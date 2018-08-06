暗行御史出動：朝鮮王朝時期，代表國王的機密人員

什麼是馬牌（마패）呢？

在古代韓國有一種特別的官吏——暗行御史（암행어사），他們是代表了國王的機密人員，從16世紀初開始就有，最盛行的時候是在朝鮮仁祖時，他們在民間明查暗訪，代表國王微服出巡、懲罰惡官、拯救百姓於水火之中，相當於欽差大臣跟特務的結合，或是日本的「水戶黃門」，但比較特別的是暗行御史直接代表「國王」來出現，而且除了國王之外不會有人知道他們的身份，一旦領受這個使命的人得離開家人從原有的生活圈蒸發，完成任務之前不能回來，每一位暗行御史都會配備馬牌，按照身份高低，馬牌又有等級的不同上頭馬匹數量也不同，可以用來兌換馬匹以及各種部隊支援。

「兌換馬匹喔？這有什麼用？」

御史一個人換一堆馬來騎當然沒什麼意義啦，但是這麼重要的御史身旁當然會有厲害的手下啦，分別被稱為「山道（산도）」與「房子（방자）」，「山道」善於作戰、使命就是守護御史，「房子」則是負責御史的起居，在旅行的過程中能夠幫忙御史做到「無後顧之憂」的程度，各種生活中的大小事都會由房子來打點（此處提及的御史、山道、房子都是朝鮮古代的官職）。

馬牌它象徵了國王透過這個人來出現，所以平常不會隨隨便便展示，有些紀錄指出這些御史時常穿著破爛的衣服，假裝成流浪者深入那個地區來進行調查，唯有在必要之時會展示馬牌來執行公權力，而且這位御史一定是接受最嚴格的鍛鍊，不僅是肉體方面，在思想上也要與國王最相合，才不會錯誤行使他的權力。

暗行御史出現的時候就會帶著他的幫手——山道與房子，「山道」會用自己的生命挺身而出守護主人，而「房子」則會盡忠誠的服侍主人，滿足御史的所有需求。若沒有這兩位能手，御史也無法盡到自己的責任。

以暗行御史為題材的漫畫「新暗行御史」，韓國漫畫家尹仁完、梁慶一以這樣的架構創造了富奇幻與傳說色彩的故事，漫畫中融合了許多韓國傳統民間故事以及朝鮮半島的歷史（取用許多歷史上曾經存在的國家名稱），馬牌具有賦予使用者，召喚幽幻士兵來懲奸除惡的能力。帶著馬牌出現的暗行御史在故事中有救世主的意象存在，雖然他們所事奉的國家已經滅亡了，但暗行御史持續地在混亂的世代中「替天行道」。

一般人以為救世主會排山倒海般的出現，但是就像新約耶穌就知道，他隱密的在民間出現傳揚新時代的福音。人們生活在水深火熱之中，擺上性命的懇求「王」能夠救援自己，然而若「暗行御史」出現時，我們是否能認出「王的使命者」而跟隨呢？

在看板人物被媒體、社會大眾高舉的時候，到底什麼樣的領導者是百姓所期待、值得寄託的呢？

我想關鍵不是外表、年紀、頭銜，而是以著「言語、行為」的馬牌來認出他吧！

勇於做正確的事情的人，才能成為解決問題的人。

如果「正確的事情」與我們的價值觀不同，其實我們也是「需要做出改變」的人，暗行御史的出現並不是為了偏袒哪一個族群。在評判臺面上人物的錯誤、不完美的時候，在公共事務的參與中，社會大眾也需要具有更高思考格局與評論的能力才行。

「暗行御史出動！」拿出馬牌如此說的時候，想必是期待著——正義能夠被徹底落實。

參考資料：韓史解說員、漫畫新暗行御史

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