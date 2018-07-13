由中華民國學前教育發展學會主辦、關鍵評論網協辦的托育座談──《安心的托育與教育環境座談：誰來讓我放心托？》，於今日在矽谷國際會議中心登場，並邀請中華民國學前教育發展學會 羅秀麗理事長擔任座談的主持人。

出席的與談人分別是新北市市長參選人 侯友宜先生、國立臺北護理健康大學教授兼副校長 楊金寶教授、輔仁大學兒童與家庭學系副教授兼執行長 陳若琳副教授、新北市嬰幼兒托育協會 包崇明理事長。

除了補助金錢的部分之外，現有的公托設施還不足以應付現在及未來的需求

座談甫一開始，陳若琳副教授即破題式的分享個人的專業見解，以新北市的公共托育而言，最重要的是要讓新北市的年輕族群安心生小孩，在新北市安居樂業。因為孩子本應是國家的公共財、未來的棟樑，對嬰幼兒的照顧不可忽視，除了補助金錢的部分之外，現有的公托設施還不足以應付現在及未來的需求，公設的托育中心之所以受到家長的青睞，主因是其由政府管理，較能讓父母安心，未來應該增置優質的公共托育機構，滿足現階段家長的需求，因應未來的需求。

包崇明理事長則表示，他是一位父親，故他談這個議題是以父親的身分闡述自身的想法。從汐止第一家公托設立開始到現在53家，當前的公托不僅要於硬體上滿足照顧孩子們的需求，公托設施最重要的安全、逃生、衛生、飲食以及孩子們玩的玩具等等都不能馬虎。在軟體的部分，教師和學生1比5，設立專任護理人員考核機制，人員福利、薪資待遇也都比一般待遇好些，才能讓家長安心托育，人員放心照顧。這也是新北市推動公托政策以來的卓越成績。

楊金寶教授在座談中表示，無論是金錢的補助或者是提供托育服務，都有可能提高年輕父母家外托育的意願。但是，政府在制定托育政策時，不應該無限上綱的提供服務，托育機構只是扮演一個替代家庭照顧、協助的角色，真正最重要的角色是父母，父母才能讓孩子提供一個風雨的庇護所、情感的依託。父母若能跟著孩子一起經歷成長過程，才能真正了解孩子，在孩子需要援助時，才能及時給予孩子協助。楊教授也建議新北市政府將「手足學習」融合進去托育的服務，讓孩子的「育」更加完好，亦為父母親規劃一個喘息空間。

陳若琳副教授認為，目前新北市仍有不少家長正在等候遞補公共托育中心，政府應在此時應精算出目前還需要多少量、應設置多少中心，以滿足家長托育之需求。此外，家長晚接小孩的事情層出不窮，亦可以朝向企業友善的方向邁進，例如跟企業合作增設小型托育中心或是鼓勵企業讓有孩子的職業媽媽準時下班，晚下班、晚接小孩不只對家長造成負擔，對托育人員同樣造成負擔。

侯友宜：新北市將落實幼托公共化，提供平價、優質、大量、可近和永續的公共托育照顧服務

關鍵評論網 新北市市長候選人侯友宜以近8年親身推動公托的經驗，提出如何落實讓父母安心托育的規劃。

侯友宜先生在聽完前面四位專家學者的個人專業見解後，隨即分享自己自擔任新北市副市長以來，在公托政策的努力以及成果。侯友宜先生分享，他個人對公共托育的願景，可以濃縮成一小段話：「真正落實幼托公共化，提供平價、優質、大

量、可近和永續的公共托育照顧服務。」在新北市政府團隊近8年的努力之下，現已有53處公共托育中心、12處公共親子中心、13處居家托育服務中心、6處社區定點療育、6處早療個案管理中心，為新北市民提供良好的公托服務。侯友宜先生話鋒一轉，舉實際數據為例，新北市公共托育中心可收托3140名幼兒，佔了全國的六成（全國為5394名幼兒），至今已經累計收托9091名幼兒，而親子館服務超過319萬人次，新北市的0-2歲幼兒家外托育率超過26%，超越全國家外托育率之10至15%，足見新北市的公共托育中心相當受到家長們的信任。

新北市公托成績全國第一 侯友宜：偏鄉與城市因地制宜 家長選擇更多、更安心

設置公共托育中心最重要的莫過於場地，侯友宜先生帶領市府團隊，善用閒置的公共空間，活化公共空間，將公托中心設在相對一般場地安全的學校、活動中心、公益空間等，至少有22所學校釋出共134間閒置教室用以設置公共托育中心。侯友宜先生接著分享推行公托政策的經驗，事實上最難的不是找場地，而是協調各行政機關提供適合的場地，這需要跨機關的協調及行政上的整合。同時，新北市政府做到了在地的產、官、學的整合合作，提供幼保、護理等相關科系實習研究，並發展產學合作，此外也提供了工作機會，加上政策帶動的私立托嬰中心增加，增加勞動參與機會。

未來，新北市家長對公托的需求一定會逐年增加，侯友宜先生主張，他希望家外托育服務達倍增達2萬名幼兒收托，廣設公共托育中心，並在偏鄉地區試辦小型公托，挹助偏鄉地區托育資源，在未來引入「智慧托育」的概念和實踐，讓家長透過智慧型手機便能得知孩子在托育中心的情況，並運用智慧科技，達成孩子的健康管理、防疫。

座談的尾聲，在場有一位參與者對侯友宜先生提供建議，關於企業設置托育中心的部分，事實上，很多的企業都有意願做企業托育，但是企業托育最大的問題是，企業托育局限於某些特定企業，假如是中小企業，意欲合設企業托育機構，反會被現行法規限制，若能放寬法規限制，對企業托育有幫助。侯友宜先生隨即承諾，當選後必定改善、彈性調整法規，他認同確實以現行法規來講，對中小企業設置托育機構不夠友善，過於僵硬，承諾選上後一定調整。