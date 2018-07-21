《27場送行》：無血緣有親緣的日本爺爺與台灣孫女

文：郭志祥、吳倪冬月、葉小歐

第26場送行 第二個家

時間：2017年

來自日本的渡邊先生是個永遠都打扮乾淨、有禮貌的人，頭髮梳得服服貼貼，指甲剪得乾乾淨淨，應該是擔任廚師多年的關係吧。他的嗓門有點大，但說話卻是極為客氣，像是怕說漏了些什麼似的，當我們問他問題時，他也總是講得很仔細。

渡邊先生跟他的台灣妻子共同生活了三十幾年，七十幾歲的他，一生起起伏伏，店開店關。他會煩惱地說：「不知道為什麼，也沒亂花錢，怎麼最後會這樣需要大家幫忙。」但其實我們也知道，原因很單純，就是因為身邊的牽手生病了，持家的人少了理家的伴，於是生活就陷入了混亂。

其實，渡邊的一生過得跟許多人不一樣，就連現在陪伴在他身邊的孫女，也是實際上與他沒有血緣關係的。

他原本是位廚師，但在三十幾歲時，遇到了因為離婚到日本旅行散心的芳姬，初次相見，兩人並沒有特別的好感，卻在之後再次巧遇，約喝咖啡，這一喝卻喝出了真感情，之後芳姬便落腳在日本，開始跟渡邊同居起來。一開始是因為離開婚姻而出國，但沒想到找到了另一個春天。

一開始，芳姬是台灣日本兩邊飛，後來因為也捨不得彼此，再加上機票貴，芳姬開始非法居留在日本，不回台灣了，只是畢竟是不合法律之舉，越是待著，越覺得良心不安。不過由於感情深厚，兩個人一想，乾脆索性就去登記結婚，也省得夜長夢多。

只是感情再好，時間久了，芳姬也會想念台灣！疼愛妻子的渡邊便一口應允說：「我們回台灣看看吧！」

其實渡邊自己對於台灣也有嚮往，他從小就被親生父親遺棄，由外公領養，而外公在從軍時曾經待過菲律賓跟台灣，在年紀還小的時候，渡邊就聽過外公講過好幾次台灣的友善，讓他對於這塊土地也產生了好奇。

也許是年少的勇氣，帶著點錢，他就在台北找了個地方安頓下來，至於工作呢？也就是芳姬攤開報紙廣告一則一則地找，最後看到日語中心在徵人，渡邊就去上班了。當時，芳姬是家庭主婦，渡邊是日文老師。

只是，做廚師做習慣的渡邊哪裡受得了補習班的拘謹，教書教了三年也實在氣悶了，終究還是找了個林森北路居酒屋的廚師工作，做回老本行。居酒屋老闆是北海道人，相處起來倒也順利。然而在20年前，台灣的法律是規定日本人無法擁有工作證的，即便是跟台灣人結了婚，仍然不能工作，於是某日渡邊就被警察給抓了，在拘留所待了整整兩天。

芳姬四處奔走，去找人把渡邊救了出來，之後便想著這樣不是辦法，也一邊思考著可以讓渡邊落地生根、好好工作的法子，直到15年前才終於安頓下來，開了間小店。

這些日子以來，他們的生活倒也順遂，一起開店、一起工作，夫唱婦隨。但隨著日商漸漸轉移至大陸，渡邊的小店生意也逐漸變差，終於有天捱不住了，他收掉了店面，又回去當別人餐廳的廚師去，只是工作仍是不穩定。

某日，芳姬接到了與前夫所生的兒子來電，電話那頭說著：「女兒還小，想請你們回來幫忙顧小孩。」

當時芳姬心想，既然台北工作不順利，那搬去台中看看好了，搞不好會有新的轉機。只是才沒住幾天，渡邊就說不習慣，還是想回台北碰運氣，於是便又獨自回到了台北。

在台中的芳姬雖然忙著帶孫，被小孩佔去了大半時間，但渡邊不在身邊，過沒多久，也開始想著要回台北。只是沒想到此時兒子卻說：「那妳先帶著孫女一起回台北吧，過陣子再看看要怎麼辦，我一有空就會上去。」

怎樣也沒想到，當時兒子口中說的「過陣子」，却成了永遠，孫女小愛再也沒離開過。

渡邊說：「芳姬的兒子根本就不想要小孩，這對夫妻啊，生了小孩就往外丟。但我覺得沒關係，血緣對我來說沒那麼重要，緣分比較重要啦，我自己也是被親生父親拋棄，丟給外公養大的。再說小愛這麼可愛，把她養大當然沒問題。」

於是，渡邊、芳姬、小愛，這奇妙的祖孫三人，就這樣一起共同生活了十幾年，日子也過得平安恬靜。

只是好景不長，好不容易再次存了點錢要與人合夥開店，但錢投資下去，裝潢到一半，投資人却跑了，等於一切都丟到水裡，一切又歸零。

這也就是為什麼，即便有一技之長，但在芳姬走的時候，渡邊仍得要靠著外界的幫忙，才能完成後事。

我們會遇到他，也是一個意外。本來芳姬跟渡邊商量好，決定走的時候要把大體捐給醫院當大體老師，生不帶來死不帶去，好好過完今生比較重要。當初兩人都同意這件事，甚至渡邊自己也跟著一起簽了捐贈卡。

不過在把遺體送去醫院那天，卻遇到大雨坍方、無法前進，等道路通了之後，醫院婉轉表示，大體新鮮度不足，已經無法捐贈，只好原路返回。

這時候，孫女小愛在凌晨兩點半撥了通電話給我們，而渡邊先生則幫妻子選擇了花葬。

我們幫芳姬安排了簡單隆重的告別式，而就在喪禮過後沒多久，渡邊也放棄了他的日本籍，拿到了台灣的身分證。

我們問他：「已經來台灣好幾十年了，為什麼現在才想到要辦？」

他說：「以前是依親，覺得沒什麼問題，反正兩邊的身分都有，也滿好的。但太太生病沒多久，就叮嚀著我記得要申請身分證。我心想反正也沒有打算要回日本了，希望能在台灣終老。」他對台灣早有了深厚的感情，不僅有著自己的朋友圈，更有一個雖然沒有血緣關係，但卻很親的孫女小愛。

即便七十幾歲了，渡邊還是有著他的廚師夢，沒事也仍想要站在廚房大展身手。雖然沒有了芳姬的日子會有點寂寞，但我們也相信，他在廚房的身影，是芳姬也樂見的吧。

一場送行的體悟： 渡邊先生因愛情跟長輩關係，種下了對台灣的緣分，在此落地生根，跟小愛之間的祖孫情也讓他更想留下。他們或許不是我們傳統認知的家庭，更沒有血緣關係，但彼此之間的感情卻非常深厚。每個家庭的組合都不同，但在他們身上，我們看到一個完美的家其實可以有很多樣貌，最重要的是互相扶持的心意。因為努力了，付出了，任何絕處也能逢生，也會遇見更好的自己。

相關書摘 ►《27場送行》：無身分證、無健保卡也無入學，兩個被社會遺忘的孩子

書籍介紹

本文摘錄自《27場送行：無償安葬弱勢孤貧，從21年的告別裡學習最溫暖的人生功課》，麥田出版

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作者：郭志祥、吳倪冬月、葉小歐

在生命終結之後，讓留下來的人學著說再見，更教我們如何活

每個人離世時，都是孑然一身。

但因為他們，再怎麼孤獨，都能被溫柔目送。

無償安葬3,000名孤苦貧病者的善願愛心協會，最發人深省的27個送行故事。

有的是高齡近八十的美國銀髮背包客，因相信輪迴轉世而來台尋「根」，不料卻在這塊異地嚥下最後一口氣；

有的是飄洋過海來台打拚，卻被台灣仲介壓榨，最終不得不成為「逃跑外勞」的東南亞移工；

有的是一心等著死後能夠回到對岸的家鄉長眠，落葉歸根的退休老兵；

更多的是原本安穩過日，卻因為一場拖垮全家人的不治之症，到頭來連葬禮都辦不起的平凡老百姓。

他們送往迎來，送的是亡者

迎的是一份給生者的希望

其實死亡並不可怕，真正可怕的是對死亡的恐懼。

喪禮只是儀式，目的除了是讓往生的人好走，

更是讓遺留在這世上的親友，在面對未來時，能有生存下去的勇氣。

尤其是弱勢者，面對親友往生，往往無力負擔，有時反而成為心裡最難以抹滅的痛。

這群志工的信念是，「每個人都值得一場有尊嚴的葬禮」，

哪裡需要他們，他們就會出現，21年來，風雨無阻。

走進這27場送行的背後，

我們得以一窺人性的光芒與陰暗，善良與險惡；

看著他們如何默默行善，涓滴成河。

人間萬般滋味，在此一次嘗盡。

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺