，川普卻說：「如果他們（英國、歐盟）達成那樣的協議，我們將與歐盟談判，而不是與英國談判，可能讓（英美之間的）協議胎死腹中。」川普還質疑，梅伊主導的脫歐計畫，與英國民眾支持的脫歐大相逕庭。

「 我告訴梅伊如何執行英國脫歐，但她不聽我的意見。」川普告訴 《太陽報》。「我告訴她該怎麼做。這將取決於她。但我告訴她該怎麼做。她想走另一條路。」

川普也批評，英國與歐盟的移民政策是「一種恥辱」。

「讓移民在歐洲自由行動是種恥辱」川普告訴《太陽報》，「 我認為它改變了歐洲的結構，除非你回應得非常快速，否則歐洲永遠不會回復到它原本的樣子。 」「所以 我認為，讓數百萬人進入歐洲是非常非常悲傷的一件事。 我認為你們正在失去你們的文化。看看四周，某些區域數十年前，或十五年前根本不存在。」

不過許多英國政治人物紛紛表達不滿，英國保守黨議員沃拉史頓（Sarah Wollaston）直言：「如果（與美國）達成協議的代價是贊同川普的世界觀，完全不值得付出這項代價。」

工黨議員威爾森（Phil Wilson）表示，梅伊將所有的希望寄託在與川普達成貿易協議，不過川普卻顯然支持那些提倡「災難性脫歐」的人那邊。

這是川普上任以來首度訪問英國，梅伊昨日晚間特地在布倫海姆宮（Blenheim Palace）舉行晚宴款待。 而抗議川普訪英的民眾日前也集資打造半裸、包尿布的巨型川普嬰兒氣球，準備於國會上空飄放以示不滿。

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核稿編輯：羊正鈺