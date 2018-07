十組看似在講天氣的英文，其實和天氣沒有關係

你知道嗎?其實英文中有些單字或是片語、成語等字面上看起來是在講天氣,但是其實它真正的意思跟天氣沒有關係喔!

take a rain check 延期

Rain check 原本是指去看球賽但是因為天氣因素而需改期,比賽單位發給觀眾的一種票根,讓大家可以改天再來。後來延伸指當你要婉拒一個人的好意或是邀約,但是你答應下次再一起做某事的時候,你可以說:

I’m sorry that I can’t come to the dinner tonight. Can I take a rain check?(我很抱歉今晚我不能去吃晚餐。我可以改期嗎?)

fair-weather friend 酒肉朋友

Fair-weather 是指「好天氣的」,那既然是好天氣的時候才會出現的朋友,表示這種朋友只有在好處多多的時候才會在你身邊,其他時候則敬而遠之的「酒肉朋友」。

Tom is just a fair-weather friend. You can’t count on him when you have a hard time.(Tom 只是一個酒肉朋友。你有困難的時候不能倚靠他。)

as fast as lightning 如閃電一般快速

你可以這樣說:

He ran as fast as lightning and won the race!(他跑得跟閃電一樣快,然後贏得比賽!)

under the weather 身體不舒服

Under the weather 可別解釋成「在天氣下面」,它是指「某人感覺不舒服」。

I was absent from class yesterday because I was under the weather.(我昨天沒去學校,因為我身體不舒服。)

a breeze 輕而易舉的事

Breeze 有「微風」的意思,那它其實也可以指「很簡單的事情」,這種感覺是否就像微風一樣讓人覺得輕輕鬆鬆呢?

Mrs. Smith’s class is such a breeze. I’ve never had to study for the tests.(Mrs. Smith 的課非常輕鬆。我從來不需要為考試讀書。)

calm before the storm 暴風雨前的寧靜

其實就像中文所說「暴風雨前的寧靜」一樣,在某件巨大的事情或是災難來臨之前都會有一段非常平靜的時光。就像這個片語字面上的意義一樣「暴風雨前的冷靜」。

I can tell there will be a huge fight between my parents. It’s like the calm before the storm now.(我看得出來我父母要大吵一架了。現在就像暴風雨前的寧靜。)

save for a rainy day 以備不時之需

字面上是指「為了下雨天而預留」,其實也就是「以備不時之需」的意思喔,要注意這個片語通常都是用在「存錢」上喔。

It’s getting harder and harder to save for a rainy day.(現在要存錢以備不時之需是越來越難了。)

clear the air 消除誤會

字面上說「清理一下空氣」,那其實就像誤會要釐清一樣,把誤會講開來就可以用這個片語。

I had a long talk with my parents, and I am really happy that we cleared the air.(我跟我爸媽談了很久,而我真的很開心我們把誤會解開了。)

to rain on one’s parade 破壞某人的興致、計劃,或是好事

字面上說「在某人的遊行中下雨」,就好像人家一件高高興興的一件好事就被破壞了。

I hate to rain on your parade, but could you keep it down a little, please?(我不想破壞你的興致,可是能不能請你小聲一點?)

Every cloud has a silver lining. 雨過天晴

「每朵雲都有銀色的內襯」是它字面上的意思,那銀色的襯裡其實就是陽光灑下的光芒,因此這個成語也就被用來鼓勵人家,總有一線生機,或是雨過天晴。

Come on, every cloud has a silver lining. Let’s focus on the things you learned from this experience.(好啦,雨過總是會天晴嘛。我們專注於你從這次經驗中學到的事吧。)

延伸閱讀:【學好英文密技】英文長句看不懂?最快的解決方法是...

本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登,原文發表於此

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航