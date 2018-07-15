從釋放劉霞到開放外資，「中國或成最大贏家」？

文：李忠憲（成大電機系教授）

中國和德國成為貿易戰爭的夥伴，捍衛世界的自由經濟，李克強拜訪歐洲的姿態之低前所未見，強調中國不是已開發國家，而是開發中的國家，還有很多需要學習的地方，投資併購歐洲各國企業，主要是為了要學習，沒有什麼不好的動機。

同時，被軟禁好幾十年的劉霞，中國諾貝爾和平奬得主劉曉波的太太，德國總理梅克爾非常關心的一個人，被快速被釋放然後前往柏林。

川普與中國貿易戰爭的姿態已經不是紙上談兵，許多關稅措施已經是現在進行式，中國低調要求中方媒體不要批評川普，把原先高舉唯恐世人不知的中國製造2025，偷偷收回抽屜當中，把對中國社會威脅重大的諾貝爾奬得主劉曉波的太太劉霞釋放出來，種種這些舉動都表示中國真的感到害怕，完全不像台灣統派報紙之前報導的那樣，說什麼中美貿易戰爭十大受害國家台灣排第二，然後這十個國家裡面完全找不到中國，中美貿易戰爭中國或成最大贏家等等的狀況。

一向不遵守WTO規定的中國，不開放國內市場，要求外國廠商在中國成立的公司持股不能過半，外國企業內部必須成立共產黨黨部，網路長城嚴格封鎖訊息流動，突然一夜之間，准許德國BASF化學公司可以百分之百持股在中國設立，美國的特斯拉汽車也會遵循辧理，中國的確有些改變。

縦觀世界的局勢，梅克爾在位已經數十年，歐盟與中國的關係密切，不斷地要求中國能夠有所改變，真正開放市場，在這個前提之下才能接受中國市場經濟的地位，中國完全不為所動，反而不斷地在歐洲之間，尤其德國，瘋狂的併購企業。所以中國的改變不是因為梅克爾，習近平的稱帝大概是認為中國要領導世界的時機已經到了，不再甘於當老二的角色。

Photo Credit: AP/達志影像

這樣的狀況突然想到一個笑話，考90分第二名同學跟考100分的第一名說，我們的差距才只有小小的10分而已，這張考卷我只有一題不會寫，第一名的同學冷冷的回他說：「我只能考100分，因為考卷的題目只有這麼多，完全考不出我的程度來」。

這個世界有人當左派，有人當右派，有人拿棒子，有人給蘿蔔，各司其職扮演好自己的角色，沒有看起來橫蠻的右派，哪來慈眉善目的左派。

本文由李忠憲授權轉載，原文發表於此

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