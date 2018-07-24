是「優待」還是「厭女」？職場性別現況調查大公開

性別職場經驗甘苦談：搜查結果大公開

有苦說不出？女性主義有事嗎這就來替你申冤啦！

「性別已經很平等了嗎？」、「女力已經在市場中崛起了嗎？」在我們的調查中發現，職場中其實還是有著滿滿的性別問題。

超過半數的填答者，曾經在職場中因為性別因素，而使自己感到不適；甚至不少受訪者，也分享了他們曾遭遇過的性別歧視／性騷擾經驗。

在女性仍然必須負擔照顧家庭、養育子女的觀念下，從求職起，女性就被質問婚育規劃，而限制了他們的求職機會；接著，在職場生涯中，女性更常被賦予與專業能力不符的特殊期待，如要求女性當「門面」接待客人、要求改變服裝迎合顧客⋯⋯

儘管也有不少人說：作為職場中的少數性別，經常得到上司或同事的性別優待；但這種將女性視為弱者、需要被保護的對象，卻也變相質疑著女性的能力。

來看這份調查，了解女性在職場當中所要面對的各種艱難挑戰！

Photo Credit: 女性主義有事嗎

連找份工作都很難！面試求職中的婚家想像，有事嗎？

許多女性共同的經驗是：在求職過程中，經常被資方不斷刺探感情狀況、締結婚姻或生育打算，或質問如何兼顧家庭與職場，來作為評估是否錄用的標準。而同樣也可能進入家庭的男性，就比較不會被質疑這些問題——這反應著當前的台灣社會，仍然有著根深蒂固的家務分工想像：人們始終認為，照顧家庭、養兒育女是女性的責任。以申請「育嬰留職停薪津貼」的案件為例，女性申請案件始終多於男性十數倍，就可略見端倪。

多數企業為了節省成本，大多也不願增加替補人力的培訓，甚至反過來嫌棄女性太「麻煩」，並直接在面試時就以此標準篩選女性。他們害怕女性在婚育後，可能將從職場上永遠消失，或縱然留在職場，卻因為需要兼顧家務育兒，而無法配合公司加班等等原因，來排斥女性員工的加入。

就在家務角色與職場的性別歧視措施「夾殺」下，女性在現代職場的第一道關卡，就得面臨相當嚴峻的挑戰。

Photo Credit: 女性主義有事嗎

我期望專業能力被看見，而不再淪為吸引顧客的「花瓶」

另一方面，女性白領也經常被視為接待服務、緩和氣氛的「門面」，甚至是激勵男性員工心情、吸引顧客的花瓶。即使身為專業技術人員，還是被期待能具有人際潤滑劑的功能。因此許多職場會規範女性的妝容、服裝，以作為討好男性員工、討好客戶的禮儀。在業務人員中尤其如此，甚至可以聽到前輩傳授「要穿得露一點」，來提高客戶簽約機率的「秘訣」。

然而，從具有專業的女性勞工角度看來，這樣的說法不啻是對自己專業能力的否定，而將女性的價值貶抑為依賴美色與女性「身份」本身。反過來說，因為女性的身份或亮麗的外貌，就被否定專業上的才能與努力，更是女性經常面對的困境。

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職場中的性別優待：究竟是對女性好？還是隱含「女性是弱者」的厭女心態？

先撇開這樣的「優待」，經常以一定程度的外貌作為必要條件不談，這類貌似優待的做法，其實更多的是「厭女」、「厭陰柔」思維潛藏其中。

厭女思維是什麼？簡單來說，就是一種將人、物、行動、特質，按照陰／陽兩性二元對立的關係來進行分類，並將陽剛視為「高等」、陰柔視為「次等」的文化現象。

也就是說，當人們基於「女性就是弱者，需要受到保護、寬大對待」的想法，而對職場女性抱持更加友善的態度時，事實上卻反而隱含著更多的「不對等」。這不僅無法跳脫崇尚陽剛，更落入了將女性或陰柔特質，放在次要地位的思考窠臼。

從平等的角度而言，還不如一視同仁，不預設女性必須擔任賣弄外貌的任務，也不假定她們在專業技能方面比男性需要更多關懷指導——這才是女性真正想要在職場中被對待的方式。

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你以為優勢真的是優勢嗎？別太單純了！

這些被「優待」的女性們的心聲，其實是這樣的......

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在職場中，我曾遭遇的性別歧視／性騷擾經驗

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總結

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本文經女性主義有事嗎授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航