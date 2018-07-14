《別讓錯誤的營養觀害了你2》：癌症患者不能吃得太營養，否則腫瘤長更快？

文：白小良

癌症患者不能吃得太營養，否則腫瘤會長得更快？

沒有任何科學研究證明，癌細胞可以被餓死。癌症患者該憂心的不是太營養，而是食物中毒以及不健康的加工食品。

原來如此

癌細胞與正常細胞最重要的差異是，正常細胞在成熟之後會發展出特定功能，形成各司不同功能的各類型細胞，但癌細胞並不具有正常細胞的特殊或專職性。人體細胞會以正常程序進行死亡或凋亡，以去除體內不需要或異常的細胞，但癌細胞並不依循正常細胞應有的分裂和凋亡的信號和過程。癌細胞可以誘導正常細胞圍繞腫瘤增生新血管，提供給腫瘤氧氣和營養物質，同時還可以排除腫瘤中的廢棄物。

人體的免疫系統通常會將身體中有害、受損或異常的細胞排除，但有些癌細胞長期在體內逐漸進化許多不同機制，避開免疫系統的追殺，進而侵入或潛藏在免疫系統中。健全的免疫系統是防衞身體免於發生生理失控現象，但癌細胞卻可使得免疫系統喪失殺死癌細胞的防禦能力，甚至也可以利用免疫系統保持其活力和生長。

有些癌症患者甚至醫療人員相信癌細胞可以被餓死，採取嚴格限制飲食或素食，因為相信「癌症患者不能吃太營養的食物，否則會使得腫瘤癌細胞增長更快」。然而沒有任何科學依據癌細胞可以被餓死，或是隨著營養太好，體內的腫瘤細胞會加速生長而增長。腫瘤細胞在凋亡終結之前，會不斷由正常細胞吸取營養，即使病人已經處於營養不良的狀況下，癌細胞仍會繼續增長。若置身體於飢餓狀態，只會耗盡病人體內維持基本所需的營養素，喪失正常的免疫功能，而加速病情惡化。

雖然研究顯示，癌細胞比正常細胞消耗更多的葡萄糖，但沒有研究證實吃糖會直接導致癌症惡化，或是停止吃糖使得癌腫瘤縮小或消失。但高醣飲食的確會導致體重增加，而肥胖會增加罹患某些類型癌症的風險。

飽和脂肪酸是動物脂肪，在室溫下呈固體狀，例如黃油、豬油、及肉類中可見的肥肉。常攝取高量動物性脂肪，雖不會直接導致細胞突變成為癌細胞，但會加速己經病變的癌細胞快速增長。高脂肪食物所含熱量也較高，也可能導致超重和肥胖，這與許多類型癌症的危險機率有密切關係，且會使某些癌症治療後復發的風險增加。研究顯示，攝取過量高飽和脂肪酸，會增加前列腺癌的死亡率；反之另一項研究證明，增加單元不飽和脂肪酸的攝入量，可以降低前列腺癌的死亡率。許多研究很明確的證實，攝取過多的飽和脂肪酸，會導致血清壞膽固醇上升，對有心臟病風險的癌症倖存者來說，是致命的危險因子。反式脂肪比飽和脂肪酸更不健康，更應該避免。

跟著營養專家這麼做

美國癌症協會的研究結果顯示，癌症患者的熱量攝取應該比一般人多出二十％。研究證實，營養狀況良好的癌症患者比起營養不良者，對治療和癒後的耐受性、存活率及生活品質都更好。由此可知，修正飲食對預防癌症非常重要，良好、均衡的飲食型態，可以減緩癌細胞的惡化過程。癌症患者該避免的不太是營養，而是食物中毒以及不健康的加工食品。

避免食物中毒

癌症治療過程中，尤其是化學療法會明顯削弱免疫系統。當免疫系統減低時，應避免病菌數可能超量的不安全食物，所以食物需要經過安全處理，以下介紹施行要點：

準備食物及進食之前，務必要洗手。

蔬菜和水果必須徹底清洗乾淨。

食物必須保存在適當的溫度下，熱食應在攝氏六十度以上，冷食應在攝氏四度以下。

生肉、魚、家禽和雞蛋必須分開處理。

徹底清洗用過的餐具、檯面和砧板，以及與生肉接觸過的海綿或抹布。

肉類、家禽、海鮮必須徹底煮熟，甚至在食用前，以食物溫度計檢測肉內部溫度。

忌吃未經處理過的蜂蜜、牛奶和果汁，選擇經殺菌過的產品，並貯存在冰箱或冷凍庫（低於攝氏四度）以避免細菌的滋生。

避免吃沙拉吧、壽司、未煮熟的肉、魚、貝殼類海鮮、家禽和雞蛋。因這類食物容易被細菌汙染。

避免加工食品

食品加工的過程中，會加入或生成一些可能會致癌的物質，最常見的有下列十三類，在日常飲食中，務必盡可能排除。

1、微波爐爆米花：微波爐爆米花所使用的紙袋，內層含有種名為全氟辛酸（Perfluorooctanoic acid –PFAO）的有毒物質，這種物質，也普遍存在含鐵氟龍處理的不沾鍋表面。這與腎臟、胰臟、肝臟、睾丸、膀胱等器官的癌細胞生成及不孕有關。至於玉米本身，許多廠商在製作過程中，添加玉米油及防腐劑，後者與胃癌及引發皮膚紅疹有關。

2、番茄罐頭：大部分罐頭食品已被塑化劑雙酚A（BPA）汙染，這會導致基因突變。尤其番茄罐頭最為嚴重，因為番茄浸泡在酸性液體中，鋁罐容器內層塗面上的BPA會滲入番茄原料中。務必要避免讓兒童攝取任何被BPA汙染的食品，當使用加工過的番茄為食材的菜餚，如義大利式餐點，請採用玻璃瓶裝的番茄加工產品。

3、加工過的肉類製品：例如香腸、火腿、熱狗、培根、燻肉等含鹽量極高，且含有亞硝酸鹽。動物實驗已證實亞硝胺會致癌，當亞硝酸鹽轉變為亞硝胺，對人體也可能會致癌。

4、人工飼養的鮭魚：養魚場飼養鮭魚，有時會使用抗生素、殺蟲劑及不明的化學物，這些可能會造成細胞病變。人工鮭魚也可能被多氯聯苯（PCBs）和汞汙染。

5、馬鈴薯或洋芋片：含高油脂，甚至含有會導致血清壞膽固醇上升的反式脂肪，此外鹽、人工調味料、防腐劑、以及人工合成色素的含量都很高。再者為了增加薯片脆度，添加的丙烯醯胺（Acrylamide）是致癌物質，香菸當中也含有此成分。

6、原料中使用氫化油（Hydrogenated oil）：例如烘焙食品、餅乾、各種酥脆零食經常用氫化油（也就是反式脂肪）來保存和改善食品外觀。這類食品同時含高量ω-6，攝取ω-6量過多會誘導身體發炎，影響健康。

7、醃漬食品：含鹽量極高，對生理絶對造成負面的影響。

8、高度加工的白麵粉：在加工漂白過程中使用氯氣，且過度加工的精碾麵粉容易讓血糖起伏很大。

9、基因改造的農產品：例如玉米、馬鈴薯、穀類、和黃豆，因為經過化學品的處理和生長，至今醫學上尚無肯定的科學證據，證實基因改造生物體（GMOs）會誘發免疫系統導致身體發炎，及造成腦部和肝臟傷害。但其潛在的負面影響仍不排除。

10、含高量精製糖的食品：例如糖果、蛋糕、餅乾、汽水、可樂及各式甜點，大都含有無法讓身體自然代謝掉的高果糖玉米糖漿。

11、人工合成甜味劑：雖不含熱量，但仍然會使體重上升及導致糖尿病。最常用的阿斯巴甜（Aspartame）也會讓人想吃更多的甜食，且在分解後對胃產生毒性。

12、酒：適量沒有問題，但過量會增加口腔、食道、肝、直腸、結腸癌及停經後女性罹患乳癌的機率。

13、紅色肉類：和飲酒一樣，適量沒有問題，但攝取過量的紅色肉類，例如牛肉含有大量的飽和脂肪酸，可能會增加直腸與攝護腺癌的機率。

盡量避免依賴靜脈營養輸液

當癌症患者食慾不振和無法攝取足夠的食物時，不少癌症患者或家屬認為，靜脈營養輸液可以補充身體需要的營養。事實上，長時間不由口腔、腸胃道攝取食物，會發生腸黏膜和絨毛萎縮，引起腸道菌生態失衡，阻礙腸黏膜屏障功能，容易引起感染。經由腸胃道攝取、消化和吸收食物，是一種自然且非常重要的營養補充過程。許多研究證實，通過腸道給予營養，是最安全有效的營養支援渠道，可以調整導致營養失調的各種原因。除非是腸胃道系統功能喪失，否則不要輕易依賴靜脈營養輸液。

癌症倖存者的生理狀態及治療方針，個別差異極大，不要輕易採信偏方及網路上非專業的訊息。非專業人士更不要隨意給予建議，善意也很可能會在誤導中造成遺憾。

相關書摘 ►《別讓錯誤的營養觀害了你2》：蔬果要連皮吃才能攝取到完整的營養？

活動資訊：《你吃進的是營養還是負擔？》

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2018/07/15（日）14：30

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作者：白小良

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Photo Credit：時報出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航