內政部公佈最新黨產：時代力量成「第三大黨」，其他第三勢力被「民國黨」海放

內政部昨（13）日公布民國106年度政黨財產、財務狀況，常務次長林慈玲說，包括政黨財產、財務狀況、不動產等項目在內，國民黨財產共189億8251萬元、民進黨7億6943萬元、時代力量2758萬元、新黨1614萬元，國民黨財產高居全國政黨第一。

五個領補助款的政黨中，僅時代力量收入增加

這是在去年《政黨法》通過後，台灣各政黨首次依法進行財產申報，在應申報的301個政黨中，截至今年7月6日為止，計有163個政黨申報。



《聯合新聞網》報導，根據內政部資料顯示，五個黨總資產都比前年增加，但僅有時代力量因政治獻金增加而收入增加，其他幾個黨的收入都較前年減少。

國民黨：資產189億元，整體資產增加8億2千萬；但收入較前年大幅減少4億。

民進黨：資產7億6943萬元，整體資產增加約6000萬；但收入減少3億。

時代力量：資產2578萬元，比前年2000萬元增加約500萬，收入增加約420萬。

親民黨：資產約2000萬元，和前年相比增加約1000萬；但收入較前年減少約1270萬。

新黨：資產約1600萬元，比前年1251萬元增加約352萬，收入則比前年少200萬。

國民黨流動資產減少約15億元、限制用途資產增加約13億元，整體資產依然增加，但收入部分抱括政治獻金減少8800萬，政黨補助金減少1億1千萬；民進黨則是主要流動資產增加約6046萬元；但減少的收入來自於黨費收入減少1億3000萬元、政黨補助金收入減少2億6000萬元。時代力量能「逆勢成長」，主要則是因政治獻金收入增加491萬元，親民黨和新黨收入減少主因都是政治獻金收入減少。

而其他沒有政黨補助款的小黨，黨產則是「少得可憐」，綠黨就在臉書上公布，指出他們的黨產僅有23萬元，希望大家捐款支持，底下網友留言看了紛紛說，「我比綠黨還要有錢」。

另外依據內政部「政黨及全國政治團體資訊網」上的財報資訊，幾個較為人知的第三勢力小黨的資產申報：

社會民主黨：206,053元，比綠黨還少

綠黨社民黨聯盟：498,158元

倡議台灣獨立建國的自由台灣黨：152,442元

倡議兩岸統一的中華統一促進黨：81,075元

發起反同婚公投的信心希望聯盟：674,689元

無黨團結聯盟：33,554元

「妙禪」宗教團體背景的民國黨：3,597,642元。

國民黨這麼多錢從哪來？ 黨產會：靠黨營事業

《自由時報》報導，對於國民黨黨產高居全國第一，黨產會委員批評，端看國民黨財報申報資料，有應收股利8.4億元、長期投資156億元、事業投資等項目，「這是政黨還是財團？」

黨產會委員委員指出，正常民主國家的政黨，主要是靠黨費、政治獻金、選舉補助款合法收入在運作，國民黨卻還有「其他收入」高達7.1億元，遠勝於民進黨「其他收入」1470萬元。

委員分析，國民黨長年以來財務上結構最大的不對稱，就是黨費、政治獻金、選舉補助款這些民主國家政黨的經常性收入，根本無法撐起龐大支出，所以國民黨收入，長年以來靠著黨營事業捐輸挹注。

對於被內政部指「全國最有錢政黨」，國民黨行管會今（14）日則回應，這189億元，全數被「違法違憲」的黨產條例所凍結，並無任何可自由動用的數目，事實上目前國民黨現金帳是負數，日常營運經費是向熱心支持者借來的。而189這個數目就是國民黨所公開公布中投與欣裕台的資產總和，國民黨並無「藏黨產」。

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核稿編輯：羊正鈺

