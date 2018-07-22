《經濟學，最強思考工具》：成本升高使得漲價在所難免？

文：保羅・海恩（Paul Heyne）、彼得・勃特克（Peter Boelke）、大衛・普雷契特科（David Prychitko）

奴隸貿易再次全球化

當你僅僅能領到最低工資，或者稍微就比最低工資高一點時，你可能會認為自己受到了剝削，變成一個「領工資的奴隸」。但這種說法僅僅是一個比喻，卡爾．馬克思用過這樣的語言，但我們不用，相反地，我們來考察一個奴隸交易真實而驚人的例子。

這是蘇丹的例子。信不信由你，蘇丹政府從1980年代建立起一個穩固的奴隸交易體系：其中數千人（主要是來自蘇丹貧窮的信仰基督教地區的婦女和兒童）被抓、打上烙印並在奴隸市場上出售。最初在當地市場上的售價是15美元一人，價格在西方標準看來低得難以置信。不過蘇丹的人均收入一年只有大概500美元，這樣的價格在蘇丹人看來並不算太低，真正有意義的是相對價格。

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人道救援與奴隸市場全球化

在1990年代消息被報導出來，原先地方或區域性的市場變成了全球性的——西方的人道組織，比如說基督教國際團結聯盟，決定籌集基金為奴隸們贖身（可能聽起來有些瘋狂，但大部分奴隸販子確實遵守契約，並且願意賣給這些機構並在購買後釋放奴隸）。換句話說，在蘇丹市場上出現了為奴隸贖身的行為。一些美國的學校也加入了這個本意善良的運動，籌集資金並注入奴隸市場。學區和學生組織誇耀它們預備解放100個奴隸，並且計畫著如果能夠籌集到更多的資金，下次將會贖回更多。

用金錢購買直接參與奴隸交易這樣聳人聽聞的勾當，聽起來即使不令人討厭，至少也是一種奇怪的介入方式。確實，你可能會認為這聽起來就像一個經濟學家出的餿主意。但仔細想想，這樣為奴隸贖身的做法雖然用意良善，但是卻帶來了不可否認的無意後果，就像經濟學家警告的那樣：當來自西方的團體花費數千美元幫助數千名奴隸贖身之時，它們不智的正義增加了對奴隸的需求，並抬高了價格！在蘇丹，奴隸的價格從15美元上升到50美元，甚至最高達到100美元一人。原先1,000美元的捐贈一次可以贖回20名奴隸，幾年之後可能只能贖回10人了。

由蘇丹之外好心人帶來的需求成長造成了一個全球性的市場。需求的上升帶來了供給量的上升，奴隸價格的上升導致更多無辜的人被抓並在市場上販賣。在1990年代後期，奴隸的價格大跌，從100美元跌到50美元甚至更低。但這並非是對奴隸的興趣喪失或需求下降造成的，相反是因為長期總供給的增加。由於追逐利潤的供給方與供給方相競爭，雖然價格下降了，但是卻有更多的奴隸被出售。

1999年7月，《大西洋月刊》（Atlantic Monthly）的一篇文章揭露了這個問題：購買並釋放奴隸的人道主義努力，無意中造成了更高的價格和更多的奴隸。令人遺憾的是，這樣行為的無意後果經濟學家其實早就預見到了。

高價的體育、廉價的詩歌：該怪誰

當職業棒球隊的老闆宣布，門票價格會在即將到來的賽季上調時，他們喜歡將原因歸咎於成本上升，特別是給球員支付更高的薪水。他們說的是實話嗎？不全是。首先，為什麼球員能獲得這麼高的工資？這是由於需求，人們願意出高價觀看比賽，球迷渴望有機會親眼看到他們的英雄，因此會願意出更高的價錢。

紐約洋基隊簽下明星球員A-Rod，在這一驚人之舉後，他們宣布提高門票價格，這也就不奇怪了（他在2012年就賺了2,900萬美元）。球隊老闆可能會歸因於A-Rod，但是他將相當數量的球迷帶入球場。球迷們非常願意花錢去看A-Rod，表現在強烈（如果不說是日益成長的話）的門票需求上，這給老闆提供了許可和動力，開出高價薪資，留住A-Rod 這樣的球員。經濟學家似乎更願意將矛頭指向成本增加的真正原因。

大多數詩人並不富有，僅僅勉強度日。門票價格如此之低，是因為詩歌創作的財務成本低，還是因為對詩歌的閱讀需求低？原因是後者。相反，瑪雅．安吉羅（Maya Angelou）是一個富有的詩人。她的房子大到占滿了整個校園以及其他地方，一次出場費高達幾千美元。她的收費和門票價格一樣，是固定的。如果你認為她的高收費導致了高票價，那麼從經濟學的思考方式上來說，你錯了。對與馬雅．安吉羅見面的高需求帶來了高票價。相較於本書作者彼得．勃特克的詩歌來說，這永遠是更加稀少的商品（強調一下，這並不是他的比較利益），這使得瑪雅．安吉羅可以收取高的費用。

成本決定價格嗎？

不僅洋基隊會這麼做，普遍的情況是，當賣方對消費者宣布漲價的時候，他們喜歡說漲價是由於成本上升造成的。財經雜誌經常登一些這方面的通知，絕大多數情況下，這類通知都會有一段話表示深切的遺憾，說成本的升高使得漲價在所難免（例如「對不起，豬肉漲價使三明治的價格也漲了」）。可能沒有一個賣方聲稱漲價是因為人們對其產品的需求上升了，他們拒絕把漲價歸咎於顧客。這不是好的生意之道！

非經濟學家似乎認為，價格上漲都可以解釋為是因為成本上漲。因此，在我們的日常生活中會到處聽到和看到這樣的說法，即高成本導致高價格。但成本不僅取決於供給，還取決於需求。「成本決定價格」的「常識智慧」不算是好的經濟學，經濟學家已經懷疑這個說法很久了，而且他們證據確鑿。

「退學者」發行了他們的第一張CD唱片

「退學者」（The Dropouts）是個虛構的龐克樂隊。「退學者」為進錄音室花了兩萬美元，又花了2,000美元製作了1,000 張CD唱片，包裝費用也包含在內。手裡拿著一盒新出廠的唱片，他們開始討論賣多少錢才合適。

斯派克第一個發言。「22,000除以1,000等於20。我們每張賣20美元——我們又不是為了錢才唱的。」他很自信地說。

尼德爾糾正他：「22,000除以1,000是21,000，哦，不對，是22美元。」

沙夫特問：「那樂器和設備怎麼算啊？這些也加進去。」

「可是，兄弟，那些都已經是沉沒成本了。那些樂器是五年前買的。」尼德爾反駁道，其他人也不能肯定那些東西該怎麼算。

爭論了一段時間之後，他們都同意了尼德爾的建議，每張CD賣22美元。然後他們到路上，混在人群中叫賣CD，每張22美元。但是，市場上每張CD一般賣15美元左右，誰會願意多出七美元買這個樂隊的CD？幾位父母、幾個親戚，還有些看秀時喝醉的人買了。「退學者」還剩988張CD。

沉沒成本再次現身

實際上，這個樂隊真是對得起它的名字，要是樂隊成員一直用這種思考方式，他們就都得從生意場中退出。他們以為生產成本決定價格高低，而根本就沒有考慮需求——人們的支付意願！此外，他們考慮的甚至不是正確的成本。尼德爾是對的，樂器的成本是沉沒成本（如果把樂器賣掉，能收回的那部分除外）。但他們沒有認識到，一旦拿到了CD，錄音室的租金、燒錄和包裝的費用同樣也都成了沉沒成本。現在賣八美元、六美元甚至兩 美元一張，都比開價22美元但賣不出去強。和第四章裡的例子一樣，把這件事記下來，作為生活的教訓吧。其他的樂隊知道應該怎麼做，他們打算和別人訂定一樣的價格，即一張CD15美元，而且保證成本不會超過這個價格。

「山裡有黃金！」【註】那又怎麼樣

本書作者之一住在離羅普斯金礦（Ropes gold mine) 不到20英里的地方。這座金礦在一個世紀以前開採過，20世紀80年代又有過一陣短暫的開採。現在這座金礦關閉了，不是因為金子採完了，那裡的每個人都知道礦裡有金子。那礦主為什麼會自願關閉礦井呢？因為黃金市場價格決定了他應該關閉。市場價格藉由供給和需求過程確立。如果有人想重新開採的話，我們可以假設，挖掘的成本是每盎司2,500美元。但是，現在市場上的金價是每盎司1,800美元，所以不可能賣2,500美元一盎司。當然，他們可以說，自己的勞動是辛苦而危險的，應該值這個價錢，但是他們的金子和別人的沒有什麼不同之處（定價並不是由成本決定的，而是供給和需求共同決定的）。如果將來對金子的總體需求大幅度上升，把金價拉升到高價位，有朝一日羅普斯金礦會恢復開採。但是，在可以預見的未來，金子的市價一直很低，深諳優化之道的人就會到別處尋求獲利的機會。羅普斯金礦的開採成本和維護成本都太高了（貨幣計算：開採金礦沒有如預期那樣有利可圖）。

甚至連屠夫都沒這個膽子

假設對牛肉的需求突然上升，誰都沒有料到。儘管全國上下普遍出現這種現象，每家肉鋪還是只能藉由自己的銷售看到這一點。牛肉會比預想的賣得快，而且要動用存貨才能滿足顧客的需求。肉鋪的庫存只是應對需求暫時變化的緩衝。如果連存貨也賣完了，就只能給其他中間人（肉類屠宰加工商或分銷商）打電話，增加牛肉的訂貨量。但是，因為顧客的需求是在整個市場上增加，所以別的肉鋪的牛肉訂單也會比預期的大，不光是這一家增加訂貨。這就給屠宰加工商的存貨造成了巨大的壓力，他們只能訂購更多的肉牛以供屠宰。

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但是，供給是存在限制的。我們希望最終的牛肉產品的供給是相對有彈性的，即對價格的微小變化很敏感。雖然肉鋪可以按照自己的意願多切或者少切一點賣給你，但是肉牛可不是一夜之間就能長大的；短期之內，肉牛的供給是沒有彈性的。因此，對肉牛的需求的增加只會導致屠宰加工商之間的競爭，他們必然會抬高肉牛的市場價格。屠宰加工商們會告訴肉鋪，要想拿到牛肉，就得出高價。肉鋪想多進牛肉，於是也得出更高的價錢。

肉鋪老闆會怎麼做呢？對他而言，牛肉的成本上升了。他會向想買牛肉的顧客要高價，嘴裡還得一個勁兒地道歉：「我的牛肉進價高了，成本上去了，所以，不好意思，漲價也是沒辦法的事。」當然，真正抬高成本的並非屠宰加工商。到底誰應該為高成本負責？是肉鋪櫃台另一邊的人們——顧客。

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為什麼醫院裡換個便盆都這麼貴

為什麼住院費一直在漲？如果制度規定，病人住院和門診的醫療費一樣，病人肯定願意住院。這樣做就等於是在邀請病人住院，增加對稀少的醫院服務的需求，可以預料，住院費一定會上漲。與在家養病相比，住院的病人當然能受到更好的照料，醫生也能更方便地監控病人的情況。此外，保險公司通常能報銷全部住院費，而門診的花費卻要部分自付。

醫院的管理證明了沉沒成本也是有用的。假設一家醫院新增了200個床位，又購置了大量精密實驗設備。一旦修建或採購完畢，相關的成本就成了沉沒成本。但是，這並不等於它們對醫院的管理者就沒有用了。如果政府和民間保險公司同意，按照醫院提供給病人的醫療服務的成本撥款，如果醫院能決定哪些費用可以納入成本，那麼每一美元的沉沒成本就都能派上用場了。醫院會以某種方式將成本分攤到每個病人的頭上，這樣既可以盡快地收回那些「沉沒成本」，也不至於引起付費方能給其他中間人（肉類屠宰加工商或分銷商）打電話，增加牛肉的訂貨量。但是，因為顧客的需求是在整個市場上增加，所以別的肉鋪的牛肉訂單也會比預期的大，不光是這一家增加訂貨。這就給屠宰加工商的存貨造成了巨大的壓力，他們只能訂購更多的肉牛的敵意。

這是對誰而言的成本？又是誰的收益？如果你想知道為什麼執行某項政策，最好的方式就是問一問這項政策會使誰受益，成本由誰負擔。如果醫院擁有了最先進的醫療設備，受益的主要是醫生；如果在這件事上惹他們不高興的話，麻煩要由醫院管理者承擔；再如果政府、保險公司和慈善家們毫無怨言地承擔全部設備採購成本，那麼，儘管昂貴的醫療設備很少使用，醫院也會採購，醫療費用也就漲得非常快。

近年來，給員工購買醫療保險的企業向保險公司施壓，要保險公司控制成本，保險公司又向醫院施壓，要醫生們壓縮診療費。保險公司也在嘗試按特定病種支付固定費用，而不是醫院說的就照單全額報銷。這給醫療服務的提供者帶來了優化節約的誘因，但有時卻讓患者不滿意。既要對每一個人提供足夠的醫療保障，又要使成本的上漲限定在可控制的範圍內，這個問題將在相當長的一段時間內困擾我們。要想對這個問題有清楚的想法，首先要認識到：需求影響成本，而且用某種方式分配醫療資源不可避免—因為如果病人看病的自付額為零，無論多大的供給量都將被需求量遠遠超越。

延伸閱讀：正確地表示經濟問題

現在給你做一道經典的題目。三個人到一家汽車旅館，開了一間房。總價是30美元，每人付了10美元。他們進了房間以後，櫃台的服務員發現錢收多了。他忘了今晚有特價，25美元一間。櫃台的服務員不能離開，於是他找來在客房值班的服務員，給她五張一美元的鈔票，請她到房間去還給那三個人。她在路上想，三個人分五美元，該怎麼分呢？她決定只還三美元給他們，因為他們又不知道錢收多了，剩下的兩美元自己收了起來。誰也沒有察覺。

現在請看問題：每個人實際上付了9美元，3 乘以9等於27。服務員藏起來2美元，一共29美元。但是那三個人一開始付了30美元，不是29美元。剩下那1美元去哪裡了？

把書闔上。別往下看，直到你自己算明白為止！如果你15分鐘或是20分鐘還沒想明白，再打開書往下看（必須承認，本書作者之一花了差不多20年才想明白！）。

當心錯誤的問題或誤導性的說明

有些老師會說：「沒有錯誤的問題，只有錯誤的答案。」儘管我們很不情願，但還是得說，這些老師的看法是錯的。上面的問題根本就是錯誤的問題（根本就是在亂問，好比問：「藍色的重量是多少？」）。這個問題的問法就是故意要誤導你，但是從這個故事的敘述來看，好像問得挺有道理的。這正是問題的困難所在。「剩下那1美元去哪裡？」這個問題根本就沒有答案。

房間的費用確實是25美元。那三個人不知道這一點。他們多付了5塊錢，也的確從服務員手裡收回了3美元。多付的錢當中剩下的那部分呢？

這才是正確的問題。現在你可以得出正確答案了。錢進了服務員的腰包。就這麼簡單。

為什麼要舉出這個問題呢？它和經濟學並不相干。因為，在日常生活中有很多涉及經濟事務的分析的表示方式有問題，或者完全就是在誤導人，這有可能是因為無知，也有些像上面的題目一樣，是故意的。經濟學的思考方式的一大作用就是能夠看穿那些胡說八道。我們會舉三個相當平常的例子幫你提高功力。當心類似「讓數據自己說話」的誤導假設有人給你一組數據，如下表：

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這個例子是虛構的，假設這些數據都是正確的，這裡沒耍什麼花樣。考慮到期間的通膨率，大學教科書的相對價格反而增加了。請注意，2010年較高的價格和較高的需求量。現在我們問：關於教科書的需求曲線，這些數據說明了什麼？別說這次又在問錯誤的問題。這是一個中規中矩的問題。我們關心的是你怎麼回答。

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虛構的需求曲線

如果你說需求曲線是向上傾斜的，那就掉進了圈套。儘管問題是中規中矩的，但是，在敘述這個問題時提供的數據給人一種感覺，好像需求曲線是向上傾斜的。數據從來不會自己說話。實際上，數據根本不會說話。就像在第1章裡討論的，經濟學家運用理論是為了解釋數據，從數據中發現意義。我們關於供給和需求的理論是經濟學中很重要的一部分。需求法則允許有向上傾斜的需求曲線嗎？不允許（連垂直的需求曲線都不承認）。需求曲線在任何地方總是向下傾斜的。把這一點記在心裡吧。教科書的價格漲了，買得反而多，你應該怎麼解釋這些數據呢？現在是這樣的：2000至2010年，教科書的總需求上升了，這至少可以部分地解釋市場價格的上漲。在過去十多年裡，學生人數已經大幅增加。當你看到人們在一個相對較高的價格上購買更多的東西時，相較於認定「那些數據說明需求曲線必然向上傾斜」，需求的增加顯然是更好的回答。

當心二流研究報告和只做預測的經濟學家

有時候，問題不只是讓數據自己說話。看看美國的報紙，你總是會看到一些信口開河的文章，就像下面引的一段：

近期的寒流繼續為橘子市場帶來災難。在今後幾週內，橘農會面臨更糟糕的局面。一些期貨商預測，供給降低會使橘子價格上漲。但是他們還是考慮得不夠全面。高價會降低橘子的需求，這對橘農來說是雪上加霜。需求一降，價格很快就會跟著降。橘農的處境真是相當淒慘：一方面是橘子減產；一方面是價格降低。市場不會原諒任何人。橘農要在這種雙重打擊中得以倖存，只有靠運氣了。

希望你已經注意到了，記者在寫報導時用了一種誤導的方式，把市場說得像一個「不會原諒人的」人，這一點我們倒是可以原諒他。文章的其餘部分才是真正有問題的，因為他使用了供給和需求這樣常用的經濟學概念來組織他的文章，文章顯得很自信，很有說服力。

站不住腳的記者預測

供給下降的確會導致價格上升。可是橘子價格的上升並不像記者所寫的會導致需求下降。當其他條件不變時，價格上升會使需求量減少。這會緩解橘子市場上出現的暫時性短缺。但是，記者把需求量的下降和總需求的下降搞錯了，這樣一來，記者的預測根本站不住腳（認真的學生，就像在第3 章中提到的那個，可能會爭論其他條件已經變了。如果人們預期未來橘子會漲價，總需求實際上會上升，因為各家都想趁沒漲價的時候多買點）。

需求（供給）的變化和需求量（供給量）的變化之間，經常會出現混亂，要時時刻刻保持警惕。報紙和財經雜誌讀得越多，你就會發現得越多，信不信？這幅圖說明短缺日益嚴重，而且會一直持續下去論證經濟問題時，畫圖經常是最有效的方式。在這本書裡就用了一些圖。光是在這一章，在講租金管制和稅收負擔的時候就用了圖。圖形可以幫助理解和預測某種政策的結果。報紙很少用圖形，但是政策機構和智庫卻常常用。圖6-4 就是一例，我們來看一看。

圖6-4表示的是美國1950至2050年石油的供給曲線和需求曲線，兩條曲線相交於2010年。從圖中可以看出，美國在前50多年中石油是過剩的，但是在2010年以後，石油短缺會日益嚴重，而且會一直持續下去。畫這張圖的智囊團於是就提出很多建議，說什麼美國必須制定石油儲備政策，避免發生石油危機。

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但是注意，這張圖沒有提供石油價格的資訊。儘管分析家給兩條曲線標明了「需求」和「供給」的名稱，但這兩條曲線根本不是供給曲線和需求曲線。我們被耍了！供給曲線描述的是價格和供給量的關係，需求曲線描述的是價格和需求量的關係，而圖中的這兩條曲線並沒有顯示出這些關係。

圖6-4中所謂的「過剩」和「短缺」同樣是誤導人的（商品過剩是在某一價格下供給量大於需求量，生產短缺是在某一價格下需求量大於供給量）。過剩的定義是在某一價格下供給量大於需求量，而不是在某一時刻「供給」大於「需求」。市場上的價格在過剩的時候肯定會下降。短缺的定義是在某一價格下需求量大於供給量，而不是在某一時刻「需求」大於「供給」。市場上的價格在短缺的時候肯定會上升。

圖6-4沒能說明市場過程中的供需原理。它沒有承認價格在市場過程中的調節作用。同樣的，對「石油峰值」的預測也類似（在石油峰值曲線圖中，在未來的某個時刻，「供給曲線」會達到頂峰然後急遽向下，以此嘗試說明石油產品最終將減少，而需求曲線繼續上升。因此，供給曲線與需求曲線之間的差距會變得非常嚇人）。

但是，如果在一段時間當中石油需求的成長超過了供給的成長，市場價格就會上升，以反映其邊際價值和邊際成本。不會出現日益嚴重的短缺，也不會持續短缺。相反，價格上漲會讓使用者節約石油，尋找並發展替代品。

相關書摘 ▶《經濟學，最強思考工具》：自由競爭比政府管制更有優勢？

註釋：原文「 There's gold in them thar hills!」源於美國西部片淘金熱，一般形容「有利可圖的事情」。但作者此處的意思是：即使山裡有金子，也不一定有利可圖。

書籍介紹

本文摘錄自《經濟學，最強思考工具：像經濟學家一樣想問題，就能避開陷阱，做出更有價值的選擇》，商業周刊出版

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作者：保羅・海恩（Paul Heyne，原版作者）、彼得・勃特克（Peter Boelke，修訂版作者）、大衛・普雷契特科（David Prychitko，修訂版作者）

譯者：史晨

身處商業社會，你必須看清錢哪裡來、交易怎麼達成、企業如何運作；搞懂財經新聞怎麼讀、經濟政策怎樣分析；經濟學就是思考種種問題的唯一利器。然而，人人都知道經濟學重要，但很難不為公式、函數、運算而害怕或焦慮。

《經濟學，最強思考工具》正是教你看懂、活用經濟學，再也不怕經濟學的救星。與主流經濟學教材不同，本書從教你思考入手，避開繁複的公式，透過深入淺出和饒有趣味的圖文，將日常生活中紛亂繁雜、看似毫無關聯的社會現象，和一套完整的經濟學思維架構結合，展示出「經濟學想像力」。正如諾貝爾經濟學獎得主道格拉斯・諾斯所說：「經濟學的力量就在於它是一種思考方式」，本書引導讀者學會經濟學推理方式，從而能像經濟學家一樣思考問題。

本書是為非經濟學專業學生撰寫的一部「一學期經濟學」教材，不僅在英語世界普遍獲得認同，同時被翻譯成簡體中文、日文、俄文、保加利亞文、匈牙利文等多種語言，堪稱經濟學教育領域一部標竿著作。使用院校包括：史丹佛大學、西雅圖大學、密西根大學、紐約大學、紐約州立大學、北加大、西安大略大學等數百所院校。

經濟學入門16堂課，讓我們思考、抉擇、行動，有了參考依據：

要選A機會或B機會，你要考量什麼？

【機會成本】→某項行為的成本是人們賦予「次優機會」的價值，你選擇A，付出的代價就是次優機會B。

要生產甲商品或乙商品，該如何抉擇？

【比較利益】→人們從事自認為有「比較利益」的活動。某些產品和服務親自生產的成本太高，就不自己做，而藉由交換獲取。

為什麼菜價上漲，還是有人要買？

【需求價格彈性】→有些人對新鮮蔬菜特別偏好、需求高，無法以其他食材替代，因此需求彈性小。

新聞裡「商品過剩，清倉求售」，是什麼意思？

【供給與需求】→買方和賣方的計畫不協調，供給量大於需求量時，就會發生過剩，市場價格會傾向於下降。

怎麼知道國家經濟是「強勁」還是「疲弱」？

【GDP】→衡量一國的整體績效的工具，亦即該國在一年內所生產最終產品和服務的市場總價值，可以説明經濟總體運作的好壞。

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Photo Credit: 商業周刊

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航