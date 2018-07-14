頭目私釀小米酒遭警方查扣，導致原住民祭典「無酒可祭祖」

台東縣最南端的排灣族森永部落，原本將於今（14）日舉辦「小米收穫祭」，卡加日坂家族頭目包顏華，也準備在小米收穫祭中以自己釀的小米酒祭祖，並與與族人分享，卻遭台東縣政府會同大武警分局以賣私酒為由查扣，引發族人不滿，到大武警分局前集結，揚言「要把祭典的酒拿回來。」最後仍未如願。

藝術家張恩滿在臉書上揭露此事，並批評這種作為是「文化強暴」並說明，在排灣族的傳統中，每年度最重要的 masuvaqu（ 小米祭，看地區或稱Kazeliu或masarut），族人感謝天地祖靈護佑小米收成，也祈望來年順利，其中有kisatja（納貢或賦稅）儀式，而mamazangiljan不是將這些貢品稅糧據為己有，而是pusatja重新分配出去。

《聯合新聞網》報導，排灣族拉勞蘭部落牧師戴明雄表示，排灣族小米收穫季，都在每年的七月、八月舉行，也就是在小米採收後，為感謝祖靈的庇祐，家家都會釀製採收的小米，經過發酵，約至七天的時間就能飲用。但依循傳統必需在小米收穫季活動拿出來，由部落頭目或祭師，藉由儀式先行敬天、敬地、敬祖靈後，才由部落族人飲用。

戴明雄認為，祭典中以酒祭祖是重點，沒了小米酒，什麼都不對了。他說，頭目用自己的能力釀酒來照顧部落族人及接待貴賓，相關單位卻用引誘的方式來詢問頭目一瓶多少錢，頭目很單純說價值兩百元，這是誘騙頭目進入陷阱。

忿忿不平的部落族人說，「太過分了！把我們的酒全部扣押！小米收穫季怎麼辦？」，小米酒是祭儀中最重要、且不可或缺的物品，絕對不可能找其他酒替代，不然就四不像，更無法向祖靈交代；縣府此舉嚴重侵害原住民族的文化與主權。

「原住民青年陣線」也號召群眾一起到警察局聲援，並強調扣押的酒並未超過私釀自用之標準上限100公升，行政單位刻意於祭典前夕如此大動作違法搜索和扣押，是國家公權力對於原住民族文化與主權的嚴重侵害。

《蘋果日報》報導，在聯合查緝人員離去前，族人詢問：「酒會放在哪裡？」，其中有人回：「全部送往分局查扣」，族人也只想著「小米收獲祭還是要辦」所以前往大武分局前想把酒拿回，然而警方則表示，他們沒辦法處理，直到傍晚縣府相關單位才派員前往協調，卻也只帶著資料，沒有酒。頭目包顏華說：「沒帶酒回來，祭典怎麼舉辦？我們的目標就是把酒要回來」。



有其他部落族人表示，其實許多人都自釀小米酒，「有人問，也自然會賣，但主要是自用為主」。包顏華說，由於自己是頭目，職責之一就是要釀酒供收穫感恩祭分送族人，「頭目沒有酒，是很丟臉的事！」，名為「小米收穫祭」，當然也不會用其他酒代替，而且這時大家都要用酒「自己用都不夠了，誰會調貨？看來乾脆別辦或延期」。

族人強調，喝酒不是最重要的事，而是因為要以酒祭祖才嚴重，「這絕對是有史以來第1次因公部門把酒查光，造成祭典無法舉辦的首例」。

公部門：有人檢舉才去查，並非刻意

《自由時報》報導，財經處菸酒管理科則說明，接獲財政部交辦民眾檢舉資料，指達包顏華頭目在網路公開販售私釀的小米露及洛神酒，已觸犯《菸酒管理法》相關規定。

由於接到公文需馬上處理，縣府才會同大武警分局至鄉內某健康坊，到場才知道部落小米收穫祭舉辦在即，徵求頭目同意後，進入屋內發現5箱共58瓶小米酒，頭目當場坦承每瓶200元價格在網路販售，於是將證物查扣帶回，並非在慶典前刻意搜查。

財經處提醒，販售酒品必須向財政部申請許可執照，自行產製的酒品僅供自用，就算未達100公升，販售就違法，而網路上禁止以無法辨識購買者，或受讓者年齡方式販售酒品。

《ETtoday》報導，目前包頭目已聯絡牧師和法律扶助基金會，律師則解釋，「私釀酒類不得有販賣、陳列甚至是運輸的情事，只要違反以上規定就是違法，但也不用太緊張，如果產製私酒，僅供個人使用，且數量低於100公升，依財政部函釋，並無不法，但如數量高於100公升或對外販售，就會觸犯《菸酒管理法》可處新台幣3萬元以上50萬元以下罰鍰。」但包顏華遭到扣查的小米酒容量未達限制，且也未販售。

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核稿編輯：羊正鈺