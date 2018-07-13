【世界盃】克羅埃西亞足球，真的是值得學習的對象？

文：wing

世界盃分組賽第一輪，冰島賽和阿根廷後，出現了一陣「冰島能，XX為何不能？」的熱潮。當然，隨著冰島之後兩仗俱負，已沒有人再問這個問題。現在，到人口得四百萬左右的克羅埃西亞殺入決賽，或者有人又開始思考「克羅埃西亞能，XX為何不能？」的問題。

我沒有這個問題的答案。我想說的是，在提出這個問題之前，或許更要注意，一支足球隊在場上的戰績好壞，有很多因素牽涉其中，箇中的因果關係未必容易講得清楚。而克羅埃西亞的例子甚至在警告我們，成績好，不一定值得學習。

photo credit: Carl Recine／reuters／達志影像

如果單純看這次克羅埃西亞的世界盃之旅，就知道球隊有很多問題。首先，陣前易帥是兵家大忌。但現任國家隊教練達利奇（Zlatko Dalić）在第一圈外圍賽最後一輪前夕才上任。他的前任卡錫（Ante Čačić）在球隊於倒數第二輪被芬蘭逼和後遭解僱。達利奇其實只得三天準備最後一輪作客烏克蘭一戰。在落敗即無緣決賽週的情況下，克羅埃西亞以二比零取勝，再在附加賽淘汰希臘晉級。

photo credit: Darko Bandic／AP／達志影像 達利奇

本屆決賽週，克羅埃西亞也出現過內部不和的情況。AC米蘭前鋒卡利尼奇（Nikola Kalinić）在熱身賽對巴西和分組賽對奈及利亞都以受傷為由拒絕後備上陣。最後達利奇開除了他。想不到的是卡利尼奇不是被開除的唯一一人。八強淘汰俄羅斯後，助教武科耶維奇（Ognjen Vukojevic）和中堅維達（Domagoj Vida）錄製了「榮譽歸於烏克蘭」的影片。結果維達被國際足協警告了事，武科耶維奇則被開除。而維達在四強對英格蘭時也常被觀眾喝倒采。賽後他以俄語道歉。

但克羅埃西亞足球近日的最大負面新聞，都不是以上事件。上個月初，亦即是世界盃開幕前數天，克羅埃西亞足協執行董事Damir Vrbanovic被判入獄三年。他所牽涉的案件，與國家隊主力莫德里奇（Luka Modrić）和洛夫雲（Dejan Lovren）的轉會事宜相關。案情指，當年莫德里奇和洛夫雲分別由札格瑞布迪納摩轉會到熱刺和里昂時，兩人不法收取迪納摩接受的轉會費金額的五成，然後再將這筆款項交予Zdravko Mamic和他的家人，但這筆收入沒有報稅。

photo credit: Antonio Bronic／reuters／達志影像 Zdravko Mamic

案發時，Zdravko Mamic是迪納摩執委，亦曾在克羅埃西亞足協擔任要職。Zdravko Mamic被認為是克羅埃西亞足球界最具影響力的人。不少年輕球員都會和他簽署私人合約，讓他和他的家人分得球員的轉會費。克羅埃西亞法院認為，莫德里奇和洛夫雲本來與Zdravko Mamic的合同原本沒有讓Zdravko Mamic得到轉會費的相關條款，該條款是事後違法加上的。所以Zdravko Mamic被判入獄六年半，而他的弟弟、前國腳Zoran Mamic則被判入獄四年十一個月。根據克羅埃西亞法例，刑期六年或以上者在上訴前亦要服刑，但Zdravko Mamic在判刑前已前往波士尼亞。擁有克羅埃西亞和波士尼亞雙重國籍的他不用擔心被引渡回克羅埃西亞。

由於莫德里奇和洛夫雲是案中的關鍵人物，兩人都要作供。而兩人都有作假證供之嫌，莫德里奇已被落案起訴，洛夫雲的案件則仍在調查階段。

photo credit: Christian Hartmann／reuters／達志影像 莫德里奇與洛夫雲。

順帶一提，少有一直堅拒與Zdravko Mamic簽下私人合約的迪納摩潛力球員是現時效力荷芬咸的國腳克拉馬里奇（Andrej Kramarić）。結果就算他在迪納摩表現優秀，但經常得不到正選機會。最後在他公開表示不滿後始被賣走。

故事尚未完結。大家應該都見到克羅埃西亞總統基塔諾維奇（Kolinda Grabar-Kitarović）到場觀戰的情況。原來Zdravko Mamic與基塔諾維奇關係密切。基塔諾維奇在2015年就任總統時，Zdravko Mamic是就職典禮的貴賓。這安排不難理解，因為Zdravko Mamic有份在財政上支持基塔諾維奇的選舉工程。去年基塔諾維奇更承認，Zdravko Mamic曾為她安排多項活動，包括聚餐（有人甚至指包括生日會）。總之，Zdravko Mamic與現任克羅埃西亞總統是盟友關係，則應是現實。

在克羅埃西亞對俄羅斯的八強戰，誰坐在基塔諾維奇身邊呢？答案是Damir Vrbanovic。已記不起此人是誰？就是被判入獄三年的那位足協高層。

photo credit: Rebecca Blackwell／reuters／達志影像 克羅埃西亞總統基塔諾維奇與Damir Vrbanovic（她右邊身旁）。

我不敢說「官商球（黑？）勾結」是否為最適合來形容克羅埃西亞足球的用詞。但克羅埃西亞在今次賽事的佳績，並不能掩蓋以上的醜聞。正如五奪世界盃冠軍的巴西，國內足球和足協都是亂象連連。如果足球落後地區真的要學習別國的話，或許要小心搞清楚自己要學習些甚麼，而不是每次見別人成績超乎預期，就去問「XX能，為甚麼我們不能？」。

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本文獲授權轉載，原文見運動公社Facebook專頁。

責任編輯︰歐嘉俊

核稿編輯︰鄭家榆