《找到薇薇安．邁爾》導讀：身世成謎的保母，與死後聲名大噪的攝影

文:梅爾文.海弗曼(Marvin Heiferman)

本文擷取自《找到薇薇安.邁爾》導讀

【導讀】失物已領:薇薇安・邁爾的人生與攝影

一九五○年代末,三十出頭的薇薇安.邁爾脖子上掛著相機前往埃及看人面獅身像,當時的她應該或多或少明白,自己也將成為謎樣人物。攝影由人發揮,卻也讓人沉迷,她這一生深諳個中滋味,二○○九年離世時,留下十五萬張左右的驚人攝影庫存,這些負片、幻燈片、相片,以及尚未沖洗的底片罕為人知,幾乎從未曝光。重見天日後,關於邁爾作品與生平的媒體報導鋪天蓋地,生前熱愛攝影卻從不輕易示人的她,身後聲名大噪。

身世成謎加上死後才面世的攝影,讓邁爾的故事引起空前的大眾媒體關注,也激起許多議題的討論,包括:視覺主導的文化崛起及其影響力、藝術家生平的真相與刻板印象、女性主義、「他者」(otherness),以及「痴迷」(obsession)。隨著這位奇女子的身世和絕美攝影浮上檯面,這位二十世紀中期的攝影者忽而成為二十一世紀的話題人物、藝術展覽的焦點,以及電視節目、紀錄片主角。除了攝影質量俱佳、身世之謎引人臆測(保母攝影師的故事精采得足以拍成電視公播的紀錄片,即使主角缺席),在近期這波薇薇安.邁爾的熱潮中,還有個值得讓人重視的面向——她的作品經常讓人看見自己。

神奇的是,邁爾幾十年前的攝影深刻反映了當代人的現況,如今很多人都和她有同樣的攝影欲望與幹勁,因為數位攝影隨手可得,想拍就能拍。當然,差別還是有的。邁爾全心投入、有紀律地攝影,利用攝影建構生活、賦予生活意義,卻私藏自己的創作,鮮少提及,不分享也不透過攝影與人交流。在臉書、Flickr和Instagram時代,拍照後,只需在觸控螢幕上輕輕一按就能將照片發布全球,像邁爾這樣無疑有才華的人,卻離奇地決意不公開自己的攝影,讓人好奇、迷惑。

現代人對攝影的興趣並讓人不意外。當攝影的定義被改寫之後,受攝影吸引的愛好者也不同了,尤其在當今的文化時空下。我們都和邁爾一樣,不僅探索自己與攝影的關係,同時也透過攝影來定義自己。

薇薇安.邁爾的隱藏世界

薇薇安.邁爾一夕成名的原因特殊,一方面是她的生平資訊微乎其微,一方面是她的攝影作品強而有力。讓人霧裡看花的身世激起民眾旺盛的好奇,但真相恐怕永不見天日。很多人費盡心思想把邁爾的事蹟、背後的原因整理成連貫的時間表,卻不得其門而入,就算彙整所有專業或業餘的系譜學家、影像偵探的研究發現,她的身世依然有許多闕漏,因為公共、私人紀錄殘缺不全,她又嚴格區分私人和攝影生活,界線分明,導致她所認識、甚至同住一個屋簷下的人,回想起幾十年前的相處,也只能坦白表示自己和她並不熟稔。

沒有太多現存文獻足以交代她的童年,這不讓人意外。可以確認的是:一九二六年,薇薇安.邁爾(Vivian Dorothea Maier)出生於紐約的布朗克斯區(Bronx),母親是法裔的瑪莉亞.賈索(Maria Jaussaud),父親是澳洲人查爾斯.邁爾(Charles Maier),曾擔任水電工多年。其他親戚當時也住紐約,包括外婆、祖父母,還有阿瑪阿姨(Alma)。她有位年長六歲的哥哥查爾斯(Charles),同樣身世成謎,後來與家庭斷了聯繫,並化名為威廉.杰沙(William Jesard),除了一九五○年左右他最後登記的住址是在曼哈頓的東三十四街之外,我們對他幾乎一無所知。

「不只她哥哥身分成謎,」族譜研究中心(Genealogy Research Network)負責人麥可.史特勞斯(Michael Strauss)說:「整個家族都是⋯⋯他們似乎有個共同點:極端注重隱私,好像完全不想和其他家族成員打交道。」邁爾的父母在她很小的時候便離異,根據一份一九三○年的人口普查紀錄,她和母親(三十二歲,擔任私人看護)當時住在布朗克斯區的公寓,屋主是年近半百、受顧於紐澤西一家攝影工作室的藝術家珍妮.伯蘭特(Jeanne Bertrand)。

伯蘭特數十年前在攝影領域已有所成就。「從工廠一躍而至藝術殿堂」,一九○二年《波士頓環球報》(Boston Globe)刊登了一份介紹文,盛讚這位二十一歲法裔前工廠女工為「來自異鄉、舉目無親的失怙少女」,是「所有女孩的榜樣」。一九○九年,她的肖像攝影曾出現在紐約羅徹斯特(Rochester)的攝影展,參展者皆為「國內最重要的女性攝影家」,包括潔西.碧爾斯(Jessie Tarbox Beals)、葛楚.凱西比(Gertrude Käsebier)和弗蘭西絲.約翰斯頓(Frances Benjamin Johnston)。雖然邁爾的遺物中找到了伯蘭特的個人照,但是邁爾和她住在一起的時候才四歲,受伯蘭特的影響有多少不可得知,在其殘缺的生平紀錄中,留下了早期的未解之謎。

Photo Credit:有鹿文化 芝加哥|時間不明

Photo Credit:有鹿文化 紐約|1952-59

紀錄顯示,邁爾早年曾和母親往於返紐約和法國阿爾卑斯山區的尚普索谷(Champsaur Valley)。一九三二年她初次回到母親的故鄉——中古世紀風情的尚普索地區聖博內(Saint-Bonnet-en-Champsaur),之後她曾獨自往返兩地,三十年間至少三回。當地耆老依然記得當年六歲的她一頭漂亮金髮、一雙藍眼珠,剛開始不會說法文,緊黏著母親。一如史特勞斯所述,這家人「遷徙不定」,六年後,邁爾和她母親再度搭乘諾曼第號郵輪(SS Normandy)返回紐約,父母破鏡重圓,與兩個孩子在上東區租公寓生活。

邁爾沒有任何青少年時期的紀錄。一九四九年,她回法國協助出售二戰時期過世的姨婆遺產——波赫加(Beauregard)農場。分得部分遺產的她,趁機遊山玩水,遠遊南至義大利的里維耶拉(Riviera),北至瑞士,沿途以柯達布朗尼相機(Brownie camera)拍攝大量照片,把戰後日常風景,所知所見都記錄下來,警醒的鎮民甚至懷疑她是佩有槍枝和相機的間諜。《薇薇安.邁爾:破影而出》(Vivian Maier: Out of the Shadow)的作者理查.柯翰(Richard Cahan)和麥可.威廉斯(Michael Williams)研究邁爾這趟法國行時發現,曾有位尚普索谷的鄰居當面質疑她拍的相片數量超乎尋常地多,邁爾不客氣地回覆:「你數過有多少嗎?」這樣的反應,大致說明了她這一生的人際互動和攝影模式。

實際上,邁爾確實用這種盒式相機(box camera)拍了很多相片,數以千計,照片包含鄉村農場景致、登高望遠的阿爾卑斯山壯闊山景,還有許多配合入鏡的當地居民,充分顯露出她年輕時對攝影的興趣,還有遊客老愛四處留影的習性。她穿著寬鬆上衣與長裙、戴著帽子,這個造型成了她多年來的標準裝束,看起來就像「柯達女孩」(Kodak Girl)。一八八九年,柯達以「你只要按快門,剩下的我們來完成」(You Press the Button, We Do the Rest)這句廣告詞引爆攝影風潮。四年之後,柯達公司推出了一位活潑可愛的代言者:柯達女孩。柯達女孩接下來八年都是畫報廣告上的要角,宣傳攝影的摩登、簡單和自在。

如同南西.韋斯特(Nancy Martha West)在《柯達與懷舊鏡頭》(Kodak and the Lens of Nostalgia)一書中所言,柯達女孩散發青春、美麗與獨立的氣息,她被塑造成迷人的形象,推廣一種概念:「消費者(尤其是女性消費者)可以透過攝影創造新形象,帶來新身分。」柯達女孩出現的場景幾乎都在戶外,從來不在男性主導的公司行號裡現身,她是自由自在、獨立四處的旅行者,熱衷於攝影,相機對她而言是探索生活的重要配備。在那個女性選擇與機會大為受限的年代,柯達女孩十足振奮人心。柯達女孩的風行別具意義,顯示攝影愈來愈普及。

邁爾的青壯年時期,隨著電影與畫報大行其道、電視誕生、彩色相片普及,八釐米手持家庭攝影機開始流行,攝影所推動、記錄的新攝影文化開始湧現。一九二○年至一九三○年代中期,報章雜誌上的攝影數量已經超出原本的手繪插圖,相機以及底片的廣告成長了百分之四十。攝影變成人們觀看、想像和表達自己的重要途徑。一九五一年,邁爾回紐約不到一年,已經淘汰布朗尼盒式相機,改用更進階的雙鏡反光相機(twin-lens reflex),取鏡與攝影技巧也有長足的進步。「柯達女孩」長大了。

從法國回來後,邁爾住在皇后區(Queens),據說曾短暫在加工廠工作。不過從她拍攝的照片來看,此後五年,她花了很多時間在曼哈頓上西區和彼得.庫柏社區(Peter Cooper Village,紐約東區介於十四街和二十三街之間的現代公寓社區)和某些家庭相處,或者替他們工作。關於這段時期的細節付之闕如,沒有任何朋友、雇主或可能接受她照料的孩子出面談論過她。不過依據底片型號、儲存底片的透明紙封套,以及當時她開始拍攝的自拍照判斷,一九五二年邁爾開始使用「祿萊」(Rolleiflex),這是一款德國進口的相機,專業攝影師和熱衷攝影的素人因為這款相機精準、可靠而且使用方便,特別鍾愛它。

脖子上掛著新相機的邁爾開始在城中漫遊,在那些可能是工作地點的公寓裡拍照,拍小孩、他們的生日派對,還有各種家庭重要聚會。她拍了一些顯然與她熟識者的人像,因為這些被攝者不斷入鏡擺拍。不過邁爾早期最生動獨特的攝影是紐約街景,記錄了都市文化瞬息萬變的紐約市和居民。當時,戰後的各種機會漸漸改變了美國,紐約也隨之蛻變。

高低起伏的新藝術風格花崗岩摩天樓曾經代表紐約的活力,構成城市天際線,如今只能在二十世紀中期之後那些更現代的建築玻璃帷幕上的倒影上看見。不過,即便出現了這麼多足以象徵紐約生命力、繁華和世故的象徵符號,邁爾的許多攝影仍散發著某種揮之不去、大蕭條時期所殘留的生活困苦餘味,以及某種惶惶然的氣氛。

聰明、單身的邁爾替有能力僱傭的富有人家工作,對特權、性別、種族、政治與時運的運作相當敏感。邁爾在紐約拍攝的相片裡,無論是手頭緊迫、身無分文的人,第五大道或包厘街(Bowery Street)頭,現代主義的建築名作或廉價公寓,公園裡、渡輪上或架高的捷運鐵道陰影中,都能顯現這名醉心攝影的女子敏捷的心思和四處張望的眼睛。攝影對她而言是讓自己能率性遊走、記錄,並理解這個世界的途徑。

Photo Credit:有鹿文化 薇薇安.邁爾 法國|約攝於1950年|攝影師不明

Photo Credit:有鹿文化 自拍照|紐約|1953

Photo Credit:有鹿文化 紐約|1953.3.27

相關書摘 ►《找到薇薇安.邁爾》導讀:想要學邁爾拍照,需要一些膽量

書籍介紹

《找到薇薇安.邁爾》,有鹿文化出版

.透過以上連結購書,《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者:約翰.馬魯夫(John Maloof)

譯者:陳逸如

「邁爾是一個對攝影充滿執念,作風卻相當神祕的保母。她的故事令人驚奇,但都不及她那安靜卻充滿穿透力,能夠引起共鳴的影像創作。」——《歐普拉雜誌》

邁爾永遠是個謎,但至少她留下一筆相當可觀的影像遺產,讓我們看到二十世紀後期的某種橫切面。……邁爾的街頭攝影,帶有一種內斂式的幽默感,但對於人,對於大眾文化的波動確有熱烈的好奇心。」——《紐約時報》

一位保母,一生拍超過十萬張照片,不但連一幀都未正式發表過,甚至絕大部分拍完的底片都只是囤積起來,未加以沖洗。二○○七年,一場舊貨拍賣會,讓她的作品重見天日,一個二十世紀偉大街頭攝影師,直到二十一世紀靈魂才走上街頭。

本書由發現薇薇安.邁爾驚人創作的約翰.馬魯夫策劃,作家、策展人各以不同角度撰文,並收錄兩百五十幅精采攝影,帶領我們穿越時空,除了看到一九五○至八○年代,美國都會的人文風景,更讓我們看到一位天才藝術家,如何用最安靜的快門,留下最具穿透力的影像。這本文圖俱豐的攝影作品集,試圖解開一個世紀迷團,帶領我們走進邁爾奇特卻又引人入勝的藝術與人生。

Photo Credit:有鹿文化

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航