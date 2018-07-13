【泰國足球隊救援】全球直播18天被救出來，換來的是被拍成電影？

受困於泰國清萊府睡美人洞（Tham Luang）超過兩周，12名少年足球員和其教練終於在10日成功被救出。而他們歷劫重生的故事扣人心弦，全球民眾的心情跟著新聞發展七上八下，現在，這場「絕地救援」歷程還可能進軍好萊塢，改編成電影或電視影集，不過也有人提出警告，要足球小將們「小心別被騙子給騙了」。

美國娛樂業界週刊《綜藝》（Variety）報導，歷劫18天的救援行動，受困洞穴的泰國「野豬」足球隊終於全數獲救，全球關注的救援行動至此也劃下句點。不過好不容易脫困後，小朋友們身上衣服都還沒乾，把這一段故事拍成好萊塢電影的計畫就已經擬好等著。

這場絕地救援讓人想起2010年，33名智利礦工的故事，他們受困69天獲救的歷程在2015年被拍成電影「33：重生奇蹟」（The 33），由安東尼奧班德拉斯（Antonio Banderas）主演。

2010年8月5日，位於智利中部科皮亞波附近的聖何西礦坑（Mina San José）發生坍塌，造成33位礦工受困700公尺的地底下。由於礦坑不穩定與鑽救援井需要時間，營救礦工需耗費上個月，當時大家都認為他們根本活不了，不過在礦坑坍陷後第 17天，一張紙條綁在鑽孔機上被送上地面，紙條上寫著：「我們 33個人在避難所，一切都好。」 救援專家從世界各地趕來，礦工們每 72小時靠著一茶匙的鮪魚罐頭維生，唯一的水源就是用來清洗採礦機具、骯髒還帶有油汙的水。2010年10月13日凌晨，事發第70天，第一名礦工成功獲救，礦工們後全數被救出，在當時成為轟動的國際新聞，故事也被改拍成電影。

「33：重生奇蹟」製片人麥克梅道佛（Mike Medavoy）表示，就像救援智利礦工那樣，泰國小將的故事展現真實人生面臨危境時的勇氣，可能會在某個時間點拍成電影或電視影集。曾入圍奧斯卡獎的麥克梅道佛說：「這是有關個人和一群人戰勝災難，很棒的故事。」



而根據澳洲新聞媒體《澳大利亞聯合新聞社》（AAP）報導，專門拍攝基督教與家庭電影的電影公司「Pure Flix」已前往泰國初步訪問，準備拍攝小將們的故事。

「Pure Flix」執行合夥人伴史考特（Michael Scott）告訴澳大利亞聯合新聞社：「我把此片設定為有A咖影星參與的好萊塢大片。」但要把小將故事搬上大銀幕，得先跨越一些障礙。

首先，要取得電影版權，需要這群年齡在11到16歲之間小將家人的同意，也需要帶隊教練、以及製片希望在片中呈現的救援人員的同意，以取得事件經過第一手資料。

再者，要在大銀幕重現救援場景，錢也是問題。在哥倫比亞和智利拍攝的「33：重生奇蹟」斥資約2400萬美元，票房2490萬美元，只略高於製片預算。

由於泰國拍片成本低，拍攝小將故事耗資可能較低，但因為援救小將的行動是在污水中進行，而在智利救援行動中沒有水這個因素，拍攝小將故事可能更有挑戰。

代表「亞果出任務」（Argo）作家曼德茲（Antonio Mendez）銷售電影版權的作家經紀人法卡斯（Judi Farkas）表示：「拍攝有水和潛水的場景很貴。」

此外，有鑑於電影拍攝要花數年時間，製片必須判定，一旦新聞熱潮消退，大眾對這故事是否還有興趣。不過，小將的故事也可能吸引電視公司興趣，若拍成影集，就能比較快影像化。無論是拍電影還是電視影集，由誰當英雄目前還不清楚。

一旦從我們身上拿到素材之後，他們就消失了

但同樣歷劫歸來的智利礦工，卻不太贊成小將們現在就講出受困經歷。鄂蘇亞建議小將們，做好準備，再述說這段故事。

現年已62歲、當時的智利礦工領班鄂蘇亞（Luis Urzua）描述自己如何成為媒體焦點，連政治人物也靠過來搏版面的經驗：「他們（指泰國小將）和他們的家人沒有能力處理這種事。我們是成年人都沒辦法應付了。」

鄂蘇亞說，孩子們要從這段「人生重大經驗」中恢復正常生活，會是一條不好走的路，「到現在8年了，我們還有很多事情很難克服」。除了有人住進精神科醫院治療，還有很多人嘗到被剝削的痛苦。律師、製作人還有其他很多人，都想從他們的故事上分到一點好處。

鄂蘇亞說：「一旦從我們身上拿到素材之後，他們就消失了。」他表示，礦工們得到錯誤資訊，對於對方的承諾信以為真，以為大家都會變成百萬富豪，以致於「永久放棄了一切版權」。鄂蘇亞說，結果他拿到的金額「少於」500萬披索（依照現今匯率少於8000美元，約新台幣25萬元），比在他們脫困時，智利企業家法卡斯（Leonardo Farkas）捐給每個人的錢還少。

「這些人毀了我們。」鄂蘇亞說，對於泰國少年們目前受到的層層保護，他覺得做得很好。

不過，當初的礦工領班塞浦維達（Mario Sepulveda）對小朋友有信心。他說：「這些小男生身上的力量跟我們不一樣。只要他們持續訓練，團結在一起，他們可以應付得很好。」

塞浦維達告訴《法新社》：「他們會拍成電影、電視影集、暢銷小說，但希望他們可以好好做，他們都很聰明，不要被騙子牽著鼻子走。」

救援行動的意外收穫

不過這場引起全球矚目的這起救援活動，也不是完全沒有帶來好處。英國《衛報》報導， 泰國正考慮給予來自「金三角」的4名無國籍人士（包括3名球員與教練）泰國公民的身份。

報導指出，受困少年蓬猜（Pornchai Kamluang）、蒙空（Mongkhol Boonpiam）和精通英語、泰語、緬語、中文和佤語的球員阿杜爾（Adul Sam-on）（當時他充當翻譯與英國潛水員對話，為救援達到關鍵作用），還有他們的教練、家人來自泰緬邊境地帶的艾卡波（Ekaphol Chantawong）， 在技術上是無國籍的，根據泰國法律不被視為公民。

這三名男孩都擁有泰國的身分證件，因此能夠擁有一些基本的權利，但是教練艾卡波本身不具有合法身分，這也讓他面臨遭到驅逐出境的風險，而他也沒有接受某些公眾服務的資格。

報導指出，在泰國法律下，無國籍的人還是享有像是接受教育、或是醫療服務的基本權利。但是像是工作權與移動自由都受到影響，他們要離開所在的省分時必須申請許可，而且申請護照時也會遇到困難。

泰國內務部官員維納斯（Venus Sirsuk）表示，政府正在研議如何給予4人國民身分。「現在美賽區的政府人員正在檢驗他們的出生證明，我們必須了解他們是否在泰國出生，還有他們是否有泰國籍的父親或母親。」不過維納斯並未確認這樣的檢驗過程得耗費多少時間，他表示這得視政府人員能否找到相關文件而定。

泰國國籍法下的申請通常是逐案審議的，但國際社會對救援的關注可以讓3個團隊成員繞過許多障礙。

泰國人權組織「人權堡壘」（Fortify Rights）的專家 康坤 （Puttanee Kangkun）說， 如果 高階政府官員 有強烈的政治意願，這個過程可能會加速，男孩們可以在短時間內獲得泰國國籍。 她也說，希望泰國政府能夠毫不拖延地對其他無國籍人士做同樣的事情，不會受到任何歧視。

一位專為北泰無國籍人士發聲的維權運動人士 皮姆（ Pim）也說，他為這些孩子們可能得到泰國公民身分感到高興。「 令人遺憾的是，我們必須等到他們冒著生命危險、並且在黑暗中度過幾週之後，才能獲得 他們應得的身分。」

聯合國難民署（UNHCR）數據顯示，至少有44萬無國籍人士居住在泰國，其中許多人是緬甸多年民族衝突的受害者。由於法律保障少之又少，泰國的無證勞工可能會受人口販子或不道德的雇主所擺佈，泰國政府承諾將在2024年登記所有生活在泰國的無國籍人士，但在此之前，他們將繼續困在法律邊緣。

相關報導：

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺