從老歌〈魂縈舊夢〉追溯「制定國語」的往事

文：陳峙維（國立台灣大學音樂學研究所兼任助理教授）

花落水流，春去無蹤，只留下遍地醉人的東風⋯⋯

斷無消息，石榴殷紅，卻偏是昨夜魂縈舊夢——〈魂縈舊夢〉，詞：水西村、曲：侯湘

民國肇建二十多年來的「國語」制定，就這麼決定了國語流行歌曲歌詞該怎麼唱。

從老歌〈魂縈舊夢〉說起

嗓音低沈富磁性，唱腔慵懶率性，因主演電影《一代妖姬》大獲好評，而受稱為「一代妖姬」的歌手白光，唱過一首〈魂縈舊夢〉。這首歌曲由上海百代唱片公司錄製發行78轉唱片（百代35841B），雖然1949年已灌錄並壓製完成，但因為政局變化，百代公司停業為未正式出版，要到1951年之後，該公司在香港復業才發售。這首歌曲堪稱白光的經典代表作，雖然華語歌壇不少人翻唱，但都無法超越她原唱的成就，特別是歌曲間奏時的一段口白：

啊！我到哪兒去尋找我往日的舊夢？

只剩下滿腹的心酸，無限的苦痛。

無人可以複製她那略帶哀傷，但又展現某種豁達的聲音。

這首名為〈魂縈舊夢〉的歌曲，「縈」字的發音常常是老歌迷的討論話題，因為在白光的原版錄音中唱的是「ㄖㄨㄥˊ」，但查閱字典，該字的讀音是「ㄧㄥˊ」，因此許多人認為白光當年在上海錄音時唱錯了。白光在多年後的現場演唱中，也就將該字改唱為「ㄧㄥˊ」。究竟「縈」的讀音為何？白光當年真的唱錯了嗎？

雖然漢字有眾多「形聲字」，但「有邊讀邊，沒邊讀中間」的規則未必全然適用，所以有人認為，白光把「縈」唱成「ㄖㄨㄥˊ」，是因為她不識這個字，因而「有邊讀邊」，比照「榮」字的發音。其實，白光並非第一位，也不是最後一位將「縈」唱成「ㄖㄨㄥˊ」的歌星。早在她之前，吳鶯音1947年在上海灌錄的〈我想忘了你〉（百代35652A）中，「你的歌聲縈繞在我的身旁」，以及晚個幾年姚莉1954年在香港唱的〈舞伴淚影〉（百代35981A）裡，「以往的情意依舊縈繞我心裡」，兩位唱的「縈」都是「ㄖㄨㄥˊ」。

那吳、姚兩位也是「有邊讀邊」嗎？「縈」字一直都是讀「ㄧㄥˊ」嗎？翻閱古籍，依據《說文解字》、《廣韻》、《康熙字典》，「縈」字反切法讀音都是「於營切」，讀如「ㄩㄥˊ」，與「ㄧㄥˊ」接近。

但若參閱二十世紀前半的老字典即可知，則非如此。例如，在商務印書館1919年出版的《國音學生字彙》，「縈」字的讀音「ㄩㄥˊ」、「ㄖㄨㄥˊ」兼收；開明書店1948年發行的《辭淵》，也收錄了「ㄧㄥˊ」、「ㄖㄨㄥˊ」兩音。商務印書館、開明書店都是在上海開業的著名出版機構，其印行的各式書刊影響近現代中國甚巨，兩家出版的辭書都收入今日被認為是錯的「ㄖㄨㄥˊ」音，那這樣的讀法是怎麼來的？

Photo Credit: 李寧國先生提供 圖1：1919年商務印書館《國音學生字彙》的「縈」。

Photo Credit: 李寧國先生提供 圖2：1948開明書店《辭淵》的「縈」。

「國語」字音的初次制定

國府遷台後致力推行「國語」，熱心推動母語教育的人士認為「國語運動」扼殺了台灣本土語言的傳承，他們稱「國語」為「北京話」，當今中華民國教育部規範的這一套現代漢語就是北京話，是當年執政者強迫台灣人說的中國北方方言，那是北京人的母語，不是台灣人自己的語言。國語當中的確有很多「京音」，但有京音不代表國語就是北京話。嚴格來說，北京話是土生土長的老北京所說的方言，真正的老北京也不會認同國語即是北京話這樣的主張。要是真有人用道地的北京話跟我們聊天，恐怕很難完全理解。

語言政策並非本文的寫作的重點，故在此不談論過去執政者的功過是非，不比較那個族群的語言與古漢語最接近、最能代表「中原」，也不探討「國語」、「方言」、「母語」的教育，僅客觀陳述現代漢語在二十世紀前半如何被標準化的往事。部分人士稱「國語」為「北京話」，實在是因為「國語」確實是以「北京官話」為基礎訂定的。官話，是在「官場」自然發展而來的通用語言，清朝中期以北京方言為基礎發展而來的「北京官話」逐漸成為官僚通用語，這是民國成立之後國語讀音的根基。

「國語」一詞雖然是漢詞，但用來指稱全國使用的標準語，其實源自日本，這是所謂的「和製漢詞」。1902年，京師大學堂總教習，桐城派文學家吳汝倫赴日考察，見日本推行「國語」有成，回國後便積極推動製定標準國語。1909年清廷資政院將「官話」更名為「國語」，並成立國語編審委員會，1911年辛亥革命之前，清廷的中央教育會議通過了《統一國語辦法案》。「國語」一詞就此進入中文世界。

中華民國建立之後，教育部門更積極推動統一漢字讀音，1913年「中國讀音統一會」在北京召開，各省代表與語文學者經過一個多月的討論，每省一票，投票審定了6,500多個字的標準讀音，訂定了以「京音為主，兼顧南北」，具有入聲的「老國音」。滿清以來，雖有北京官話做為官場通用語。但這只是為了各地官員進京之後能順利彼此溝通，許多字音仍未有統一的讀法。「老國音」的制定，應是中國史上第一次由公部門明確規範字音。

「國語」字音的再次修訂

「老國音」的訂定是投票而來，南北兼收，是一種人為的妥協，而非自然發展而來。在1932年教育部出版《國音常用字彙》之前，中華民國的「國語」還經多次調整審定，最後才確立了一套「新國音」。這套「新國音」隨著國府遷台，成為當今台灣地區所通用的「國語」的源頭。

圖3：1932年商務印書館《國音常用字彙》

1919年北洋政府的教育部成立「國語統一籌備會」，並編輯《國音字典》，由上海商務印書館出版，1920年以訓令正式公佈。然而不久就發生了「京國之爭」，部分人士認為北京當地人使用的語音就是國語，另一部分人士則認為國語應該以建國之初「中國讀音統一會」制定的讀音為標準。前者欲以某一地的方言為全國標準語，後者則支持人為投票審定而來的語音。1923年「國語統一籌備會」設置「增修《國音字典》委員會」，1925年正式開會，逐字逐音審查，確立以北京的字音聲調為標準的政策，重新訂定「新國音」，並完成「增修《國音字典》稿本」。

「新國音」改掉了「老國音」中的一些語音，主要是刪掉來自南方方言的一些音。例如，把入聲分派到平、上、去聲中，即所謂「入派三聲」，以及改掉了也是來自南方的「万」（v）、「兀」（ng）、「广」（ñ）等三個聲母。此外，把原本聲母為「尖音」「ㄗ」、「ㄘ」、「ㄙ」的字如「精」、「清」、「心」，分別改為「團音」「ㄐ」、「ㄑ」、「ㄒ」，即所謂「尖團合流」。所以，部分還保留在南方方言中的古漢語的語音，就在這一波波的修訂中刪除了。

以「增修《國音字典》稿本」中重新審訂的「新國音」為依歸，1931年教育部公佈「國音常用字彙」，1932年出版《國音常用字彙》，正式取代早年的《國音字典》，自此政府機關、各級學校、廣播節目就以「新國音」為「國語」的標準讀音。雖然「新國音」主要是以官場的「北京官話」為基礎，而非百分百全部承接在地的「北京土話」，但「北京」的意象已深植人心。這或許就是為何後來許多人認為，說「國語」就是咬字發音像北京人說話，而推行「國語」就是強迫民眾說北京話的原因。

在此值得一提的是關於一個「投票」的誤會。筆者中小學階段，經常聽聞國文老師提及一段與史實不符的訛傳。民國成立，中央政府討論決定國語應該用那種方言，原本因為「國父」是廣東人，所以許多人支持以廣東話為國語，但最後輸了幾票，所以就採用北京話為國語。從前述的國語制定過程來看，中華民國「國語」的制定最初在「中國讀音統一會」確實採用投票機制，但不是決定以何種方言做為國語，而是投票決定眾多漢字的標準讀音。這個小故事實在不知從何而來。

國語老歌裡的咬字發音

回到本文開頭所提〈魂縈舊夢〉這首歌。從上述「國語」字音的訂定歷程來看，商務印書館1919年出版的《國音學生字彙》應該是依據「老國音」編纂的，所以收了「ㄩㄥˊ」，而開明書店1948年發行的《辭淵》則是以「新國音」為標準，因而收了「ㄧㄥˊ」。但是，為何兩者又都收錄「ㄖㄨㄥˊ」音，實在令人不解。但既然這兩本分別以老、新國音為標準的字典都收了「ㄖㄨㄥˊ」，顯見「縈」字在二十世紀前半，確實也這麼讀。至於後來兩岸的教育主管機關、字音審定人員怎麼調整，就不是本文關注的重點了。反正，今日的漢語字典中「縈」讀「ㄧㄥˊ」。

值得注意的是，「新國音」頒布之後，「國語」便成了1930、40年代的上海，甚至1950、60年代的香港華語流行歌曲的發音標準。有「一代歌后」之稱原籍江蘇的周璇，1930年代初入行來到歌舞團「明月社」時，也費了心力學習「國語」。近現代華語流行歌曲始於1920年代末、1930年代初的上海，然而，雖然當時上海人總喜歡用能否說流利的上海話，以「口音」來評斷一個人是時髦的「上海人」或土氣的「鄉下人」，但唱流行歌卻一定要用「國語」。要在廣播、電影、唱片中唱好流行歌曲，「國語」發音一定要標準。

華語流行歌曲的第一個黃金時期是1930、40年代，這也是「新國音」公佈推行的年代，也因此大眾認定流行歌就是要用「新國音」來演唱。即便白光唱「魂 ㄖㄨㄥˊ舊夢」是有所本的，後代的歌迷聽眾還是認為「魂 ㄧㄥˊ舊夢」才對。應該沒有人預料得到，國語的制定，也影響了日後大眾認為流行歌曲的歌詞字音該怎麼唱吧！

本文經歷史學柑仔店（kám-á-tiàm）授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航