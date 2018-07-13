歧視原住民姓名的通篇幹話

小時候，大家都要取英文名字。每當這個時候，我就非常羨慕那些名字中自帶英文發音的朋友。比方佩琪。他們總是可以用自己的名字，來當英文名字。

取名是需要很大學問的。叫做Tom、Mary、Winnie、John之類的，通常都是學校老師取的。就是一個英文名字，大概就是小明、小方、小華之流的。

這時候，班上一定會有一些人，名字非常的長，長到超出一個剛接觸英文的學生，所能負荷的。像是Nathaniel、Michael、Patricia、Marguerite這一類的名字，通常都是有去上過芝麻街、何嘉仁等學校，或者是家裡文化資本比較高的。

通常來說，取叫做Mary的，其英文成績以及對於英文的掌握度，會輸給取名Nathaniel的同學。原因很簡單，就是文化資本，就是家庭環境。隨著時代的變遷，開始越來越多人使用「直念」的英文名字。

我叫張慧慈，My name is Hui Tzu Chang。無論是在名片上，在日常生活的交朋友，更甚者，連對外國客戶，都希望他們能夠直接唸出自己的名字。

有一陣子，也有許多相關的文章出現。

像是〈外國人想問：為什麼台灣人都要另外取英文名字〉、〈台灣人，多點自信使用自己的名字吧！〉之類的文章，來告訴大家，用自己的名字不可恥，也不是一種添麻煩，而是自我的展現，而是文化的去宰制。

於是乎，叫做佩琪的，不再以Peggy自居。很多時候，自我介紹時會說：

「My name is Pei Chi」，not Peggy。

當然，我也相信，大家更希望他人使用自己國家的文字，來認識自己的名字，但說真的，使用羅馬拼音，還是相對簡單一點。

今天，一個具有原住民身份，大力推動修正《姓名條例》的委員，Kolas Yotaka，站出來告訴大眾，希望大家能夠尊重她對自己的認同，「可以適應、習慣我的名字」。輕聲細語，語氣堅定，展現對於自身文化的認同以及自信。

但是，卻被特別提出來，做最差的酸言酸語。

涉及對於原住民的歧視，涉及對於他人的不尊重，涉及自身文化知識能力的低落，這樣的人，這樣的言論，在當代的台灣，居然也有一群追隨者。

但這意外嗎？不意外。

被這樣對待的，不只是原住民，還有廣大的新住民以及移工。當我們希望使用英文的國家的民眾尊重我們，我們卻用同樣的方式來歧視他人，這不赤裸的證明，台灣的發展遜於這些國家嗎？

我是不知道Kolas Yotaka有沒有在講幹話，但我絕對相信，PO這篇文章的人，才是通篇幹話。寫幹話很簡單，支持他人說出自己的話，才是最困難的。

本文經小花媽的新南向週記授權轉載，原文發表於此

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