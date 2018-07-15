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十組看似在講天氣的英文，其實和天氣沒有關係
我們想讓你知道的是
你知道嗎？其實英文中有些單字或是片語、成語等字面上看起來是在講天氣，但是其實它真正的意思跟天氣沒有關係喔！
你知道嗎？其實英文中有些單字或是片語、成語等字面上看起來是在講天氣，但是其實它真正的意思跟天氣沒有關係喔！
- take a rain check 延期
Rain check 原本是指去看球賽但是因為天氣因素而需改期，比賽單位發給觀眾的一種票根，讓大家可以改天再來。後來延伸指當你要婉拒一個人的好意或是邀約，但是你答應下次再一起做某事的時候，你可以說：
I’m sorry that I can’t come to the dinner tonight. Can I take a rain check?（我很抱歉今晚我不能去吃晚餐。我可以改期嗎？）
- fair-weather friend 酒肉朋友
Fair-weather 是指「好天氣的」，那既然是好天氣的時候才會出現的朋友，表示這種朋友只有在好處多多的時候才會在你身邊，其他時候則敬而遠之的「酒肉朋友」。
Tom is just a fair-weather friend. You can’t count on him when you have a hard time.（Tom 只是一個酒肉朋友。你有困難的時候不能倚靠他。）
- as fast as lightning 如閃電一般快速
你可以這樣說：
He ran as fast as lightning and won the race!（他跑得跟閃電一樣快，然後贏得比賽！）
- under the weather 身體不舒服
Under the weather 可別解釋成「在天氣下面」，它是指「某人感覺不舒服」。
I was absent from class yesterday because I was under the weather.（我昨天沒去學校，因為我身體不舒服。）
- a breeze 輕而易舉的事
Breeze 有「微風」的意思，那它其實也可以指「很簡單的事情」，這種感覺是否就像微風一樣讓人覺得輕輕鬆鬆呢？
Mrs. Smith’s class is such a breeze. I’ve never had to study for the tests.（Mrs. Smith 的課非常輕鬆。我從來不需要為考試讀書。）
- calm before the storm 暴風雨前的寧靜
其實就像中文所說「暴風雨前的寧靜」一樣，在某件巨大的事情或是災難來臨之前都會有一段非常平靜的時光。就像這個片語字面上的意義一樣「暴風雨前的冷靜」。
I can tell there will be a huge fight between my parents. It’s like the calm before the storm now.（我看得出來我父母要大吵一架了。現在就像暴風雨前的寧靜。）
- save for a rainy day 以備不時之需
字面上是指「為了下雨天而預留」，其實也就是「以備不時之需」的意思喔，要注意這個片語通常都是用在「存錢」上喔。
It’s getting harder and harder to save for a rainy day.（現在要存錢以備不時之需是越來越難了。）
- clear the air 消除誤會
字面上說「清理一下空氣」，那其實就像誤會要釐清一樣，把誤會講開來就可以用這個片語。
I had a long talk with my parents, and I am really happy that we cleared the air.（我跟我爸媽談了很久，而我真的很開心我們把誤會解開了。）
- to rain on one’s parade 破壞某人的興致、計劃，或是好事
字面上說「在某人的遊行中下雨」，就好像人家一件高高興興的一件好事就被破壞了。
I hate to rain on your parade, but could you keep it down a little, please?（我不想破壞你的興致，可是能不能請你小聲一點？）
- Every cloud has a silver lining. 雨過天晴
「每朵雲都有銀色的內襯」是它字面上的意思，那銀色的襯裡其實就是陽光灑下的光芒，因此這個成語也就被用來鼓勵人家，總有一線生機，或是雨過天晴。
Come on, every cloud has a silver lining. Let’s focus on the things you learned from this experience.（好啦，雨過總是會天晴嘛。我們專注於你從這次經驗中學到的事吧。）
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本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登，原文發表於此
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航