《27場送行》：無身分證、無健保卡也無入學，兩個被社會遺忘的孩子

文：郭志祥、吳倪冬月、葉小歐

第10場送行 被遺忘的孩子

時間：2012年

還記得那陣子天氣開始轉涼，終於有點秋天的感覺了。

某天我們外出到永和辦事，一個不注意，便已過了吃飯時間，等到肚子餓了才想起，原來忘記用餐了！看著熟悉的街景，臨時起意，不如就去吃碗陽春麵吧。清爽的湯頭，撒入一點點鹽，加上韭菜跟豆芽，雖然清淡但很有滋味，就像楊女士一家人。

那就是他們現在最想要的幸福。

走去楊女士打工的麵攤，她高興地遞上了碗麵，說要請客。我們推說不要，畢竟人家也是在討生活，幾十塊乍看是小錢，但多出來的花費就是負擔。

推推托托個半天，最後還是麵攤老闆娘出面，她豪氣地說：「免啦！這兩碗麵算我的，謝謝你們之前那麼照顧阿珍一家人。」

麵攤老闆娘才真是客氣。說來，協會不過就只是個引線的角色，讓楊女士一家人回歸軌道而已，之後麵攤老闆娘對他們長遠的幫助才真的是多出許多。

要不是她每學期幫助楊女士正在念高職的大兒子小福繳學費，還讓他用幫忙顧麵攤打工折抵學費，不然他們連下一餐有沒有著落都不一定。

還記得第一次看到小福跟他的妹妹樂樂時，他們兩個人正在狹小雜亂的空間裡抄著經文，小小的身子蹲坐在一角，安安靜靜。

「你們在做什麼啊？」當時我們還以為他們是在嬉戲。

「他們在學認識字。」他們的母親阿珍回。

學識字……？！再繼續追問，才發現原來小福與樂樂幾乎沒有上過學。已經年約13、14歲的小福，不要說國中，連國小都沒有好好讀過。

他們是被教育體制所遺漏的兩個孩子。

台灣推廣12年國民義務教育已經有二十餘年，但在2012年時，竟還有兩個幾乎沒有受過基本教育的孩子，看在常人眼裡，簡直是不可思議！

楊女士，亦即麵攤老闆娘口中的阿珍，是在1991年初，去宮廟參拜時，認識了陪著朋友去問事的阿正。阿正小阿珍十歲，平日在工地做現場執行，基本上是哪裡有工作就往哪跑，而那幾年台灣經濟發展很好，百業興盛，因此從來都不缺工作。也因如此，即使已經快滿30歲了，阿正對未來仍沒有什麼特別想法，過一日算一日。

不過，每回到廟裡，裡頭的師父總會一直說他與神明有緣，叫他多到廟裡幫忙辦事，把心靜下來修行。

阿正不信這套，但他耳根子軟，嘴上嚷嚷說不信，講了幾次也半信半疑。後來他決定換一間廟再問問看，打算擲個筊讓神明說明白。不料答案還沒問到，就遇到了阿珍。兩人很投緣地聊了起來，也不知怎麼著，他突然問起了阿珍的意見，向來虔誠的阿珍便說：「既然有緣，有空就到廟裡幫幫忙也沒關係啊，也沒有一定要怎麼樣。」

這句話不僅讓阿正轉了念、決心有機會就付出一己之力，也牽起了不解之緣，兩人開始談了戀愛，甚至決定要攜手共度未來。

姐弟戀在現今早已不是件奇怪的事，大家都說年齡不是距離，相愛比較重要。可在當年民風保守的台灣，這可是件大事，更何況，阿珍是離過婚的。因此，阿正的家人徹底反對，難聽的話也沒少過，可阿正就鐵了心，非要跟阿珍在一起過日子不可。

只是好景不長，看似蓬勃的建築業逐漸泡沫化，阿正開始有一餐沒一頓的，而始終都不給好臉色的阿正家人甚至嘲諷他，說一定是娶了這女人才變這樣。

阿正不堪受辱，決定帶著阿珍出走，就在此時，阿珍恰巧也懷了第一個孩子小福，隔年又生了小女兒樂樂。

剛開始還好，只要換一個地點，都還能待上個一、兩年。接了第一個案子後，隔段日子可能還會有第二個，若真的沒有工作了，就再換一個地方就行，所以早先小福還曾經在花蓮念過半年的小學。這半年，就是小福僅有的正規教育時光。

但到了小福一年級下學期，景氣寒冬再度來臨，阿正工作更難找了，於是開始了全台灣跑透透的生活，從南到北，哪兒有案子就去哪兒接，未曾有個穩固的落腳之處。而阿珍忙著帶兩個小孩，也沒辦法出去工作，只能偶爾拾荒賺點錢，平均每個月只有一萬多的薪水，卻要養一家四口。

阿珍當然知道應該要讓孩子識字。她與阿正，一個高職畢業、一個肄業，勉強只能教一些，還都是靠阿正去宮廟幫忙時順手拿幾本佛經，要求孩子抄寫經文時順便學的。

阿正的工作都是領現，既無銀行帳戶，也無存款，更別說要繳交勞健保費用。而或許是因為這一家四口相依為命，世界就是自家屋簷下的一方小天地，所以未曾去幫自己的人生想出路；也或許是他們早已受夠阿正家人的冷嘲熱諷，所以有了問題也不知道要找誰求助，因此，過一天算一天，就是他們的生活模式。

小福與樂樂便隨著父母，如同遊牧民族般，在台灣東奔西走，年紀小小，卻以打零工、撿回收為生。一家人飄飄零零，好好過完眼前這一天，是他們最卑微的願望。

雖然這樣說有點傷感，但若非阿正在46歲時因腦幹出血而過世，之後由醫院的社工轉介到善願協會這裡，才得以解決此事，否則當時已經14歲的小福跟13歲的樂樂，還不知要拖到何時，才能好好受教育。

當時社工這麼告訴我們：「阿珍跟兩個孩子住在阿正的大妹家，但阿正的大妹也是急需幫助的低收入戶。」我們聽了，心知肚明，這母子三人的狀況只能用窘迫來形容啊。

更令社工擔憂的，是阿正沒有健保，他住院的這段時間，阿珍身無分文，只能帶著兩個孩子走路來醫院看他，探視完之後就四處去撿些拾荒物換錢。

我們問阿珍：「那這兩個孩子呢？不用上學嗎？」

阿珍只是低頭無語，無話可回。

社工說他也是第一次遇到這種事，完全不知道該怎麼辦。

然而難得的是，雖然家境貧寒，但感受得出來阿珍夫妻倆很疼愛小孩，兩個孩子雖然沒念書，但十分有禮貌，身材雖比一般小孩瘦小些，但也不至於面色不佳。

所以我們常說，協助辦理免費殯葬，其實是為了幫助活下來的人。

在籌備喪事時，我們也開始著手協助規畫阿珍一家人的未來。在那個當下，有兩件事最為急迫：一、積欠政府的保費；二、孩子的教育。

後者不單單是阿珍阿正夫妻要負責任，戶政、社政、警政、教育人員也是需要從中反思的。怎麼會完全沒有發現有這一家子黑戶，完全沒有受到國家的任何保障？

兩個已經國中年紀的孩子至今沒有受過教育，這件事實屬稀奇，他們因此上了新聞。而報導一出來，健保局也立刻出面表示，這家人積欠的健保費用可以一筆勾銷，好讓他們重新展開人生。

接下來，我們也發現，原來阿正之前曾經繳交過幾次國民年金，最後雖然仍有欠費，但只要先繳清，那麼，遺孀便可領到一筆金額，之後每個月還可以領到一些遺屬年金。而更重要的是，我們也成功地幫他們申請到低收入戶補助，幫助他們找了間小公寓安居。

雖然阿珍平日仍是靠拾荒、替人打工維生，收入並不優渥，但加上補助，一家三口總算可以不用再為三餐所煩惱。

在處理完民生所需後，最重要的便是盡快協助兩兄妹就學，趕緊接受國民義務教育。

這兩個小孩也很爭氣，讀完一年級時，便在老師建議下，去考了學力檢定，看看能否早些跳級，希望至少能在20歲之前可以國中畢業。

這一家人，總算是讓人安心了。

當時，以為這件事可以告一段落。

但天不從人願，在2014年社會局普查時，發現阿珍的前一段婚姻生了兩個小孩，都已三十多歲，有工作能力。雖然平時素無往來，但阿珍必須要列舉證明那兩個小孩與她真的並無往來、無法給予阿珍幫助，如此才能繼續申請低收入戶補助。

阿珍慌了，她不知道該怎麼辦，也不知道要跟誰要這樣的證明。

「不然妳告棄養。」有人這樣建議她。

「但我也不需要他們養我啊，這麼多年都沒聯絡，大家早就各自有新生活了。」阿珍一點都不想為別人添麻煩。

「還是你們乾脆斷絕關係？」又有個人給阿珍出這樣的主意。

但阿珍不捨。她心底覺得，自己已跟這兩個小孩緣分很淺了，沒必要走到這步，不如自己苦一些。只是，那接下來孩子的學費該怎麼辦呢？

就是在此時，阿珍當時工作的麵攤老闆娘知道了這事，便爽快地一口應承說：「我先幫妳出，小福平日下課時也一起來打工，再還我就行。」

就這樣，阿珍受到了老闆娘的幫助，兩個孩子順利國中畢業，進了高職夜校就讀。小福念資訊科，樂樂則完成了當年回學校念書時立下的志願：「要好好煮頓飯給媽媽吃。」進了餐飲科，而今也在一間連鎖餐廳打工，做代班工讀生。

或許與家人緣分很淺的阿珍，始終很渴望有個完整的家庭，所以才捨不得跟與前夫所生、早已不相往來的兩個孩子斷絕關係。甚至在日後，當年曾對她惡言相向，始終反對她跟阿正在一起的婆婆得了阿茲海默症、住進療養院，而家人來電要她協助分攤療養院費用時，她也毫無怨言地擔下來了。

「這樣沒關係嗎？」稀哩呼嚕地吃完麵，聽完阿珍的近況，我們不免擔心：「一個月4,000元負擔不小耶。」

「沒關係啦，我那傻女兒說她負責，說她的打工無論怎樣一個月至少都付得出四千塊，沒問題的。」阿珍回說。

「那就只能要你兒子多找幾天來打工了。」比阿珍所有的親戚都更像家人的老闆娘在一旁半開玩笑地接了話。

小福和樂樂該入學的那年，因為台灣還沒有實施戶政系統全台互通的政策，加上他們一家人台北、桃園、花蓮四處跑，行政漏洞在所難免。但就因為如此，協會的宗旨之一才會是強調「社區聯防」的重要性，唯有做好最佳串連，才能盡量幫助所有需要被幫助的人。

雖然現在理想中的社區聯防還沒有辦法真正落實在具體的法規上，而阿珍因為前段婚姻的法律限制，所以也無法再申請到政府的協助，但看著阿珍與老闆娘之間的情誼，可能，有些時候，「溫暖與人情」，仍舊是最好的聯防。

一場送行的體悟： 即便台灣已經是高度蓬勃發展的現代化社會，在一些角落，還是很容易會有因為生活圈狹隘或學經歷不足，不僅無法向上流動，還要小心不落到社會最底層的例子。就像小福跟樂樂這兩個無身分證、無健保卡也無入學的幽靈人口。衷心希望阿珍一家人的故事是最後一個案例，以後，不要再有這樣的事情發生。不要再有任何孩子被遺忘。

相關書摘 ►《27場送行》：無血緣有親緣的日本爺爺與台灣孫女

書籍介紹

本文摘錄自《27場送行：無償安葬弱勢孤貧，從21年的告別裡學習最溫暖的人生功課》，麥田出版

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作者：郭志祥、吳倪冬月、葉小歐

在生命終結之後，讓留下來的人學著說再見，更教我們如何活

每個人離世時，都是孑然一身。

但因為他們，再怎麼孤獨，都能被溫柔目送。

無償安葬3,000名孤苦貧病者的善願愛心協會，最發人深省的27個送行故事。

有的是高齡近80的美國銀髮背包客，因相信輪迴轉世而來台尋「根」，不料卻在這塊異地嚥下最後一口氣；

有的是飄洋過海來台打拚，卻被台灣仲介壓榨，最終不得不成為「逃跑外勞」的東南亞移工；

有的是一心等著死後能夠回到對岸的家鄉長眠，落葉歸根的退休老兵；

更多的是原本安穩過日，卻因為一場拖垮全家人的不治之症，到頭來連葬禮都辦不起的平凡老百姓。

他們送往迎來，送的是亡者

迎的是一份給生者的希望

其實死亡並不可怕，真正可怕的是對死亡的恐懼。

喪禮只是儀式，目的除了是讓往生的人好走，

更是讓遺留在這世上的親友，在面對未來時，能有生存下去的勇氣。

尤其是弱勢者，面對親友往生，往往無力負擔，有時反而成為心裡最難以抹滅的痛。

這群志工的信念是，「每個人都值得一場有尊嚴的葬禮」，

哪裡需要他們，他們就會出現，21年來，風雨無阻。

走進這27場送行的背後，

我們得以一窺人性的光芒與陰暗，善良與險惡；

看著他們如何默默行善，涓滴成河。

人間萬般滋味，在此一次嘗盡。

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺