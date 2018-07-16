專訪作家川村元氣：我的「戀愛失能」小說，讓讀者的心情有如爬樓梯時踩空一階

文：悅知文化提供

在沒有戀愛的時代挑戰戀愛小說

專訪《四月，她將到來。》作家：川村元氣

電影製作人川村元氣，製作過2016年引領社會現象的票房電影《你的名字。》、《怒》、《何者》等，也創作出《如果這世界貓消失了》、《億男》等暢銷電影小說。川村認為，人生有四件事情是自己無法掌控的，而最新作品《四月，她將到來。》就是以「愛情」為主軸所創作的小說。

《四月，她將到來。》所描寫的是現代成年人的戀愛樣貌。它不是年輕人熱情洋溢的鮮嫩愛情，而是大人寫實的倦怠愛情。川村把這些人叫做「LOVELESS（戀愛失能）」。他們對愛有種自卑感，不去看、也不去思考自己真正重視的人是誰。是一本曝露出現代成人戀愛實相的小說。

首先來談談《四月，她將到來。》的書名。它原本是賽門與葛芬柯的曲名，小說裡也提到了這首曲子，聽說您也是從這首曲子得到了靈感。而這首曲子歌頌的是四月到九月之間，為期半年的愛情故事。雖然小說也是從四月開始，卻是結束於三月，構成了整整十二個月。這其中隱含著什麼樣意圖呢？

川村：的確。保羅．賽門為什麼只寫四月—九月呢？這也是促使我將這本小說命名為《四月，她將到來。》的原因。這首歌是一刀剪斷戀愛最美麗的片段，然後戛然而止，但戀愛最痛苦的部分才剛開始。男女攀越愛情的巔峰之後，該怎麼相處？對我來說是最嚴肅也最現實的問題，但那首歌裡卻都沒有提到。愛情後來到底怎麼樣了呢？我思索著，決定將它的後續寫出來——如何將失去的愛情尋回的故事。所以我先擬定小說的寫法，接著開始創作。雖然我也想過，從一首歌的後續開始寫起，但應該很奇怪吧！（笑）

川村先生在《如果這世界貓消失了》是以「死亡」為主題，在《億男》中以「金錢」為主題，而最新的作品寫的則是「愛情」，您好像總是寫單靠一己意志無法左右的事物。這有什麼原因嗎？

川村：可能是因為我自己也想知道答案吧。簡單的說，因為這些事物都不是在網上Google一下就能得到答案的。從Google找不到的答案，我想用小說來表現看看。現實中，戀愛的問題絕對找不到答案，我自己也解不開，所以才想用書寫來思索。思索並試著詢問，為什麼我們的愛情會失能呢？再嘗試從中尋找解答。例如，在這部作品中想到了「懶得去愛」這句話，連我自己都嚇了一跳。很多人雖然同樣也感覺到愛情失能，但卻沒能找到答案。我在想，他們會不會和我一樣，看到這句話也會出現驚愕的感受呢？甚至讀過的人會不會因為類似的集合性潛意識，而連繫在一起呢？我只是努力寫出自己的無解，且很想找出答案，卻老是找不到答案的東西。

您是如何從描寫無法掌控的事物，發想到這次的賽門與葛芬柯呢？

川村：開始寫小說的時候，我就決定要寫三個自己無法掌控的事物。寫了「死亡」、「金錢」，最後決定寫「愛情」。決定創作愛情小說之後，很多人卻告訴我「愛情小說賣不好哦！」。我一直在思考，愛情小說真的賣不好嗎？這是為什麼呢？也因此，我去採訪了一百多個人，卻也讓我驚覺，竟然沒有人談過轟轟烈烈的戀愛。我才恍然大悟，原來是這樣啊，因為大家都沒切切實實地戀愛過，難怪愛情小說賣不好。

可是，愛情漫畫卻非常的暢銷狂賣呢？

川村：就是說啊。也就是說，年輕人的戀愛是暢銷的；但成年人的愛情就賣不好了。為什麼會這樣呢？因為成年人不戀愛的關係嘛。成年人都不談戀愛了，但成人的愛情故事卻到處都是，它已經進入一個奇幻領域了。因此，既然如此，那我就來寫個無法戀愛的主題，即戀愛失能的小說。這領域既新鮮，而且也是現代寫實的愛情觀。在這樣的原委之下，我開始撰寫《四月，她將到來。》這本小說。

寫小說的時候，我會把同時在不同地方感受到的不協調感，在某種程度的上整合起來，並當成素材。有時去貼近那種不協調感，有時它又自己靠過來。例如，想寫戀愛小說→卻發現沒有人談過戀愛→愛情小說不好賣……等種種的不協調感。還有像是，為什麼自己不再寫信了？為什麼賽門與葛芬格只寫了半年份的愛情呢？這類各種各樣的謎題會蜂湧向我。我心裡有個想法，就是把每一個都好像可以成為一篇小說的不協調現象，全部強行層疊在一起，形成強烈而獨特的作品。因此，賽門與葛芬格也是不協調的其中一個。

這本小說中有好幾個設定或契機，像是「攝影」、「顏色」、「風景」、「精神科醫生」等，它們都相當日常，卻又給人非日常感。為什麼會把這些元素放進小說裡呢？

川村：有些元素是必然的選擇，有些是後來才發現的。第一項「攝影」，沒什麼理由就選了，真的沒什麼理由。但這就是小說有趣的地方，讓不自覺揀選的東西後來成了必然。在無意識之間有著必然性，我認為這就是在寫小說時最有趣的地方。其中，當我想到要以膠捲攝影為主題時，我還去請教攝影家川內倫子女士。我問她：「川內小姐最想拍什麼呢？」她說：「我想拍拍不出來的東西。」啊，那不就和愛情一樣嘛！我自作主張的這麼解釋（笑）。

膠捲相機和數位相機最大的不同在於，拍攝的時候，無法得知到底拍到了什麼。一定要沖洗出來看，才體悟到原來當時是什麼心情啊、原來做了這種表情啊。我覺得這和愛情完全一模一樣。人們在戀愛的當下，並不了解自己在想些什麼，直到結束時，才領悟到那個時候是這麼想的。而且，不只是「照片」，我在其他的狀況下，也會有類似的感觸，這也是事後自己才領悟到的。賽門與葛芬格的音樂、席格．若斯、費里尼的《大路（La strada）》等，類似這種氛圍的東西，從完全不同的地方湧向了我。

要說它是愛情小說，確實是愛情小說，卻也有現代人生小劇場的感覺。

川村：我很喜歡作家向田邦子的作品，她的作品對於愛情經常會有細膩的描寫。但是，到頭來，當我描寫現代人失去欲望的故事時，竟然和她的作品有些不謀而合。透過戀愛的濾網，現代人失去的東西、渴望的東西都會突然展現出來。所以，我也希望能夠透過這本小說，把現代人真正的愛情樣貌雕塑出來。

故事中，出現了幾部電影作品，您是怎麼決定與挑選的呢？

川村：我會選比較散文性的作品。其中一部決定了費里尼的《大路》，是因為我將小春這個角色比擬成電影中的女主角傑索米娜。因為她以死來證明自己活過，而愛情和死亡可以說有些相近。就好像你覺得這個人看起來一無是處，最後他卻找到關鍵性的東西。我個人對傑索米娜是很崇拜啦（笑），還有像贊巴諾這個角色，從三教九流手裡搶過很多東西，最後卻什麼也沒得到，我很想描寫那種感覺。

作品中出現的電影有《王牌冤家》、《大路》、《雲端情人》、《畢業生》等，全都是愛情電影，但風格又都不一樣，算是有點扭曲的愛情，簡言之，並不是普通的愛情故事。選擇的原因是什麼呢？

川村：的確，這全都是描寫戀愛失能的作品。我並不是選那種兩人永遠相愛的故事，都是描寫不太懂得愛的男女故事。我覺得，講到愛情故事的作品，電影應該是最前衛的。最激進的既不是小說，也不是漫畫、藝術，而是電影。像是《藍色情人節》、《派特的幸福劇本》等都屬於這一類。尤其像是《雲端情人》、《王牌冤家》，是用極尖銳的表現來呈現現代戀愛的實相。所以這次決定寫愛情故事的時候，內容也有種想和電影人較量一下的心態，想要以什麼特別題材，來描寫現代最尖端的戀愛。

以這次的作品來說，雖然表面上是愛情小說，但讀了之後，才知道它表現的是「戀愛失能」。在撰寫時我思考著，如果能讓讀者的心情有爬樓梯踩空一階的感覺，那就太好了。所以，整個小說的結構也就如此安排。例如，前一段還愛得如膠似漆，下一秒場面陡然一變，兩個愛情冷卻的男女主角索然無味的在討論婚禮。大概就像是這樣的感覺。我想要一再反覆呈現樓梯踩空時的震驚感，這一點應該算是成功了。（笑）

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書籍介紹

本文摘錄自《四月，她將到來。》，悅知文化出版

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作者：川村元氣（Genki Kawamura）

譯者：陳嫻若

還懷念曾經心動的感覺嗎？

透過四個旅行地點，找回被遺忘的悸動。

玻利維亞烏尤尼鹽湖

印度科摩林角的日出

冰島黑沙灘

捷克布拉格廣場

這是一個戀愛失能的世界，

該如何找回人們內心曾有過的悸動？

如同空氣無聲的抽離一般，一回頭時，「愛情」已從人生中消失了。那時候，我該怎麼辦？故事令人不忍釋卷。——新海誠（動畫導演）

單純且怪誕，不斷尋找著愛。很像川村元氣會寫的小說。——星野源（演員．音樂創作人）

我想把失去的東西找回來，

即便那只剩下碎片。

站在愛情的前面，人們總覺得庸俗得近乎可悲。

但是，我卻覺得這樣才美。

那時候的我，有個比自己更看重的人。

我相信「它」會延續到永遠。

四月，收到初戀女友的來信。

當時我已決定結婚，和一個我不確定是否愛著的人………

從天空之鏡．烏由尼鹽湖寄來的那封信，

寫了關於戀愛的開始，以及兩人交往時的回憶。

因為某件事而分手的她，為了什麼寫信來？

同時間，準備一年後結婚的未婚妻、未婚妻的妹妹和辦公室同事……

在他們的內心，也有著想要珍視的人嗎？

愛著與被愛，我曾經殷切的再三確認，

但是，為什麼當時緊握的，不久後卻放手了呢……？

被戀愛失能玩弄的12個月！

出乎意料的劇情轉折，就此展開。

不論什麼樣的關係，都會隨時間而質變。

單身的男女感嘆找不到喜歡的對象，

結了婚的夫妻娓娓述說，愛變成了親情，

但是，任何人一談起十幾歲時的戀情，總是洋溢著光彩。

他們說起心愛的人令他們心痛，

說起因嫉妒而痛苦得夜不成眠，

說起失戀時哭到嘔吐的日子………

那時候的心情到底消失到哪裡去了呢？

以後，愛情會走向何方呢？

Photo Credit: 悅知文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺