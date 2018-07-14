上萬人遊行抗議川普訪英，面見女王卻3度「失禮」惹毛英國人

美國總統川普訪問英國，除了引發許超過十萬個反對川普的民眾上街遊行抗議外，諷刺川普的「嬰兒氣球」也在倫敦升空成為景點，而川普避開倫敦前往溫莎堡和英國女王見面，雖然他稱許女王是「偉大女性」，不過卻在見面過程中觸犯了幾個皇室禮節的禁忌，也再次引發爭議。

（中央社）

美國總統川普訪問英國，數萬民眾今（14）日走上倫敦街頭抗議，手持各式創意標語、高呼口號，還有樂隊奏樂，明明是抗議活動，氣氛卻歡樂得宛如嘉年華。



遊行抗議活動則從下午開始，倫敦、曼徹斯特、格拉斯哥等地都有群眾聚集，表達對川普的不滿。群眾對川普感到不滿的地方不盡相同，舉的標語也是各式各樣。不滿川普移民政策的人，高舉標語罵他是種族主義者；不滿川普污辱女性的人，舉標語要他尊重女性；不滿他退出巴黎協定的人，罵他是全球暖化的惡源；LGBT族群上街抗議川普對他們的不友善。反對川普宣布耶路撒冷是以色列首都的巴勒斯坦人，也高舉國旗抗議。

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群眾邊走邊齊聲高喊「川普可恥」、「川普不受歡迎」。抗議人龍最終匯流到特拉法加廣場（Trafalgar Square），將廣場塞爆。

《衛報》報導，根據兩場遊行活動的主辦單位推估，抗議民眾超過10萬人。前副首相克萊格（Nick Clegg）、工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）等人都加入抗議民眾行列。

川普今天遠離抗議暴風圈，在倫敦郊區契克斯（Chequers）的英國首相鄉間官邸與英國首相梅伊（Theresa May）舉行工作午餐，並到溫莎城堡和英國女王伊麗莎白二世喝下午茶。川普將在今天晚間8時許抵達蘇格蘭，預定明天前往登拜里（Turnberry）的奢華高球渡假村打球。蘇格蘭的反川普團體預定號召3000人進行抗議。

川普嬰兒氣球高高掛，成倫敦最新景點

《中央社》報導，川普昨天抵達英國，他在受訪時表示，由於倫敦的抗議活動讓他覺得不受歡迎，因此他儘量避開倫敦。但僅管本尊沒有出現，倫敦的抗議活動照常熱烈進行。

抗議民眾集資打造高6公尺的川普嬰兒氣球上午9時30分在國會前廣場施放。倫敦市政府原本不允許這個氣球在國會前廣場施放，但倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）後來放行，准許氣球施放2小時。

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國會大笨鐘原本就是熱門觀光景點，多了這個大氣球讓不少觀光客爭相合影。現場出現不少戴著川普面具的假川普，還有民眾高舉「別擔心，唐納，奈吉爾愛你！」的標語，諷刺前英國獨立黨黨魁、力挺川普的法拉吉（Nigel Farage）。工作人員頭戴「川普保母」字樣的（Trump babysitter）棒球帽，相當有趣。

現場一度也出現一小群川普支持者，大聲呼喊口號，表示他們支持川普，因為至少他「把禍害國家的移民趕了出去」，還進行稅改。部分反川普群眾上前與支持者對話，警察也衝上前控制場面，但雙方並沒有發生爭執，場面平和。

保守黨重量級人物蘇姆斯（Nicholas Soames）對這場抗議活動相當不滿，在推特發文說：「這個超級可悲、無意義、低級的氣球在一小群觀光客面前升空了。＃蠢斃了。」

The utterly pathetic pointless graceless balloon launched in front of a tiny crowd of tourists #idioticpathosgesture pic.twitter.com/ACbSZOAMnB — Nicholas Soames (@NSoames) 2018年7月13日

川普明天預定前往蘇格蘭，「川普嬰兒」原本希望轉移陣地到蘇格蘭施放，但已經遭到蘇格蘭警方以美國總統造訪有航空管制為由拒絕。然而警方也沒把話說死，表示或許可以考慮在沒管制的地方施放。活動單位會連夜把氣球運往蘇格蘭，尋找地點施放。

近半民眾憂和川普見面會讓女王「臉上無光」，川普表現如何？

（中央社）美國總統川普也在英國溫莎城堡會晤英國女王伊麗莎白二世，兩人一同閱兵，隨後進宮共進茶點。當地民眾大多對川普會晤女王頗感冒，這位美國總統也僭越了一些小禮節。

Photo Credit :AP／達志影像 川普夫婦兩人和英國女王握手成為爭議焦點，因為雖然王室沒有規定見到女王要鞠躬或行屈膝禮，但一般認為這是應有的禮貌，幾乎所有人都行禮如儀。 王室發言人表示，雖然見到王室成員，尤其是女王時，通常男士會鞠躬，女士行屈膝禮，但這完全出於個人選擇。

這是川普首度以總統身分訪英，規格雖未如原先所承諾，並非完整的國是訪問。不過他抵達溫莎城堡（Windsor Castle）時，軍樂隊依然演奏歡迎，隨後川普便和第一夫人梅蘭妮亞（Melania）進宮，與女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）共進茶點。

國是訪問有正式的馬車車隊和特定宴會，川普為期4天的英國行並非國是訪問，不過卻也具有不少國是訪問的特徵，包括與元首共度的時間等。

在今天出爐的報社訪問中，川普對英國君主政體大表崇敬，同時也抨擊了首相梅伊（Theresa May）脫歐的策略。川普先前稱讚女王是位「極為偉大的女人」。

川普的旅行本身已夠讓英國雞飛狗跳，今天他會晤女王，更讓許多英國人感到難以下嚥。民調機構輿觀（YouGov）9日及10日調查了英國1648名成人，發現有一半認為川普到英國的工作參訪應該照原定舉行，僅1/3認為該取消。



不過，川普訪英時會晤女王，似乎就使國民頗為憤恨。約1/3的人認為女王該會見川普，近半則認為不該。約186萬人去年6月大選時連署想阻止川普到英國國是訪問，「因為這將讓女王陛下臉上無光」。

除此之外，川普還僭越了某些小禮節，《自由時報》報導，川普與梅蘭妮亞「遲到」，讓女王在現場等候約10分鐘，當然法律並無規定與皇室人員會面時不得遲到，但即便是與一般人往來，守時無疑是基本美德，更不用說對象是英國女王。

《世界日報》報導，社群媒體批評川普與女王一起校閱英國御林軍冷溪衛隊（Coldstream Guards）時，竟走在女王前面。在兩人轉彎時，女王示意川普繼續走，川普就一馬當先，女王被他高大的身形擋在後面，在他身後繞來繞去，不知該從他的右邊或左邊趕上他，畫面尷尬逗趣。

《衛報》與市場調查機構ICM在11日公布民調顯示，53%受訪者不認為川普有做好職務，63%的受訪者則不想有個像川普一樣人當英國首相。

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核稿編輯：羊正鈺