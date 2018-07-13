【第四次連習會全文】連戰：兩岸不是國與國關係，不該存在台獨的空間

應中國之邀，國民黨前主席連戰昨日率團赴北京進行訪問。連戰今（13）日上午在北京人民大會堂與中共總書記習近平會面，習近平以「好久不見的老朋友」來稱呼連戰。連戰則表示，現在劍拔弩張的朝鮮半島已露出曙光，但中華民族的兩岸卻陷入僵局，覺得「是很弔詭的一件事」。

連戰今天上午前往北京人民大會堂見習近平，兩人見面後先握手致意，接著由習近平先發言，連戰隨後致詞，兩人互稱「主席」。雙方會談僅對媒體開放前15分鐘，隨後舉行閉門會談，在場媒體無法聽完連戰與習近平的完整論述。

《聯合報》報導，「連主席是我的老朋友」，習近平在一開場時就說，早在2006年，就以浙江省委書記的身份接待當時的國民黨前主席連戰，由於兩人的交情久，一直用「老朋友」稱呼連戰。

習近平指出，擔任中共中央總書記之後，接待第一個來自寶島台灣的代表，就是連主席帶領的台灣各界人士，習近平稱讚連戰，「身繫民族、胸懷民族、心繫兩岸，可以說在推動兩岸和平發展、兩岸同胞福祉、中華民族偉大復興，做出重要貢獻」。

《中央社》報導，習近平表示，當前兩岸和平發展形勢複雜、嚴峻，兩岸很多民眾也是頗多憂慮。「但是我還是認為，『大道之行，人心所向，勢不可擋』，我們始終在關注歷史的趨勢，有一個走向，我們心裡有數。」

他說，看到今日中國強盛崛起之勢，兩個100年目標、中華民族偉大復興，比歷史任何時期都接近，「使我更激發強烈民族和歷史責任感，只要矯正歷史座標，牢牢把握舵盤，兩岸和平發展、和平統一的歷史航船，一定會駛向勝利彼岸」。

連戰則在致詞時說，兩岸局勢兩年多以來有很強烈的逆轉，兩年前的情況環境不復存在。兩岸同胞，尤其是台灣同胞，因為情勢改變，終止制度協商，權益受到很大的影響，不但是個人權益受到影響，兩岸的情勢因為這樣的僵局，大家很憂心是不是會更惡化。

他說，今天劍拔弩張的朝鮮半島露出曙光，中華民族所生存的兩岸卻僵局相向。「我個人有時候想到，這是很弔詭的事情。」

連戰並表示，所有炎黃子孫，關心東亞、兩岸的人，一方面有權利要求兩岸和平發展、互助，給民族立萬代基礎。另外一方面也覺得有責任、義務，為兩岸和平發展來獻策、獻力量。這次舉行會議，也是要共同為民族大義擔負責任。

連戰辦公室在會後發布新聞稿，表示連戰在閉門會談中提出4點意見：

一個中國，兩岸「求一中原則之同，存一中涵義之異」 兩岸和平，雙方「為人民謀幸福，為萬世開太平」 互利融合，共策「交流合作互利，增進兩岸融合」 振興中華，協力「促進民權民生，振興中華民族」

這是連戰繼2013年2月25日、2014年2月18日以及2015年9月1日後，第四度與習近平會面。也是習近平於去年中共19大連任中央總書記、今年連任國家主席後，首次會見來自台灣的客人。

連戰此行全團共50多位，包括國民黨大老林豐正、蔣孝嚴、新黨主席郁慕明、無黨團結聯盟主席林炳坤、立委江啟臣、教育部前部長吳清基、新北市議長蔣根煌、台玻董事長林伯豐以及佛教界人士淨耀法師、明光法師、中華民國農會理事長蕭景田、雲林農田水利會長林文瑞文瑞、體育界人士郭泰源、黃平洋、全國村里長聯誼會總會長楊鑫坤等。

連戰今日在北京與中共總書記習近平會面，並參加「同擔民族大義，共謀民族復興」研討會，隨後將赴瀋陽、杭州，於20日返台，結束為期8天的訪問行程。

中美關係緊張，習近平要透過連戰向台傳遞什麼訊息？

《中央社》報導，相較連戰過去3次與習近平會面，連戰與國民黨皆強調此行為私人前往，與國民黨或國共兩岸論壇無關。

台灣智庫諮詢委員董立文表示，這次「連習會」的舉行與當前亞太形勢有關。當前北韓問題在美國總統川普與北韓領導人金正恩會面後有所改善，但中美關係卻因貿易戰轉而緊張。

董立文說，這段期間以來，習近平與印度總理莫迪（Narendra Modi）會面、中國總理李克強出訪日本等，都是中國試圖拉攏亞太區域國家的作為，這次與連戰會面，預計習近平講話將偏向緩和，藉此對台傳遞出新訊息，以緩和目前僵持的兩岸關係，避免美國過度打台灣牌。

《ETtoday》報導，兩岸政策協會秘書長王智盛也指出，今年以來，美中台關係變化之劇，可說出乎北京預料，甚至進入更多衝撞。習近平主動找上連戰，某種程度是要藉「連習會」發聲，一方面是減少兩岸關係的摩擦變數；另一方面，則是向中國內部定調，緩解喊打喊殺的緊張氛圍。

王智盛指出，習近平不太可能對蔡政府釋出善意，不過，原則性的重申，意味著北京對台方針的一貫性，不會有太多意外，雖說兩岸短期內尚無破冰可能，畢竟「穩定，才是最重要的」。

而國民黨也在今天下午發布新聞稿，表示「連習會」對兩岸和平穩定發展有非常正向的意義，該黨在黨主席吳敦義帶領之下，在兩岸交流上堅持「九二共識、一中各表」原則，堅決反對台獨，在此立場及前提下追求兩岸人民共同和平穩定發展，從未動搖。

國民黨指出，欣見連戰前往中國展開和平會面，其中連戰提及兩岸應互為啟發、互相尊重，共同促成美好未來，相信更是台灣2千3百萬人共同的期待。

有關連習會談提及「當前的兩岸關係形勢複雜嚴峻」，國民黨表示，蔡英文政府身為現今執政黨，需要對於冷凍停滯的兩岸關係負起最大責任；和平，交流、互助、雙贏，這才會是一條真正帶領台灣走向繁榮大道，也更會是2千3百萬人共同的台灣價值。

而習近平以「大道之行、人心所向、勢不可擋」形容目前兩岸的情勢複雜，《新頭殼》報導，陸委會副主委兼發言人邱垂正回應指出，兩岸雙方均有責任穩定複雜的形勢，中國必須真正認清兩岸現實、尊重台灣民意、降低對台海情勢衝擊的負面作為，並透過溝通化解分歧，這才是「人心所向」。

四次「連習會」，分別談了什麼？

第一次連習會：2013年2月25日，在北京人民大會堂舉行，連戰提出了「一個中國、兩岸和平、互利融合、振興中華」16字箴言，被當時在野的民進黨批評是「只剩一中、沒有各表」。

第二次連習會：2014年2月18日，在釣魚台國賓館舉行，會後幕僚轉述連戰提出了「中華民國在兩岸拓展過程中是資產，在此前提下，要用務實態度正視現實。」同時也強烈堅持「九二共識」，台灣與中國不是國際關係、不是國與國關係。

第三次連習會：2015年9月1日，連習會在北京人民大會堂舉行，不過在此之前連戰前往參訪中國人民抗日戰爭紀念館，會面時表示，開羅會議確定了中國光復台灣，但「這是我們用血汗換來的」。習近平則表示：「抗戰是包括台灣同胞在內的全民團結奮戰的結果，兩岸同胞都應牢記歷史，緬懷先烈，團結一心，攜手推進兩岸關係和平發展。」

連戰2018年7月13日在第四次連習會致詞全文：

習近平總書記、⋯⋯各位先生：大家好！今天很高興有這個機會，我們來自台灣的一行人，能和總書記及在座的各位見面。我們這一行，包括了各界人士，個個都熱心兩岸交流，人人都熱愛中華文化，大家受邀前來，為的是表達不希望兩岸關係倒退，以及關心如何進一步發展兩岸關係。畢竟我們確知，要和平、要交流、要互利、要雙贏，絕對是台灣主流民意對兩岸關係的期望。



台灣三度政黨輪替後的兩年多來，兩岸當局之間的互動發生逆轉，可以說是兩年多前的原狀，已經不復存在。僅僅以制度化協商中斷來說，就嚴重影響了兩岸人民、尤其台灣民眾的權益，何況台海危機日漸浮現。這是兩岸各界、區域各方都不樂見的，確實令人憂心。



長期以來，台灣海峽和朝鮮半島，曾經是東亞兩個可能引發戰事的熱點，海峽兩岸一度以炎黃子孫的智慧，開創兩岸關係和平發展，超越了朝鮮半島箭拔弩張的狀態。衆所周知，2008至2016的八年間，兩岸在九二共識的基礎上，務實協商、密切溝通，朝鮮半島雙方則互不往來。如今，卻是兩岸當局陷入僵持對立，朝鮮半島反而展現和平契機，這就讓所有面對東亞局勢的炎黃子孫，不能不嚴正關切，既有權利要求享有台海和平穩定，也有責任為追求兩岸和平共榮而獻策獻力。



2005年中國國民黨在野時，曾經達成國共兩黨正式和解，共同發佈兩岸和平發展五項願景，給當時處於戰爭邊緣的兩岸關係，揭開和平曙光，為台灣民眾提供了不同於兩岸衝突對撞的另一種選擇，那就是和解對話、合作互利，這是基於國共兩黨「堅持九二共識、反對台獨」的共同認知而開創的，成為2008年中國國民黨重新執政的重要因素之一，使得兩岸關係能夠走上和平發展的正軌，包括制度化協商成果豐碩、雙方兩岸事務主管部門建立聯繫和互訪機制，更實現了兩岸領導人會面對話，都受到兩岸主流民意支持和國際社會肯定，絕對經得起歷史檢驗。



但是我們也要務實地看到，兩岸政治分歧的化解、軍事互信機制的構建，在那八年間，都遲遲未能啟動，以致達成和平協議或台海和平穩定的機制化、制度化，現在看來都顯得更加遙遠。而且某些歪曲污蔑或誤解，也未能被有效辨明，使得連兩岸經濟合作的深化，都遭到不小挫折。這說明了政黨如何把握時機引領潮流，對歷史進程的關鍵作用，我們必須深刻加以記取，作為未來的惕勵。兩年多前起，國民黨又在野，兩岸關係也再度陷入不確定不穩定甚至危機潛伏激盪，對台灣民眾的安全與福祉，正在造成危害，而且還看不到盡頭。有識之士都不應沈默無為以對。



放眼華夏大地，中共十九大擘劃了全面達成小康，進而完成現代化、再實現民族復興的路線圖；「兩會」又為了這些目標，發佈有規模的黨政機構改革。全球紛紛預測大陸躍升為最大經濟體的時間點，這給世界各地的經貿有志者，尤其給同文同種的台灣工、商、農、漁、學、青各界，提供了廣大且重要的機遇。如果兩岸當局長期無法協商溝通，勢必不利於台灣的經濟發展與整體利益。



面對當前形勢，我在此申述曾經提出過的四點主張，供各界參考，盼能有助於集思廣義，改善兩岸關係、維護區域穩定。



一、一個中國。兩岸「求一中原則之同，存一中涵義之異」。雙方的法律及體制，都實施著一個中國架構，所以兩岸關係不是國與國關係，不應該存在台獨的空間。根據過去的經驗，兩岸完全可以先透過求同存異的九二共識來鞏固政治互信，重啟對話，並且化解台灣國際參與的障礙，未來再開展全方位對等協商，循序漸進處理歷史所遺留的政治分歧。



二、兩岸和平。雙方「為人民謀幸福，為萬世開太平」。兩岸人民同為炎黃子孫，同屬中華民族，都受中華文化薰陶，都是龍的傳人，曾經走過休戚與共的歷史，本即一家，沒有理由不能共創和平、共謀發展、共享繁榮。我們的期許是，中華民族不能再內戰，炎黃子孫不應再內耗，必須相偕以行，謀求正式結束敵對狀態，才能行穩致遠，共建和平的海峽及繁榮的兩岸。



三、互利融合。共策「交流合作互利，增進兩岸融合」。客觀理性而言，誰都不能否定兩岸共同的血緣、文化、歷史。台灣歷經三次外國殖民，都沒有改變堅守中華文化和民族立場，因此，做一個頂天立地的台灣人和做一個堂堂正正的中國人，是完全相容而不互斥的，這也是兩岸關係和平發展最根本的感情基礎。同時，透過經濟合作、文化交流、民間往來，不斷擴大互利，厚植兩岸人民的同胞情誼、兄弟情懷，持續增進融合。



四、振興中華。協力「促進民權民生，振興中華民族」。孫中山先生是第一位提出「振興中華」的革命家政治家，畢生追求國家富強民主統一。他所號召的民族復興、民權發達、民生樂利，是近代以來中華民族奮鬥不懈的遠大目標，是炎黃子孫夢寐以求的共同願望。國共兩黨、海峽兩岸也為此取得不同的發展經驗，應該互為啟發、互相尊重，共同促成美好未來。在此過程中，台灣民眾的尊嚴與權益，更應獲得提升，以彰顯振興中華的弘偉格局和意義。



作為中國國民黨的一份子，我也有信心國民黨能在混沌不安的台海局勢中，堅持理想信念，發揚光榮傳統，給台灣民眾提供一個光明的選擇。

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核稿編輯：羊正鈺